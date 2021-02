Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0: Sancho hält CL-Ambitionen am Leben

Borussia Dortmund hält durch das 3:0 gegen Arminia Bielefeld am 23. Spieltag der Bundesliga weiter Anschluss an die Champions-League-Plätze. Angeführt von einem überragenden Jadon Sancho und dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewann der BVB das Spiel gegen den disziplinierten Aufsteiger.

Jadon Sancho drehte nach der Pause auf und schoss seine Mannschaft mit einer Vorlage und einem verwandeltene Foulelfmeter zum Sieg. In der 80. Minute gab Sancho zudem beim 3:0 des eben erst eingewechselten Reiniers den vorletzten Pass ab. Dortmund verkürzte in der Tabelle den Rückstand auf den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt auf drei Punkte.

"Wir haben häufig erwähnt, dass Sancho das Fußballspielen nicht verlernt hat. Alle waren verwöhnt, mit dem, was er in den letzten Jahren geleistet hat. Man darf nicht vergessen, dass er immer noch ein junger Kerl ist. Wir haben versucht, ihn zu unterstützen und ihm eine andere Rolle gegeben. Jetzt zählt es, das weiter fortzuführen, damit er konstant performt. Wir brauchen ihn definitiv, um unsere Ziele zu erreichen", hatte Trainer Edin Terzic schon vor Anpfiff zur Formstärke des Dribblers gesagt.

Sancho erzielte fünf seiner sechs Saisontreffer in der Bundesliga nun im Kalenderjahr 2021. Wenn er traf, hat der BVB nie verloren. Der zweite überragende Aketeur war Mittelfeldspieler Mo Dahoud, der als Solo-Sechser in Dortmunds 4-1-4-1 agierte und sein Formhoch der letzten Wochen bestätigte. Dahoud erzielte in seinen letzten drei Pflichtspielen für den BVB doppelt so viele Tore wie in den 82 davor - nämlich zwei.

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/17 Borussia Dortmund hat mit dem 3:0 gegen Arminia Bielefeld den Rückstand auf die Champions-League-Plätze verkürzt. Überragender Spieler war Jadon Sancho. Bielefeld belohnte sich für die engagierte Leistung nicht. Die Einzelkritik. © getty 2/17 MARWIN HITZ: Dortmunds neue Vorerst-Nummer-Eins wurde nur wenig geprüft. War mit beiden Fäusten zur Stelle, als Kunze aus 13 Metern abzog. Im Glück, dass Cordovas Großchance auch ohne sein Einschreiten neben das Tor ging. Note: 3,5. © getty 3/17 RAPHAEL GUERREIRO: Im Vergleich zu sonst eher zurückhaltend. Der heimliche BVB-Spielmacher brauchte Zeit, um ins Spiel zu finden und auch offensiv Impulse zu setzen. Leitete die schöne Kombi ein, die zum Elfer führte. Note: 3,5. © getty 4/17 MATS HUMMELS (bis 85.): Gegen die zweitschlechteste Offensive der Liga kaum gefordert. Lediglich gegen Ende der ersten Halbzeit hatte der Abwehrchef seinen Laden einige Minuten nicht im Griff. Note: 3,5. © getty 5/17 EMRE CAN: Über weite Strecken eine sehr ordentliche Leistung. Mit einer Monster-Grätsche im Strafraum gegen Doan (71.). Can schaltete sich auch immer wieder ins Angriffsspiel der Borussia ein. Note: 3,0. © getty 6/17 MATEU MOREY: (bis 80.): Wichtige Rettungstat gegen Cordova (17.). Bei der zweiten gefährlichen Aktion des Arminen-Angreifers kurz vor dem Wechsel zu weit weg. Insgesamt aber wieder sehr solide und auch offensiv dauernd beteiligt. Note: 3,0. © getty 7/17 MAHMOUD DAHOUD: Die Rolle als Solo-Sechser und Mini-Chef im defensiven Mittelfeld bekommt ihm gut. Große Laufleistung, viel Übersicht und mit den meisten Ballaktionen (101). Belohnte sich mit seinem zweiten BVB-Treffer. Note: 1,5. © getty 8/17 GIOVANNI REYNA: Stand erst etwas neben sich und dribbelte sich sogar einmal selbst ins Aus (30.). Nach der Pause setzte er den jüngsten Aufwärtstrend aber gewaltig fort: Elfter Assist der Saison, sechstes Tor in 2021. Note: 1,5. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Kurzfristig für den fieberkranken Delaney in die Elf gerückt. Der Youngster machte seine Sache auf der Acht gut, gewann die meisten Zweikämpfe (15). Früh im Pech, als sein Torschuss (4.) noch von Bielefeld geblockt wurde. Note: 3,0. © getty 10/17 MARCO REUS (bis 80.): Der Kapitän startete als Aushilfe auf der rechten offensiven Seite. Aus dem Getümmel mit einem Lattentreffer. Wechselte später in die Mitte und holte da den Elfer raus. Im Eins-gegen-Eins mit Bielefelds Keeper ohne Glück. Note: 2,5. © getty 11/17 JADON SANCHO (bis 70.): Leicht verbessert gegenüber den letzten Wochen. Engagiert und stets anspielbar. Aber erneut teils zu überhastet. Verdaddelte den perfekten Konter über Reus (31.) und scheiterte per Schuss ans Außennetz (33.). Note: 4,0. © getty 12/17 ERLING HAALAND: Der Norweger war eine Halbzeit lang mit Tarnkappe unterwegs und kam nur auf 8 Ballkontakte, scheiterte aber gleich doppelt im Duell mit Bielefelds Keeper Ortega. Sonst macht er die blind. Uneigennützig vorm dritten Tor. Note: 4,5. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 70.): Der Belgier feierte sein Comeback nach langer Verletzungspause, konnte sich aber nicht mehr groß in Szene setzen. Note: 3,5. © getty 14/17 THOMAS MEUNIER (ab 80.): Kurzeinsatz in den letzten zehn Minuten. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung. © getty 15/17 REINIER (ab 80.): Mit dem ersten Ballkontakt staubte der perfekte Joker zum 3:0 ab. Sein erster Bundesliga-Treffer und des erste BVB-Tor durch einen Brasilianer seit Felipe Santana in 2013. Hatte sogar die Chance zum Doppelpack. Keine Benotung. © getty 16/17 JULIAN BRANDT (ab 85.): Mini-Einsatz am Ende. Zu kurz, um noch zu glänzen. Keine Benotung. © getty 17/17 DAN-AXEL ZAGADOU (ab 85.): Auch „Big-Zag“ mit einem Kurz-Comeback nach seiner Verletzungspause. Keine Benotung.

BVB - Arminia Bielefeld: Die Analyse

14 Gegentreffer hatte Arminia Bielefeld vor dem Spiel beim BVB in der Rückrunde bereits kassiert, im Schnitt waren das 3,5 Gegentreffer pro Partie. Das Spiel gegen den BVB senkte den Schnitt nur leicht. Zumindest in der ersten Halbzeit sah es aber - vor allem dank einer taktisch ultra disziplinierten Leistung der Arminen - noch ganz anders aus. Die individuelle Klasse von Jadon Sancho diente als Knotenlöser für den BVB, der letztlich verdient 3:0 gewann.

Aus einer 4-4-2-Grundordnung mit den vorbildlich nach hinten arbeitenden Sturmspitzen Fabian Klos und Sergio Cordova herausspielend, geriet der Aufsteiger zunächst aber eigentlich nur in Bedrängnis, wenn der BVB mal das Tempo konsequent anzog - was Edin Terzic' Mannschaft aber zu selten machte.

Der BVB, bei dem Marwin Hitz auch nach der Genesung von Roman Bürki im Tor stand, startete zwar stark in die Partie, kam in den ersten fünf Minuten zu drei Toraktionen, doch Ritsu Doan zeigte bereits in der sechsten Minute mit einem Schlenzer, der am Tor vorbeistrich, dass Bielefeld in diesem Spiel sich nicht einfach so besiegen lassen würde.

Dortmund versuchte zwar viel: Die Dortmunder rannten an, sie versuchten zu pressen, Druck auszuüben und zu Chancen zu kommen. Doch die Bielefelder ließen sich nicht aus der Ruhe und ihrem Konzept bringen.

Bielefelds starker Keeper Ortega schaltete sich immer wieder in den Spielaufbau ein, die Arminia überbrückte so bei eigenem Ballbesitz schnell das letzte Spieldrittel und nahm auch so Erling Haaland effektiv aus dem Spiel. Gerade mal zu acht Ballkontakten kam der BVB-Torjäger in der ersten Halbzeit. In der Defensive liefen die Bielefelder die Räume gut zu und kamen durch Konter zu Gelegenheiten - Cordova vergab in der ersten Halbzeit die beste etwas leichtfertig.

Die Dortmunder schafften es nach ihrer ersten Sturm- und Drangphase nicht mehr regelmäßig, sich in den Gefahrenräumen festzusetzen. Die größte BVB-Chance in der ersten Halbzeit, als Reus in der 28. Minute von der Strafraummitte nur die Latte traf, kam eher zufällig zustande. Der ansonsten starke Ortega war zuvor beim Versuch, die Chance im Keim zu vereiteln, am Ball vorbeigesegelt und unsanft auf dem Boden gelandet.

Kurz nach Wiederanpfiff war die Bielefelder Gegenwehr gebrochen. Sancho dribbelte sich an der Strafraumkante entlang und band die gesamte Aufmerksamkeit der Bielefelder Hintermannschaft. Sancho spielte den Ball zurück auf den freistehenden Dahoud, dessen wuchtiger flacher Schuss Ortega keine Chance ließ (47.). Es war der 50. Assist in der Profikarriere Sanchos, der elfte in dieser Saison. Zehn Minuten später foulten die Bielefelder im Strafraum den von Sancho bedienten Reus. Der Engländer verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Am Ende bewies Trainer Edin Terzic noch ein glückliches Händchen: 28 Sekunden nach seiner Einwechslung traf Reinier nach Vorlage von Haaland zum 3:0. Und natürlich war auch Sancho wieder beteiligt - er leitete die Gelegenheit ein.

BVB - Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen

BVB: Hitz - Morey, Can, Hummels (ab 85. Zagadou), Guerreiro - Dahoud (ab 85. Brandt) - Reyna (ab 69. Reyna), Bellingham, Reus (ab 80. Reinier), Sancho - Haaland.

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Doan, Kunze (ab 75. Seufert), Prietl, Voglsammer (ab 62. Gebauer) - Cordova (ab 62. Schipplock), Klos (62. Vlap).

BVB - Arminia Bielefeld: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Dahoud (48.), 2:0 Sancho (59./FE), 3:0 Reinier (81.)

Dahoud erzielte in seinen letzten 3 Pflichtspielen für den BVB doppelt so viele Tore (2) wie in den 82 davor.

Jadon Sancho trifft mit seinem ersten Bundesliga-Elfer, zuvor hatte der BVB in der Bundesliga 3-mal in Folge vom Punkt vergeben.

Arminia Bielefeld kassiert auch im 5 Bundesliga-Spiel in Folge mindestens 3 Gegentore, eine längere derartige Serie hatte in der Bundesliga letztmals der HSV in der Saison 2013/14 (6 Spiele).

Reinier erzielt sein erstes Bundesliga-Tor, damit ist er der erste Brasilianer seit Felipe Santana im Januar 2013, der für den BVB in der BL trifft.

Die Arminia ist nun seit 5 BL-Spielen sieglos (4 Niederlagen, 1 Remis), die längste Durststrecke für die Ostwestfalen seit Oktober/November 2020 als es sogar 7 BL-Niederlagen am Stück setzte.

Der BVB bleibt zu Hause in 6 Pflichtspielen unter Edin Terzic ungeschlagen (4 Siege, 2 Remis), in den letzten 6 Pflichtspielen zu Hause unter Lucien Favre setzte es noch 3 Niederlagen.

Der Star des Spiels: Jadon Sancho

Die personifizierte Definition eines Unterschiedsspielers. War beinahe überall auf dem Spielfeld zu finden, führte für seine Verhältnisse viele Zweikämpfe, gewann die Hälfte davon - und löste durch seine Vorlage zu Dahouds 1:0 den Knoten beim BVB. Hatte seinen zwölften Assist in dieser Saison eigentlich sicher gehabt, wäre Reus nicht im Strafraum gefoult worden. Erzielte so eben seinen sechsten Bundesligatreffer 2021. In dieser Form wirklich unverzichtbar für den BVB.

Der Flop des Spiels: Sergio Cordova

Zugegeben: Cordova machte keine so schlechte Partie, steht hier vor allem als tragische Figur. Der Stürmer arbeitete vorbildlich nach hinten mit, gewann 66,7 Prozent seiner zwölf Zweikämpfe und war auch sonst sehr engagiert. Ganz im Gegensatz zu Erling Haaland auf der anderen Seite, der praktisch die ganze Partie über unsichtbar blieb, aber dann eben doch noch ein Tor vorlegte. Cordova dagegen wird in Erinnerung bleiben als Spieler, der in der ersten Halbzeit bei Bielfelfds bester Chance die Nerven verlor und den Ball unbedrängt nicht mal aufs Tor brachte.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Tobias Reichel

Der Stuttgarter ließ in seinerm erst vierten Bundesligaspiel viel laufen und trug so bei zum unterhaltsamen Spiel. Die Akteure machten es ihm bei der insgesamt fairen Partie aber auch recht leicht.