BVB-Stürmer Erling Haaland glänzt beim Derbysieg: Ein Seitfallzieher Richtung Paris

Doppelpack und spektakulärer Seitfallzieher: Erling Haaland glänzte beim 4:0-Derbysieg von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 erneut. Der 20-jährige Stürmer aus Norwegen ist aktuell so wichtig für seine Mannschaft wie wahrscheinlich noch nie.

Wo sich Erling Haaland denn überhaupt noch verbessern könne? "Da gibt es ein paar Sachen", sagte Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic am Samstagabend und nannte drei: "Sein Kopfballspiel könnte noch besser werden, sein rechter Fuß könnte noch besser werden, dass er mal an den ersten Pfosten läuft, könnte besser werden."

Um seiner Mannschaft davor mit einem Doppelpack zum 4:0-Derbysieg beim FC Schalke 04 zu verhelfen, hatte Haaland diese Fähigkeiten nicht gebraucht. Zweimal versenkte er den Ball mit dem linken Fuß und kein einziges Mal vom ersten Pfosten: zunächst aus beeindruckender Flughöhe per Seitfallzieher, später in bester Torjäger-Manier aus kurzer Distanz.

Für Haaland waren es im 43. Pflichtspiel für Dortmund die Treffer 42 und 43, im Schnitt trifft er seit seiner Ankunft im vergangenen Januar also einmal pro Spiel. "Er ist eine absolute Maschine und sehr torhungrig. Seine positive Energie auf dem Platz pusht uns und tut uns unheimlich gut", lobte Kapitän Marco Reus. Haaland ist aktuell so wichtig für seine Mannschaft wie wahrscheinlich noch nie.

Haaland an acht der zehn letzten BVB-Toren beteiligt

Nach einem starken Saisonstart schlitterte Dortmund im Herbst in eine Schaffenskrise. Beschleunigt wurde diese Entwicklung durch Haalands Muskelfaserriss, im negativen Sinne gekrönt durch die Entlassung von Trainer Lucien Favre Mitte Dezember. Bei dessen letztem Spiel, einem 1:5 beim VfB Stuttgart, stand der Stürmer nicht zur Verfügung.

Wirklich überwunden hat Dortmund diese Schaffenskrise auch unter Nachfolger Terzic nicht. Genau wie unter Favre blitzt das wahre und unbestritten große Potenzial der Mannschaft nur äußerst vereinzelt hervor. Zaubern die talentierten Mittelfeld- und Flügelspieler nicht, hängt alles an Haaland, der oftmals über weite Spielstrecken abtaucht, nur um dann aus dem Nichts zuzuschlagen. Sein immerwährender Wille und damit einhergehende Glauben an den Erfolg hilft der Mannschaft genauso wie seine Torquote.

An acht der vergangenen zehn Dortmunder Toren war Haaland direkt beteiligt. Vor einer Woche gegen die TSG Hoffenheim erzielte er das späte 2:2, beim 3:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla steuerte er zwei Tore sowie einen Assist bei und nun traf er beim Derbysieg erneut doppelt. Damit zog Haaland in der Bundesligatorschützenliste mit 17 Treffern an Schalke (15) vorbei.

BVB gegen FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken zum Revierderby © getty 1/32 Erstmals seit der Meistersaison 2010/2011 gewinnt der BVB beide Derbys in einer Saison. Beim 4:0-Sieg glänzten Erling Haaland und Jadon Sancho, Benjamin Stambouli erlebte einen tragischen Abend. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 RALF FÄHRMANN: In den ersten 25 Minuten schon gut beschäftigt. Parierte erst stark gegen Sancho, dann unsicher bei einer Ballannahme und anschließendem Abschlag. Dabei verletzte er sich am Bauchmuskel und musste runter. Note: 3,5. © getty 3/32 TIMO BECKER: Machte zunächst einen guten Eindruck, an den beiden ersten Gegentoren eher unbeteiligt. Zu Beginn des zweiten Durchgangs mit toller Hereingabe, dann aber zu schläfrig bei Guerreiros 3:0. Note: 4,5. © getty 4/32 BASTIAN OCZIPKA: Durch die kurzfristige Mustafi-Verletzung ins kalte Wasser geschmissen, machte Oczipka seine Sache zunächst gut und stand stabil. Beim 0:1 chancenlos, beim 0:2 zu weit weg von Haaland. Aber besser, als das 0:4 vermuten lässt. Note: 4. © getty 5/32 MALIK THIAW: Spielte an sich eine gute erste Halbzeit gemeinsam mit Oczipka, klärte einmal mit starker Grätsche in höchster Not. Bei den ersten beiden Gegentoren ohne eigenen Fehler. Note: 4. © getty 6/32 SEAD KOLASINAC: Der Mentalitäts-Schalker zog 30 Sprints an, war mit 33,92 Stundenkilometer in der Spitze auch schnellster Gelsenkirchener. Doch was bringt das, wenn die restliche Leistung weniger als solide war? Note: 4. © getty 7/32 BENJAMIN STAMBOULI: Organisierte im Zentrum zunächst gut, war einmal mit starker Grätsche zur Stelle, Zweikampfstärkster bei S04. Leitete aber mit seinem Ballverlust das 0:1 ein. Vor dem 0:2 außerdem zu zaghaft gegen Brandt. Tragischer Abend. Note: 5. © getty 8/32 SUAT SERDAR: Nebenmann Stambouli war in den Zweikämpfen deutlich besser, aber Serdar dafür offensiv wesentlich aktiver. Neben Harit der umtriebigste S04-Spieler. Macht er das 1:2, wird’s nochmal spannend, doch er vergab freistehend. Note: 4,5. © IMAGO / Poolfoto 9/32 WILLIAM: Von allen zehn startenden S04-Feldspielern mit den wenigsten Ballaktionen. Leistete er zu Beginn wenigstens noch Defensivarbeit, tauchte er mitte der ersten Halbzeit komplett ab. Am 0:2 nicht unbeteiligt. Note: 5,5. © getty 10/32 NASSIM BOUJELLAB: Ihm fehlte jegliche Bindung zum Schalker Spiel, hatte lediglich 22 Ballaktionen als Zehner und gewann nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe. Ein ganz schwaches Spiel, das nach 45 Minuten für ihn beendet war. Note: 5,5. © getty 11/32 AMINE HARIT: Verschluderte ein ums andere Mal die wenigen Konterchancen der Schalker. Wollte viel, aber ihm gelang recht wenig. Dennoch offensiv mit 4 Torschussvorlagen und 3 Abschlüssen der Aktivste in der S04-Offensive. Note: 3,5. © getty 12/32 MATTHEW HOPPE: Rieb sich als alleinige Spitze auf, lief ab der Mittellinie Hummels und Can an, war damit jedoch wenig erfolgreich. Muss das 1:2 machen, scheiterte aber. Machte die meisten Sprints der Schalker (30). Viel Aufwand, wenig Ertrag. Note: 4,5. © getty 13/32 MICHAEL LANGER: Kam nach einer halben Stunde für Fährmann. Bei Dahouds Schuss direkt zur Stelle, bei den vier Gegentoren dann machtlos. Note: 4,5. © getty 14/32 ALESSANDRO SCHÖPF: Kam nach der Pause für Boujellab. Nicht ganz so undisponiert, doch 19 Ballaktionen sind auch nicht gerade berühmt. Gewann immerhin die Hälfte seiner sechs Zweikämpfe. Boujellab zuvor 28,6 Prozent seiner sieben. Note: 4,5. © getty 15/32 OMAR MASCARELL: Mit seiner Einwechslung folgte die beste Schalker Phase nach der Pause. Mascarell kurbelte an, war passsicher (93 Prozent) und leitete Serdars Pfostenschuss mit ein. Note: 4. © getty 16/32 BENITO RAMAN: Kam nach 65 Minuten für den glücklosen Hoppe, fand aber praktisch kaum statt. Vier Ballkontakte, zwei Pässe. Note: 5. © getty 17/32 MARWIN HITZ: Oft wurde er nicht geprüft von den schwachen Schalkern, doch zur Stelle, als er Hoppes Schuss zu Beginn der zweiten Halbzeit noch an den Pfosten lenkte. Note 2,5. © getty 18/32 MATEU MOREY: Seine Balleroberung gegen Benjamin Stambouli leitete das 1:0 des BVB ein. Noch einmal eine Steigerung zum Sieg beim FC Sevilla unter der Woche. Starke kämpferische Leistung, gibt das Vertrauen des Trainers zurück. Note: 2,5. © getty 19/32 EMRE CAN: Pässe schlagen kann er wie kein anderer Dortmunder, wie so oft der ballsicherste Borusse. Jedoch wie zu oft auch nicht wirklich dominant. Durfte vor dem 4:0 den Ball von der eigenen Hälfte ins letzte Drittel schleppen. Note 3. © getty 20/32 MATS HUMMELS: Sein Fehler hätte beinahe zu Hoppes Anchlusstreffer geführt. Ansonsten aber solide. Spielte die meisten Dortmunder Pässe. Note: 3,5. © getty 21/32 RAPHAEL GUERREIRO: Der Spielmacher auf dem linken Flügel gehörte wie so oft zu den auffälligsten Dortmundern. Sein Treffer zum 3:0 war seine elfte Torbeteiligung in dieser Bundesliga Saison. So viele hatte er noch nie. Note 2,5. © getty 22/32 THOMAS DELANEY: Etwas defensiver als Dahoud, resolute Zweikampfführung, erstickte viele Schalker Angriffsbemühungen schon im Keim. Zusammen mit Dahoud auch mit der größten Laufleistung. Note 2,5. © getty 23/32 MAHMOUD DAHOUD: Wieder eine ansprechende und spielfreudige Leistung des Mittelfeldspielers. Hielt sich vornehmlich in der Schalker Hälfte auf. Wenn die Schalker mal dagegenhielten, gewann dennoch meist Dahoud den Zweikampf. Note 2. © getty 24/32 JADON SANCHO: Treffer zum 1:0, Zuckervorlage zu Haalands Tor zum Genießen. Mit 20 Jahren, 10 Monaten und 26 Tagen der jüngste BL-Spieler mit 35 Toren. Leitete das 4:0 ein. Note: 1,5. © getty 25/32 MARCO REUS: Es dauerte, bis er dem Derby seinen Stempel aufdrücken konnte. Doch sein Doppelpass mit Guerreiro vor dessen Tor zum 3:0 war überaus gelungen. In der Folge verbessert. Note: 3. © getty 26/32 JULIAN BRANDT: Stand dem Schalker Tor im Schnitt am nähesten, etwas Zählbares gelang ihm - bis auf den Pass auf Sancho vor dem 2:0 - dabei nicht. Kein Torschuss, keine Torschussvorlage, nur eine Zweikampfquote von elf Prozent. Note: 4,5. © getty 27/32 ERLING HAALAND: Passte sich zunächst dem Niveau des Derbys an, war kaum zu sehen. Sein Treffer zum 2:0 war weit mehr als ein typisches Vollstrecker-Tor eines geborenen Vollstreckers. Sein Tor zum 4:0 war wieder typisch Haaland. Note: 1,5. © getty 28/32 JUDE BELLINGHAM: Ersetzte in Anschluss an das 3:0 Brandt. Machte es besser als sein Vorgänger und bereitete Haalands zweiten Treffer vor. Note: 2,5. © getty 29/32 GIOVANNI REYNA: Kam für Dahoud, zog noch vier Sprints an. Ohne Benotung. © getty 30/32 REINIER: Ersetzte Marco Reus, war zweimal am Ball, schoss einmal Richtung Tor. Ohne Benotung. © getty 31/32 THOMAS MEUNIER: Durfte auch noch ein paar Minuten Derby-Luft schnuppern. Ohne Benotung. © getty 32/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam für die letzten Minuten, durfte immerhin seine ersten zwei Ballkontakte in einem Derby sammeln. Ohne Benotung.

BVB braucht für Haaland-Verbleib wohl CL-Teilnahme

Dank des Sieges hielt Dortmund den Sechs-Punkte-Rückstand auf den anvisierten Champions-League-Startplatz vier, zuvor hatten die direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt gewonnen und damit den Druck erhöht. Zwölf Spiele hat Dortmund nun noch Zeit, um diese sechs Punkte aufzuholen - ansonsten ist Haaland im kommenden Sommer trotz laufenden Vertrags bis 2024 wohl nicht zu halten.

"Ich habe die Erwartung an mich selbst, dass wir uns jedes Jahr qualifizieren", sagte er neulich. Die Champions League ist Haalands Lieblingswettbewerb, seine Obsession und größte Motivationsquelle. Als er sich 2019 mit seinem damaligen Klub RB Salzburg erstmals für den Wettbewerb qualifizierte, fuhr er Augenzeugenberichten zufolge mit heruntergekurbeltem Fenster durch die Stadt und hörte die berühmte Hymne.

Danach weckte er mit acht Toren in sechs Gruppenspielen europaweites Interesse. Den Zuschlag erhielt für 20 Millionen Euro Dortmund. Seitdem entwächst Haaland dem Klub mit jedem Treffer ein Stück weit mehr. Längst wird über seine nächste Karrierestation spekuliert, als Interessenten gelten unter anderem die beiden Manchester-Klubs United und City sowie die spanischen Giganten FC Barcelona und Real Madrid.

Historischer Vergleich: Haaland und Mbappe als Wachablösung von Ronaldo und Messi © getty 1/25 Ist die Wachablösung im europäischen Fußball schon erfolgt? Haaland und Mbappe brillieren in der Champions League und stellen allmählich Messi und Ronaldo in den Schatten. Aber sind sie schon auf einer Stufe? SPOX macht den historischen Vergleich. © getty 2/25 Warum das Thema, Haaland vs. Mbappe könne das neue Messi vs. ROnaldo werden, aufkam? Ganz einfach: Gegen den FC Sevilla avancierte BVB-Stürmer Haaland (20) mit einem Doppelpack und einem Assist zum Matchwinner. © getty 3/25 Angestachelt wurde der Norweger laut eigener Aussage von der Leistung von PSG-Star Kylian Mbappe (22), der Tags zuvor den FC Barcelona mit seinen drei Toren quasi im Alleingang abgeschossen hatte. © getty 4/25 “Ich habe am Dienstag das Spiel von Mbappe gesehen, er hat drei schöne Tore geschossen. Das gab mir einen Schub. Danke an ihn“, betonte Haaland nach Spielschluss. © getty 5/25 Die beiden Torjäger sorgen seit geraumer Zeit auf dem Platz für Furore und werden daher von vielen bereits als legitime Nachfolger der beiden langjährigen Erzrivalen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gesehen, deren Karriereende immer näher rückt. © getty 6/25 “Das ist die Wachablösung“, ist sich der frühere englische Abwehrmann Rio Ferdinand sicher. Das Duell Haaland vs. Mbappe könne “eine Rivalität werden, die über zehn Jahre andauert. © getty 7/25 England-Ikone Gary Lineker behauptet: “Das sind Messi und Ronaldo auf ihrem Zenit.“ Doch wie erfolgreich waren Ronaldo und Messi mit Anfang 20? Und wo stehen Haaland und Mbappe dabei? Wir ziehen einen historischen Vergleich. © getty 8/25 TITEL: Vergleicht man zunächst die Titelsammlungen, so wurde Haaland 2019 mit RB Salzburg jeweils österreichischer Meister und Pokalsieger. Einen internationalen Titel oder einen Erfolg in den Top-5-Ligen Europas kann er bislang nicht aufweisen. © getty 9/25 Mbappe hingegen darf sich bereits unter anderem vierfacher französischer Meister, zweimaliger Pokalsieger, zweifacher Ligapokalsieger, U19-Europameister und sogar schon Weltmeister nennen. Die Vitrine des Franzosen ist also schon durchaus üppig bestückt. © getty 10/25 Auch Ronaldo war mit 22 Jahren bereits englischer Meister mit Manchester United. Ein Jahr später gewann er erneut die Premier League, die Klub-WM sowie erstmals die Champions League und seinen ersten Ballon d’Or. Zudem wurde er mit 18 Vize-Europameister. © getty 11/25 Im selben Alter hatte Messi als Profi unter anderem bereits folgende Erfolge vorzuweisen: Dreimal spanischer Meister, zweimal CL-Sieger, einmal Klub-Weltmeister, ein Ballon d’Or. Zudem wurde der Argentinier einmal als bester Spieler Europas ausgezeichnet © getty 12/25 TORE: Trotz seiner 22 Jahre weist Mbappe bereits 213 Pflichtspiele auf Vereinsebene auf. Dabei traf der Franzose 138-Mal. Hinzu kommen 16 Treffer in 39 A-Länderspielen. © getty 13/25 Der zwei Jahre jüngere Haaland kommt in seiner Profilaufbahn bislang auf 135 Einsätze, aus denen 90 Tore resultierten. In der norwegischen Nationalmannschaft stehen sechs Tore in sieben Partien zu Buche. © getty 14/25 Ronaldo hatte bis zu seinem 23. Lebensjahr für Sporting und United insgesamt 250 Spiele absolviert und dabei 82-mal getroffen. Für Portugal trug er sich in 53 Duellen 20-mal in die Torschützenliste ein. © getty 15/25 Messi lief im selben Zeitraum 214-mal für die Blaugrana auf und erzielte 127 Tore. Dem stehen für die 39 Auftritte (zwölf Tore) für die Albiceleste gegenüber. © getty 16/25 REKORDE: Haaland ließ bereits zahlreiche Rekorde purzeln: In sieben Champions-League-Spielen Spielen mit dem BVB traf der Youngster bereits zehnmal. Damit erreichte er die 10-CL-Tore-Marke mit einem Verein am schnellsten. © getty 17/25 Er ist außerdem der erste Spieler in der Geschichte der Königsklasse, der in seinen ersten 13 Einsätzen 18-mal traf. © getty 18/25 Mbappe ist hingegen der jüngste Spieler, dem 20 CL-Tore gelangen. Der Franzose stellte den Rekord mit 21 Jahren und 355 Tagen auf und egalisierte damit die langjährige Bestmarke von Messi (22 Jahre, 266 Tage). © getty 19/25 Haaland steht aktuell bei 18 Treffern und kann diesen Rekord womöglich noch in dieser Spielzeit brechen. © getty 20/25 Ronaldo steht an der Spitze der erfolgreichsten CL-Torschützen aller Zeiten. Mit 134 Toren in 175 Spielen rangiert der Portugiese vor Rivale Messi (148 Spiele, 119 Tore). © getty 21/25 Zudem weist CR7 mit 763 Pflichtspieltreffern die meisten aller Zeiten auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene auf. © getty 22/25 La Pulga ist dagegen Rekordtitelträger des Ballon d’Or (sechsmal, Ronaldo gewann fünf). © getty 23/25 VEREINE: Der BVB ist bereits Haalands vierter Verein in seiner noch jungen Laufbahn. Vom norwegischen Bryne FK, wo er den Sprung zum Profi schaffte, ging es über die Stationen Molde FK und RB Salzburg im Januar 2020 schließlich ins Ruhrgebiet. © getty 24/25 Mbappe stammt aus der Jugend der AS Monaco und wechselte 2017 aus deren Profiteam zunächst auf Leihbasis zu PSG, ehe er 2018 für 145 Millionen Euro fest verpflichtet wurde. © getty 25/25 Während Messi bekanntlich seit knapp 21 Jahren für den FC Barcelona aktiv ist, spielte Ronaldo mit 22 bei seinem zweiten Verein Manchester United. Zuvor durchlief er die Jugendabteilungen von Sporting Lissabon und stieg dort zum Profi auf.

Haaland macht Mbappe als Referenzwert aus

Unter der Woche äußerte Real-Trainer Zinedine Zidane seine Begeisterung über Haaland - sowie den zwei Jahre älteren Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain: "Sie sind sehr, sehr gut. Sie sind so gut wie Messi und Ronaldo. Ihnen gehört die Gegenwart und die Zukunft." Lionel Messi und Cristiano Ronaldo pushen sich seit Jahren zu Bestleistungen, Haaland scheint in Mbappe seinen persönlichen Referenzwert ausgemacht zu haben.

"Als ich gesehen habe, dass Mbappe einen Hattrick erzielt hat, kam die Motivation von ganz allein. Also Danke an ihn", sagte Haaland nach seinem Doppelpack gegen Sevilla in Folge von Mbappes Dreierpack beim 4:1-Sieg von PSG beim FC Barcelona tags zuvor.

An diesem Wochenende durfte Haaland vorlegen, Mbappe und PSG empfangen schließlich erst am Sonntagabend die AS Monaco. Bis dahin dürften Videos von seinem sensationellen Seitfallzieher gegen Schalke in Paris angekommen sein (genau wie in Madrid und Manchester). Als Begleitmusik dienen die Huldigungen von Reus ("sensationell", "überragend") sowie Terzic ("hervorragend").

Dortmunds Trainer aber war nach dem Derbysieg auch darauf bedacht, den Hype um seinen Stürmer ein bisschen einzubremsen. Nachdem er Haaland drei Verbesserungsvorschläge gemacht hatte, sagte er: "Viel stolzer als dieses Tor macht mich das dritte Tor. Das sind die Kombinationen, die wir uns vorstellen. Das war ein super herausgespieltes Tor von der ganzen Mannschaft." Außergewöhnlich machte den Treffer von Raphael Guerreiro vor allem der Fakt, dass Haaland nicht direkt daran beteiligt war.