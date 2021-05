BVB-Erkenntnisse nach dem Sieg gegen Leipzig: Reus in dieser Form unverzichtbar, Dortmund muss mit Dahoud verlängern

Mit einem 3:2-Sieg gegen RB Leipzig ist Borussia Dortmund vorerst auf Platz vier geklettert und reist mit breiter Brust zum Pokalfinale nach Berlin. Drei Erkenntnisse zum wichtigen Erfolg der Borussia über RBL.

BVB: Reus präsentiert sich wie in seinen besten Zeiten

Nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am 27. Spieltag hatte Borussia Dortmund in Persona von Mats Hummels ("Wenn man realistisch ist, dürfte es sehr schwierig werden") mit der direkten Qualifikation nahezu abgeschlossen. Fünf Siege in der Bundesliga später hat sich der BVB eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach dem 3:2 gegen RB Leipzig ist der Revierklub auf Rang vier geklettert. Eintracht Frankfurt kann mit einem Sieg über Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr im Liveticker) zwar wieder vorbeiziehen, doch der Traum von der Königsklasse ist wieder in Reichweite.

Eines der Gesichter des Erfolgs ist Marco Reus. Der Kapitän erzielte in seinen vergangenen acht Pflichtspielen fünf Tore - eins mehr als zuvor in den 38 Einsätzen in dieser Saison. "In letzter Zeit haben wir viele Spiele gehabt. Das kam mir zugute, weil der Rhythmus wiedergekommen ist", sagte der wieder erstarkte Reus nach der Partie gegen Leipzig und fügte an: "Wenn die Mannschaft gut spielt, dann zieht das einen automatisch mit. Es ist noch nicht vorbei. Wir werden weiter hart arbeiten."

Im Februar des vergangenen Jahres hatte ihn ein Sehnenanriss und die anschließenden Folgen für sieben Monate außer Gefecht gesetzt. Erst zum Saisonendspurt scheint er nun zu alter Stärke zurückgefunden zu haben. "Es war mir schon klar, dass ich nicht durch die Liga marschieren würde, sondern Zeit brauche", erklärte der 31-Jährige.

BVB - RB Leipzig: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © getty 1/32 Der BVB hat sich im Rennen um die Champions-League-Plätze alle Chancen bewahrt und mit 3:2 gegen RB Leipzig gewonnen. Auch ohne den verletzten Haaland überzeugte ein Offensiv-Duo auf ganzer Linie. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/32 MARWIN HITZ | Tor | Note: 3,5 | Fehlerfrei, aber gleich drei Flirts mit dem Desaster: Bei einem Rückpass zu zögerlich, zwei Pässe gingen zu risikoreich an Leipzigs Pressing vorbei. Bitter: Nach einer Kollision mit Akanji war für ihn früh Schluss. © getty 3/32 LUKASZ PISZCZEK | Abwehr | Note: 2,5 | Sein Querpass (8.) hätte teuer werden können. Sonst aber sehr aufmerksam und zweikampfstark. Hielt seine rechte Abwehrseite gegen Angelino und Forsberg dicht. Vom Routinier ging der Treffer zum 1:0 aus. © getty 4/32 MANUEL AKANJI | Abwehr | Note: 2,5 | Bügelte einen Fehlpass des Kollegen Piszczek aus, hatte auch ansonsten meist den Überblick gegen die Offensivaktionen von Forsberg und Co. Nicht ganz so stark in den Spielaufbau eingebunden wie sonst. © getty 5/32 MATS HUMMELS | Abwehr | Note: 2,5 | Starke Rettungsgrätsche gleich zu Beginn gegen Hwang (3.). Auch danach sehr souverän und mit viel Spielübersicht. Am Ende mit zwei sehr robusten Szenen, beim 2:2 verlor er den Zweikampf gegen Hwang. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO | Abwehr | Note: 1,5 | Erneut der heimliche Spielmacher. Fast alles ging von seiner linken Seite aus. Zu eigennützig kurz vor der Pause, als er Reus übersah. Nach dem Wechsel mit den Assists zum 2:0 und 3:2. So wertvoll! © getty 7/32 MO DAHOUD | Mittelfeld | Note: 2 | Durfte für den gesperrten Bellingham ran und machte seine Sache richtig gut. Traute sich sogar ein Tänzchen gegen drei Leipziger am eigenen Strafraum zu. Riesiges Laufpensum, viele gute Ideen nach vorne. © getty 8/32 EMRE CAN | Mittelfeld | Note: 4 | Lautstarker Antreiber im defensiven Mittelfeld, hielt Dahoud effektiv den Rücken frei. In der zweiten Hälfte immer stärker unter Druck, als die Leipziger aufdrehten. Beim 1:2 nicht nah genug an Klostermann dran. © getty 9/32 GIO REYNA | Mittelfeld | Note: 4,5 | Deutlich schwächer als zuletzt. Oft zu übereifrig und unentschlossen. Der 18-Jährige konnte sich mehrfach nicht gegen die physisch stärkeren Leipziger durchsetzen. Hätte wohl früher vom Feld gehört. © getty 10/32 MARCO REUS | Mittelfeld | Note: 1,5 | Wie in besten Zeiten! Ganz starke erste Hälfte des BVB-Kapitäns. Sprühte nur so vor Spielfreude. Energisch und abgezockt beim Treffer zum 1:0. Traumhafte Vorarbeit für Sancho (37.). Auch nach dem Wechsel sehr aktiv. © getty 11/32 JADON SANCHO | Mittelfeld | Note: 1,5 | Viel unterwegs, half auch nach hinten mit. Einige starke Dribblings, im Eins-gegen-eins mit Keeper Gulacsi erst zu zögerlich (37.). Beim 2:0 (51.) dann aber abgezockt. Am Ende sogar der Matchwinner. © getty 12/32 THORGAN HAZARD | Angriff | Note: 3 | Als Haaland-Ersatz in die Startelf gerückt, aber trotzdem meist eher auf dem rechten Flügel unterwegs. Mit einer brillanten Vorlage zum 1:0. Konnte sich ansonsten nicht groß in Szene setzen. © getty 13/32 ROMAN BÜRKI (46.) | Tor | Note: 3,5 | Nach der Pause für Hitz auf dem Feld. Erster Einsatz für Schwarz-Gelb seit dem 22. Januar in Gladbach. Griff direkt beherzt zu bei Forsbergs Warnschuss (47.). Bei beiden Leipziger Toren machtlos. © getty 14/32 THOMAS DELANEY (59.) | Mittelfeld | Note: 4 | Ersetzte nach gut einer Stunde den ausgepowerten Dahoud. Hatte seine liebe Mühe mit den immer stärker werdenden Gästen. © getty 15/32 JULIAN BRANDT (72.) | Angriff | Ohne Bewertung | Sollte in den letzten zwanzig Minuten für frische Impulse sorgen. Fand erst keine Bindung zum Spiel. Dann aber ein guter Pass auf Reus (83.) und ein sehr guter, der das 3:2 ermöglichte. © getty 16/32 ANSGAR KNAUFF | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Vielleicht etwas zu spät von Terzic gebracht für den müden Reyna. Einmal per Kopf mit einer Chance, mehr war nicht drin. © getty 17/32 PETER GULACSI | Tor | Note: 3,5 | Der erste Schuss auf sein Tor schlug gleich hinter ihm im Netz ein (7.). Anschließend mit einigen Rettungstaten, ehe ihm Sancho kurz nach dem Wiederanpfiff (51.) keine Chance ließ. Auch beim 2:3 machtlos (87.). © getty 18/32 LUKAS KLOSTERMANN | Abwehr | Note: 3,5 | Rückte bei Leipzigs Angriffen meist in den rechten Halbraum vor. Defensiv lange fehlerfrei, bis ihn Sancho vor dem 0:2 schwindelig spielte. Mustergültiger Kopfballtreffer zum 1:2 (63.). © getty 19/32 DAYOT UPAMECANO | Abwehr | Note: 5 | Schwacher Auftritt des künftigen FCB-Verteidigers. In den Zweikämpfen war er oft zweiter Sieger (50 Prozent). Sein schlimmer Ballverlust gegen Piszczek blieb ungestraft (27.). Beim 2:3 viel zu zaghaft. © getty 20/32 WILLI ORBAN | Abwehr | Note: 3 | Ließ sich von Reus vor dem Rückstand zu leicht abschütteln. Im Spielaufbau dafür gewohnt sicher (Passquote von 88,7 Prozent) und in der Luft kaum zu überwinden. © getty 21/32 BENJAMIN HENRICHS | Mittelfeld | Note: 5 | Im Spiel nach vorne etwas passiver als sein Pendant auf der linken Seite. In der Defensive stellte ihn der enorm umtriebige Sancho mehrfach vor Probleme. Zudem mit einigen Fehlpässen. © getty 22/32 MARCEL SABITZER | Mittelfeld | Note: 4,5 | Das 0:1 geht auch auf seine Kappe. Der Kapitän hätte den Pass auf Vorlagengeber Hazard verhindern können, reagierte aber viel zu spät. Hinzu kommt eine ausbaufähige Zweikampfquote (50 Prozent). © getty 23/32 KEVIN KAMPL | Mittelfeld | Note: 3 | Ließ sich immer wieder tief in die eigene Hälfte fallen, um das Zepter bei Ballbesitz in die Hand zu nehmen. Hatte aus zentraler Position den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber deutlich (50.). Ohne grobe Patzer. © getty 24/32 ANGELINO | Mittelfeld | Note: 4 | Interpretierte seine Rolle bei Ballbesitz sehr offensiv und war immer wieder am gegnerischen Sechzehner zu finden. Leistete sich allerdings mehrere unnötige Abspielfehler (Passquote von 73,1 Prozent). © getty 25/32 DANI OLMO | Mittelfeld | Note: 3 | Kam mit dem galligen BVB lange nicht zurecht und produzierte deshalb massig Ballverluste (23). Strahlte in seinen gelungenen Aktionen aber stets Gefahr aus. Traf zum 2:2. © getty 26/32 EMIL FORSBERG | Mittelfeld | Note: 4,5 | Tauchte in der ersten Hälfte völlig ab. Nur der abgemeldete Hwang hatte weniger Ballkontakte als der Schwede. Gleiches Spiel auch nach dem Seitenwechsel, bis er Klostermanns Tor per Ecke vorbereitete. © getty 27/32 HEE-CHAN HWANG | Angriff | Note: 4,5 | Machte bei seinem zweiten Bundesliga-Startelfeinsatz zwar viele Wege und hatte gleich zu Beginn die Chance auf die Führung (3.). Anschließend lange harmlos, bis er das 2:2 auflegte. © getty 28/32 NORDI MUKIELE | Abwehr | Note: 3 | Kam nach 64 Minuten für den überforderten Henrichs in die Partie und sorgte für etwas mehr Stabilität. © getty 29/32 JUSTIN KLUIVERT | Angriff | Note: 4 | Wurde für den lange glücklosen Forsberg eingewechselt (64.), um für mehr Gefahr zu sorgen. Er blieb aber ohne nennenswerte Aktion. © getty 30/32 AMADOU HAIDARA | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Kam nach 75 Minuten für Angelino ins Spiel und leitete den Ausgleich mit einem bärenstarken Pass ein. Beim 3:2 von Sancho viel zu passiv. © getty 31/32 KONRAD LAIMER | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Feierte sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Er ersetzte Kampl (75.). Die Niederlage konnte er nicht mehr verhindern. © getty 32/32 MARCEL HALSTENBERG | Abwehr | Ohne Bewertung | Nach 82 Minuten für Klostermann eingewechselt, sorgte er für mehr Frische in Leipzigs Verteidigung. Beim 2:3 trägt er keine Schuld.

Reus: Der Mann für die wichtigen Tore

In der ersten Hälfte hatte Reus nur so vor Spielfreude gesprüht und erzielte - mal wieder - das so wichtige Führungstor. Seit seit seinem Wechsel nach Dortmund 2012 gelang ihm dieses Kunststück bereits zum 39. Mal. Nur Weltfußballer Robert Lewandowski war in diesem Zeitraum öfter der Dosenöffner für sein Team (56). Zudem setzte Reus seine Mitspieler mehrfach gekonnt in Szene und wirkte besonders in der ersten Hälfte enorm leichtfüßig.

Bevor weiter am großen Ziel Champions League gearbeitet wird, wartet am Donnerstag noch ein möglicher Titelgewinn. Dann geht es im DFB-Pokal-Finale für das Team von Trainer Edin Terzic wieder gegen die Sachsen.

Das Spiel in der Liga habe allerdings "Null-Komma-Null mit Berlin zu tun", warnte Reus und forcierte im gleichen Atemzug einen versöhnlichen Abschluss für die bislang so unbefriedigende Spielzeit: "Wir wollen unbedingt in die Champions League kommen und das Pokalfinale gewinnen."

Bundesliga: Die Tabellenspitze