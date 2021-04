FC Bayern München kurz vor der Titelverteidigung: Würdevoll durch die Flammen

Dank des Sieges gegen Bayer Leverkusen steht der FC Bayern München kurz vor der Bundesliga-Titelverteidigung. Der Wirbel um die geplante und mittlerweile in sich zusammenfallende Super League kam dem Klub unterdessen in doppelter Hinsicht ziemlich gelegen.

Kurz bevor die Mannschaftsaufstellungen bei Heimspielen des FC Bayern München in der Allianz Arena vom Stadionsprecher vorgelesen werden, läuft auf den beiden Videowalls stets das selbe Image-Filmchen. So auch vor dem Duell mit Bayer Leverkusen am Dienstagabend. Mit dramatischer Musik unterlegt sah man große Momente der Klubhistorie. Oliver Kahns entscheidende Parade im Elfmeterschießen des Champions-League-Finals 2001 beispielsweise und Jubelbilder vom Triumph zwölf Jahre später.

Die Champions League: Auf nichts bilden sich europäische Klubs mehr ein, nichts ist größer als dieser Wettbewerb. Dachte man zumindest, bis zwölf Top-Klubs in der Nacht von Sonntag auf Montag verkündeten, doch größer zu sein und künftig statt in der Champions League lieber in einer sogenannten Super League spielen zu wollen. Damit entfachten sie im europäischen Fußball ein Feuer, das dem FC Bayern gleich in doppelter Hinsicht ziemlich gelegen kam.

Wie der FC Bayern von den Super-League-Plänen profitiert

Zunächst einmal wäre da der offensichtliche Grund. Der FC Bayern beteiligte sich genau wie der Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund nicht an der Super League. Damit ersparte er sich einerseits die Protestwelle, die über die anderen Klubs hereinbrach und einige bereits zur Aufgabe zwang, und befindet sich im internationalen Bild andererseits gemeinsam mit der UEFA plötzlich auf der Seite der vermeintlichen Gralshüter des Fußballs.

"Der FC Bayern steht solidarisch zur Bundesliga", verkündete der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung, die wenige Stunden vor Anpfiff des Spiels gegen Leverkusen verschickt wurde. Genau das wird auf nationaler Ebene von vielen Protagonisten und Beobachtern aber seit Jahren in Frage gestellt, vor allem in Sachen TV-Gelder-Verteilung.

Letztmals aufgeflammt war diese Debatte im November vergangenen Jahres: Als der VfB Stuttgart, der FC Augsburg, der FSV Mainz 05, Arminia Bielefeld und zehn Zweitligisten eine fairere Verteilung der TV-Gelder forderten, berief Rummenigge als Gegenschlag und zur Abstimmung des weiteren Vorgehens ein Geheimtreffen mit den übrigen Erstligisten ein.

Ohne irgendwas dafür tun zu müssen als Zuzuschauen und das eigene Desinteresse zu artikulieren, hilft die Gigantonomie der selbsternannten Super-League-Klubs nun also ganz automatisch dem internationalen Image des nicht beteiligten FC Bayern. Rummenigge selbst verschaffte sie sogar einen neuen Posten: Der 65-Jährige ersetzt im UEFA-Exekutivkomitee den scheidenden Juventus-Turin-Präsidenten und Super-League-Antreiber Andrea Agnelli.

FC Chelsea: Hunderte Fans protestieren vor Brighton-Spiel gegen Super-League-Pläne © getty / imago images 1/15 Vor dem Premier-League-Spiel gegen Brighton versammelten sich hunderte Fans vor der Stamford Bridge, um gegen die geplante Super League zu protestieren. Mittendrin: Chelsea-Legende Petr Cech. Wir zeigen die besten Bilder. © getty 2/15 Auch Fans anderer Vereine sind an die Stamford Bridge gekommen. Hier in der Mitte: ein Vertreter von Manchester City. © getty 3/15 "Schafft die Super League ab!" © getty 4/15 "Wir wollen unsere kalten Abende in Stoke." Ein sehr gelungenes Plakat. © getty 5/15 "Fans - keine Kunden!" © getty 6/15 Die Super League wurde mal eben zur Super Greed, zur Super-Gier, umbenannt. © getty 7/15 "Chelsea FC - Fans vor Vermögen!" © getty 8/15 © getty 9/15 Eine Hommage an den Videospiel-Klassiker "Grand Theft Auto". © getty 10/15 "Fußball gehört UNS, nicht euch." © getty 11/15 © getty 12/15 Auch im Stadioninneren wurden erneut Zeichen gesetzt. Die Spieler von Brighton trugen zum Aufwärmen diese Shirts. © getty 13/15 Dieselben Shirts hatten Tags zuvor schon die Spieler von Leeds United beim Warm-up vor dem Spiel gegen Liverpool getragen. © imago images 14/15 Petr Cech, früherer Chelsea-Torhüter und heutiger Berater der Blues, versuchte mit den Fans zu diskutieren. © getty 15/15 Was er ihnen genau gesagt hat, ist nicht überliefert. Aber: Nach Informationen von SPOX uind Goal ist Chelsea einer der Klubs, die bereits am Dienstag einen Rückzug von der Super League planen. Der Elite-Liga droht nun nach 48 Stunden der Kollaps.

Super-League-Pläne lenken vom Bayern-internen Feuer ab

Warum dem FC Bayern der in Flammen stehende europäische Fußball außerdem gelegen kam? Weil er vom eigenen Feuer ablenkt, das seit Wochen am Klubgelände an der Säbener Straße vor sich hin lodert und im Vergleich nun auf einmal ziemlich klein wirkt. Bei all dem Super-League-Wirbel der vergangenen Tage konnte man es fast vergessen, also nochmal zur Erinnerung: Es geht um den Streit zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Hansi Flick.

Die bisher höchste Stichflamme warf dieses Feuer erst vor vier Tagen nach dem 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Ohne vorherige Rücksprache mit den Klub-Bossen machte Flick seinen Wunsch nach vorzeitiger Auflösung seines eigentlich bis 2023 laufenden Vertrages noch in diesem Sommer öffentlich, was der FC Bayern Tags darauf in einer Pressemitteilung "missbilligte".

Ja, der Klub verschickt derzeit viele Pressemitteilungen. Eine ähnliche Dichte davon gab es letztmals wohl im vergangenen Oktober, als Salihamidzic Flick kurz vor Ende der Transferphase noch ein paar Spieler für die Kaderbreite besorgte und der Öffentlichkeit vorstellte. Deren Qualität ist übrigens einer der zahlreichen Späne, die das Bayern-interne Feuer entfachten.

Nach den Vorgängen vom Wochenende musste man ernsthafte Sorge haben, dass dieses stabil brennende Feuer beim FC Bayern mit weiteren Sticheleien und Enthüllungen völlig außer Kontrolle gerät und sich im Nachhinein eine schwarze Rauchwolke über die erfolgreichste Saison der Klub-Geschichte mit dem historischen Sextuple legt. Doch das wollen die beiden Protagonisten sofern noch möglich offenbar unbedingt vermeiden.

Flick und Salihamidzic klatschten miteinander ab

Das Spiel gegen Leverkusen war der erste gemeinsame Auftritt von Flick und Salihamidzic seit der Stichflamme und dabei bemühten sie sich sichtlich, kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Verbale Attacken blieben aus und nach den Toren von Eric Maxim Choupo-Moting (7.) und Joshua Kimmich (13.) klatschten sie sogar miteinander ab. Es scheint, als hätte Flicks Verkündung eine befreiende Wirkung gehabt. Es scheint, als könnten sich die beiden mit dem Ende vor Augen nochmal für ein paar Wochen zusammenraufen.

Die Spieler des FC Bayern zeigten gegen Leverkusen unterdessen dominanten, aber auch zielstrebigen Ballbesitzfußball und gewannen verdient und ungefährdet mit 2:0. Kurz: Sie zeigten Flick-Fußball. "Ich genieße es, wenn die Mannschaft so spielt wie in der ersten Halbzeit", lobte der Trainer im Anschluss.

Weil der einzige Verfolger RB Leipzig gegen den 1. FC Köln verlor, beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze vier Spieltage vor Saisonende zehn Punkte. Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 am kommenden Samstag könnte der FC Bayern den neunten Meistertitel in Folge und insgesamt 31. vorzeitig fixieren.

Und das, nachdem das Titelrennen vor nicht einmal zwei Wochen aufgrund erschwerender Bedingungen auf einmal wieder etwas offen schien: Der FC Bayern patzte gegen Union Berlin, scheiterte dann im Champions-League-Viertelfinale dramatisch an Paris Saint-Germain, litt unter einer fast schon grotesken Verletzungs- und Krankheitsserie sowie dem Feuer im Hintergrund.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Bayer Leverkusen © getty 1/17 Der FC Bayern hat dank einer souveränen und geschlossenen Mannschaftsleistung einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen überzeugte vor allem ein Mittelfeldspieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2,5 | Hielt seinen Kasten sauber. Wurde bis auf einen Schuss von Nadiem Amiri (75.) aber auch kaum geprüft. Bei Leverkusens Lattentreffer in der 70. hatte der Welttorhüter ein wenig Glück. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD | Rechte Verteidigung | Note: 3,5 | Löste seine Defensivaufgaben solide. Trat – wie schon zuletzt in Wolfsburg – offensiv aber kaum in Erscheinung. © getty 4/17 JEROME BOATENG | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Machte seinen Job im Münchner Abwehrzentrum solide. Gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach einer guten Stunde war Schluss für Boateng. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Präsentierte sich ähnlich souverän wie Boateng. Überzeugte auch mit guter Spieleröffnung. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES | Linke Verteidigung | Note: 2,5 | Beherzter Auftritt des Kanadiers. Schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Hatte mit fast 110 Ballaktionen die meisten aufseiten des FCB. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Gewann zwar nur knapp über 30 Prozent seiner Zweikämpfe, initiierte aber viele gute Angriffe des Rekordmeisters. Zudem erzielte Kimmich den sehenswerten Treffer zum 2:0. © getty 8/17 DAVID ALABA | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,0 | Deutlich stärker als am Samstag in Wolfsburg. Überzeugte mit sicherem und klugem Passspiel sowie einigen wichtigen Balleroberungen. Die Treffer zum 1:0 und 2:0 leitete Alaba mit Halbfeld-Flanken ein. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN | Rechtsaußen | Note: 3,0 | Mit vier Torschussvorlagen einer der aktivsten Offensivspieler. Die letzte entscheidende Aktion gelang dem Franzosen oft aber nicht. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER | Offensives Mittelfeld | Note: 3,5 | Gab zwei Torschüsse ab. Ansonsten kam aber – für seine Verhältnisse – nicht viel von dem Bayern-Urgestein. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA | Linksaußen | Note: 2,5 | Nicht so stark und spielentscheidend wie noch in Wolfsburg. Traute sich aber viel zu, bestritt mit 32 Zweikämpfen die meisten aufseiten der Münchner und gab auch die meisten Schüsse (fünf) ab. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Sturm | Note: 2,5 | Stellte nicht nur mit seinem Tor zum 1:0 seine Tauglichkeit als Backup für Robert Lewandowski einmal mehr unter Beweis. Agierte wieder gut als Wandspieler und bereitete sechs Torschüsse vor – Bestwert. © getty 13/17 TANGUY NIANZOU | Innenverteidigung (eingewechselt) | Note: 3,0 | Kam in der 63. für Boateng. Verrichtete seine Arbeit als Innenverteidiger solide. © getty 14/17 LEON GORETZKA | Offensives Mittelfeld (eingewechselt) | Note: 3,0 | Ersetzte Müller in der 63. und nahm eine offensivere Rolle als gewohnt ein. Konnte sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen. © getty 15/17 LEROY SANE | Rechtsaußen (eingewechselt) | Note: 3,5 | Löste, ebenfalls nach etwas mehr als einer Stunde, Coman ab. Ließ eine Großchance in der 77. liegen, als er den Ball nach Vorlage von Choupo-Moting gen Himmel drosch. © getty 16/17 BOUNA SARR | Rechte Verteidigung (eingewechselt) | keine Bewertung | Löste Pavard in der 82. ab. Ohne nennenswerte Aktion. © getty 17/17 CHRISTOPHER SCOTT | Linksaußen (eingewechselt) | keine Bewertung | Kam in der 82. für Musiala. Wie Sarr hatte Scott keinen Einfluss mehr auf die Partie.

FC Bayern: Spieler wollen würdigen Flick-Abschied

Die verbliebenen fitten (und wiedergenesenen) Spieler blendeten all das aber aus und steuern auf einen versöhnlichen Saisonabschluss zu, den sie in erster Linie ihrem so geschätzten Trainer gönnen. "Er hat es verdient, dass man für ihn jeden Tag Gas gibt", sagte Kimmich.

Leon Goretzka ergänzte: "Die ganze Konstellation mit Hansi zusammen motiviert uns einfach, den Fußball, welchen wir die letzten 18 Monate gezeigt haben, in den restlichen Spielen abzurufen, weiter Spiele zu gewinnen und dieser Zeit einen würdigen Abschied zu gönnen."

Der Sieg gegen Leverkusen war ein großer Schritt zu diesem würdigen Abschied. Nach Abpfiff stand Flick an der Mittellinie und umarmte jeden seiner Spieler, rund fünf Meter dahinter klatschte Salihamidzic mit jedem ab. Während sie umarmten und abklatschten kam übrigens eine weitere Pressemitteilung an: Manchester City ergab sich als erster Super-League-Klub dem selbst gelegten Feuer, weitere folgten.