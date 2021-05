1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:3: Champions-League-Qualifikation perfekt! BVB feiert weiter

Borussia Dortmund kommt aus dem Feiern nicht mehr raus und hat im Pokalrausch auch den ersten Matchball zur Champions League verwandelt.

Die Dortmunder Pokal-Helden feierten gleich weiter. Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Michael Zorc lagen sich nach dem erlösenden Einzug in die Champions League lange in den Armen, Erling Haaland rempelte beim wilden Jubeltanz seine Mitspieler über den Haufen. Selbst Blitz und Donner hielten den Sturm des BVB in die Königsklasse nicht auf.

"Wenige Leute haben noch an uns geglaubt", sagte Kapitän Marco Reus bei Sky voller Stolz. "Der Mannschaft gebührt ein unglaubliches Kompliment. Das war ganz stark, welche Mentalität wir in den letzten Wochen gezeigt haben." Der BVB habe sich freigespielt: "Wenn wir müssen, sind wir zu Großem imstande."

Nur drei Tage nach dem Cup-Triumph siegte die Borussia am Sonntag beim bereits geretteten FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0) und krönte ihre furiose Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga. Elf Punkte Rückstand haben die Schwarz-Gelben einen Spieltag vor Saisonende in einen uneinholbaren Vier-Punkte-Vorsprung auf Eintracht Frankfurt gedreht. "Das hat unheimlich viel Kraft gekostet", sagte Reus sichtlich müde.

Raphael Guerreiro (23.), Reus (42.) und Julian Brandt (80.) bescherten den Dortmundern den sechsten Ligasieg in Folge. Für Mainz verkürzte Robin Quaison (90.+1, Handelfmeter nach Videobeweis). Zwischenzeitlich hatte ein Gewitter über dem Mainzer Stadion die Partie regelrecht durcheinandergewirbelt, erst mit viertelstündiger Verspätung konnte die zweite Halbzeit angepfiffen werden.

Gleichzeitig beendete Dortmund die Mainzer Serie von neun Partien ohne Niederlage. Doch das dürfte den Rheinhessen herzlich egal sein, sie hatten ihren historischen Klassenerhalt schon am Samstag im Quarantäne-Hotel gefeiert. Erstmals schaffte ein Bundesligist nach nur sieben Punkten aus der Hinrunde noch den Ligaverbleib.

BVB-Noten: Haaland lange schwach - EM-Kandidaten überzeugen © getty 1/17 Mit einem 3:1-Sieg beim FSV Mainz 05 hat Borussia Dortmund das Ticket für die Champions League gelöst. Während Haaland keinen guten Tag erwischte, überzeugten zwei EM-Kandidaten. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/17 ROMAN BÜRKI | Tor | Note: 3 | Erlebte einen mehr als ruhigen Abend. In Hälfte eins kam nicht ein Schuss auf seinen Kasten. War erst nach der Gewitter-Pause gefordert. Starke Paraden gegen Latza (64.) und Szalai (82.). Beim Elfer chancenlos (90.+1.). © getty 3/17 THOMAS MEUNIER | Abwehr | Note: 3 | Ersetzte den angeschlagenen Piszczek und gab einen sicheren Rückhalt. Zudem mit vielen Balleroberungen (10). In der Offensive zwar bemüht, aber ohne entscheidende Impulse. © getty 4/17 MANUEL AKANJI | Abwehr | Note: 2,5 | Souveräne Leistung, ließ sich nichts zu Schulden kommen. Sicher im Passspiel (Quote von 95,5 Prozent), spielte einige öffnende Bälle. Hatte nur kurz Probleme mit dem eingewechselten Quaison. © getty 5/17 MATS HUMMELS | Abwehr | Note: 2 | Weder Onisiwo noch Glatzel sahen Land gegen ihn. Enorm zweikampfstark (75 Prozent), auch in der Luft nicht zu bezwingen. Im Spielaufbau mit der gewohnten Ruhe am Ball. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO | Abwehr | Note: 2 | Fungierte abermals als verkappter Spielmacher (131 Ballaktionen). Zirkelte den Ball wunderschön zum 1:0 in den Winkel (23.). Leitete außerdem Reus’ Treffer ein. Ließ Brosinski aber oft aus den Augen. © getty 7/17 MAHMOUD DAHOUD | Mittelfeld | Note: 3 | Versuchte seine Offensivleute mit Steilpässen immer wieder in Szene zu setzen, was aber nicht immer klappte. Bei der Arbeit gegen den Ball stets aufmerksam. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM | Mittelfeld | Note: 3 | Verpasste die frühe Führung nur um Zentimeter (17.). In den Zweikämpfen gewohnt ungemütlich (Quote von 62,5 Prozent). Unterband mit gutem Stellungsspiel einige Kontermöglichkeiten. © getty 9/17 GIOVANNI REYNA | Mittelfeld | Note: 3,5 | Sehr engagiert, bot er immer eine Anspielstation. Erst nach der Pause ermöglichte er seinem Gegenspieler Brosinski Vorstöße. Insgesamt fehlte es aber etwas an der Durchschlagskraft. © getty 10/17 MARCO REUS | Mittelfeld | Note: 2 | Bestätige die Spielfreude der vergangenen Wochen und war am Großteil der BVB-Angriffe beteiligt. Traf eiskalt zum 2:0. In dieser Form kommt Löw nicht an einer Nominierung für die EM vorbei. © getty 11/17 JADON SANCHO | Mittelfeld | Note: 2,5 | Traf nicht immer die richtige Entscheidung (24 Ballverluste). Auch mit der ein oder anderen Konzentrationsschwäche. Legte dafür die Tore von Guerreiro und Reus ohne große Gegenwehr auf. © getty 12/17 ERLING HAALAND | Angriff | Note: 4 | In der ersten Hälfte ohne jeglichen Zugriff, hatte sogar weniger Ballkontakte als Bürki (11). Nachdem sein Kraftakt von Bellingham nicht belohnt wurde (65.), schenkte ihm Brandt schließlich den Assist (80.). © getty 13/17 JULIAN BRANDT | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Kam nach 76 Minuten für den bemühten Reyna in die Partie und traf wenig später zum vorentscheidenden 3:0. © getty 14/17 THORGAN HAZARD | Mittelfeld | Ohne Bewertung | In den Schlussminuten für Reus eingewechselt (84.). Unglücklich, als er Quaisons Handelfmeter verschuldete. © getty 15/17 NICO SCHULZ | Abwehr | Ohne Bewertung | Ersetzte den bärenstarken Guerreiro (84.). Blieb ohne Fehler. © getty 16/17 REINIER | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Gönnte Sancho eine Pause (84.). Hatte keine nennenswerte Aktion. © getty 17/17 THOMAS DELANEY | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Wurde für den müden Bellingham eingewechselt (87.).

BVB: Terzic tauscht nach Pokalsieg zweimal

Terzic, der trotz erfolgreicher Cheftrainer-Mission in der kommenden Saison von Marco Rose beerbt wird, wollte den Schwung vom 4:1 gegen RB Leipzig ungebremst mitnehmen und schickte die Pokalhelden Haaland und Jadon Sancho von Beginn an ins Rennen. Nur Thomas Meunier und Giovanni Reyna rückten neu ins Team. Der BVB übernahm sofort die Kontrolle, fand jedoch zunächst keine Lücken in der sicheren und tiefstehenden Mainzer Defensive.

Erstmals gefährlich wurde es in der 17. Minute nach starker Eröffnung von Kapitän Reus, doch Jude Bellingham verzog knapp. Kurz darauf zielte Linksverteidiger Guerreiro von der Strafraumkante besser. Die Gäste hielten den Druck auch nach dem Führungstreffer aufrecht, vors Tor kamen sie dennoch selten. Sturmgigant Haaland, dessen Verbleib Zorc bekräftigte ("Er wird nächste Saison bei uns spielen"), blieb über weite Strecken blass.

Während Mainz die Konsequenz der vergangenen Wochen vermissen ließ, rannte Dortmund mit viel Ballbesitz weiter an - und wurde belohnt. Reus spitzelte den Ball kurz vor der Pause zum 2:0 ins Tor.

Danach wirbelten erst mal die Gastgeber. Karim Onisiwo (47.), Quaison (51.), Jean-Paul Boetius (53.) und Danny Latza (64.) kamen zu guten Möglichkeiten. Der BVB erlangte jedoch wieder mehr Kontrolle, U21-Nationaltorwart Finn Dahmen rettete in seinem zweiten Bundesligaspiel stark gegen Sancho (65.). Brandts Tor war die Entscheidung

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund: Die Stimmen

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit waren wir mental und körperlich ein Stück weit nicht in der Lage, dem Gegner richtig Paroli zu bieten. Wenn man unsere Situation beobachtet, kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. In der zweiten Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt und Torchancen erspielt. Das hat mich gefreut, dass die Jungs nochmal so reagiert haben. Dortmund hat verdient gewonnen, wir sind trotzdem glücklich."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben gegen eine brutal gute Mannschaft gespielt, die neun Spiele in Folge nicht verloren hat. Wir wussten, dass es schwer wird. Bevor wir nach Berlin geflogen sind, haben wir uns versprochen, dass wir den Pokalsieg und dann die restlichen sechs Punkte in der Liga holen. Es war ein grandioser Schlussspurt von uns, wir sind sehr glücklich über den Abschluss dieser Saison. Ich bin sehr stolz auf die Jungs."

Mainz 05 - BVB: Die Aufstellungen

M05: Dahmen - St. Juste, Alexander Hack, Niakhate - da Costa (46. Fernandes), Barreiro, Brosinski - Latza (84. Kohr), Boetius (72. Stöger) - Glatzel (46. Quaison), Onisiwo (72. Szalai)

Dahmen - St. Juste, Alexander Hack, Niakhate - da Costa (46. Fernandes), Barreiro, Brosinski - Latza (84. Kohr), Boetius (72. Stöger) - Glatzel (46. Quaison), Onisiwo (72. Szalai) BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro (84. Schulz) - Dahoud - Reyna (76. Brandt), Bellingham (87. Delaney), Reus (84. Hazard), Sancho (84. Reinier) - Haaland

