BVB - FC Augsburg 3:1: Borussia Dortmund bezwingt den FCA

Borussia Dortmund hat seinen Negativlauf gestoppt. Nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC Augsburg herrschte bei den Schwarz-Gelben entsprechende Erleichterung.

Einwechselspieler Mahmoud Dahoud gähnte schon in der Nachspielzeit entspannt, Trainer Edin Terzic plauderte gelöst mit Kapitän Marco Reus und Abwehrroutinier Mats Hummels, und das restliche Starensemble von Borussia Dortmund schlenderte im Plausch mit Mit- und Gegenspielern gemütlich Richtung Kabine: Nach dem ungefährdeten 3:1 (1:1)-Erfolg des BVB gegen den FC Augsburg war die Erleichterung bei den Westfalen über den gestoppten Negativlauf von zuvor drei Spielen ohne Sieg deutlich spürbar.

"Solch ein Sieg ist natürlich schöner als die Ergebnisse in der vorigen Woche", fasste Mittelfeldspieler Julian Brandt am Sky-Mikrofon die Stimmung im Lager des Vizemeisters zusammen.

Thomas Delaney (26.), Jadon Sancho (63.) und Felix Uduokhai (75., Eigentor) erzielten die Treffer des BVB, der damit auch Revanche für die Niederlage im Hinspiel (0:2) nahm. Erling Haaland verschoss zudem einen Handelfmeter (21., nach Videobeweis). Es war bereits der dritte Elfmeter in Folge, den der BVB vergab. Andre Hahn (10.) hatte Augsburg in Führung gebracht.

BVB - FC Augsburg: Die Noten der Spieler von Borussia Dortmund © LEON KUEGELER/POOL/AFP via Getty Images 1/16 Borussia Dortmund hat am 19. Spieltag der Bundesliga die Negativserie der vergangenen englischen Woche nicht fortgesetzt, sondern mit 3:1 (1:1) zu Hause gegen den FC Augsburg gewonnen. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © Lars Baron/Getty Images 2/16 Marwin Hitz: Anstelle des verletzten Roman Bürki im Tor. Machtlos beim Gegentor, auch ansonsten nicht gefordert. Note: 3,5 © LEON KUEGELER/POOL/AFP via Getty Images 3/16 Mateu Morey (bis 78.): Vor dem Augsburger Führungstor zu weit weg von Flankengeber Iago (11.). Spielte 6 Flanken, von denen jedoch nur eine einen Abnehmer fand. Ansonsten aufmerksam in der Defensive. Note: 3,5 © SASCHA STEINBACH/POOL/AFP via Getty Images 4/16 Manuel Akanji: Agierte vor dem 0:1 zu passiv gegen Hahn. Löste wie Hummels alle Situationen spielerisch. Note: 3 © Lars Baron/Getty Images 5/16 Mats Hummels: In der Spieleröffnung einige Male zu ungenau. Wie Nebenmann Akanji ansonsten defensiv kaum gefordert. Mit den meisten Ballaktionen (125). Note: 3 © Lars Baron/Getty Images 6/16 Raphael Guerreiro: Fand im Laufe der Partie immer besser ins Spiel und leitete Haalands Großchance ein (9.). Bereitete per feinem Chipball Sanchos Führungstor vor (64.). Note: 2 © Lars Baron/Getty Images 7/16 Thomas Delaney: Nach Gelbsperre zurück in der Startelf. Sehr aktiv im Zentrum, stark bei Balleroberung, diente häufig als Anspielstation. Traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Mit starker Zweikampfquote (93%). Note: 2 © Sascha Steinbach - Pool/Getty Images 8/16 Julian Brandt (bis 74.): Rückte neben Delaney auf die Doppelsechs und sorgte für spielerische Lösungen im Zentrum. Immer anspielbar. Dennoch ein paar fahrlässige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung - wie bei Richters Chance (44.). Note: 3 © LEON KUEGELER/POOL/AFP via Getty Images 9/16 Jadon Sancho: Mehrmals stark gegen Caligiuri (23., 26.). Holte nach einem frechen Tunnel den Freistoß zum 1:1 heraus. Suchte stets das Dribbling und kreative Lösungen. Starker Laufweg sowie Ballan- und Mitnahme vor seinem Führungstor. Note: 1,5 © Lars Baron/Getty Images 10/16 Marco Reus: Servierte per Freistoß den Ausgleich. Spielerisch unauffällig, jedoch stark im Offensivpressing und in der Rückwärtsbewegung. Note: 2,5 © LEON KUEGELER/POOL/AFP via Getty Images 11/16 Giovanni Reyna: Nach zwei Kurzeinsätzen wieder von Beginn an dabei. Zu passiv gegen Torschütze Hahn. Teils zu ungestüm bei Offensivfouls. Note: 4 © Lars Baron/Getty Images 12/16 Erling Haaland: Donnerte den Elfmeter (22.) an die Latte. Scheiterte kurz darauf per Kopfball an Gikiewicz. Ansonsten meist unauffällig. Bereitete das Eigentor zum 3:1 vor (76.). Gute Chance nach starkem Körpereinsatz (82.). Note: 3,5 © MARTIN MEISSNER/POOL/AFP via Getty Images 13/16 Jude Bellingham (ab 74.): Ersetze Brandt im Zentrum. Leitete kurz darauf nach starker Ballbehauptung und schnellem Umschaltspiel das 3:1 mit ein. Keine Bewertung. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 14/16 Lukasz Piszczek (ab 78.): Kam für Morey ins Spiel. Keine Bewertung. © Martin Rose/Getty Images 15/16 Lukasz Piszczek (ab 78.): Kam für Morey ins Spiel. Keine Bewertung. © Sascha Steinbach - Pool/Getty Images 16/16 Nico Schulz (ab 84.): Kam für die Schlussphase für Guerreiro. Keine Bewertung.

BVB: Haaland scheitert vom Elfmeterpunkt

Brandt monierte zwar den "unnötigen Gegentreffer, durch den wir wieder einem Rückstand hinterherlaufen mussten", war aber mit der "guten Reaktion" nach dem 0:1 und Haalands Fehlschuss zufrieden. Auch die vorerst ausgebügelte Schwäche seines Teams bei Standardsituationen freute den 24-Jährigen: "Ein Mittel gegen Gegentore nach Standards ist auch, keine Standards zuzulassen. Das haben wir im Training angesprochen und ist uns auch gelungen."

Auf der Gegenseite haderte Torschütze Hahn mit der verspielten Führung. "Wir wollten Dortmund einen Kampf bieten, aber die Gegentore fielen zu einfach. Das war ein bisschen leicht für Dortmund."

Der BVB begann schwungvoll. Gegen tief stehende Gäste kombinierten die Dortmunder schnell und kamen so immer wieder gefährlich vor Augsburgs Tor. Sancho (7.), Brandt (8.) und Haaland (9.) ließen die ersten Gelegenheiten aber ungenutzt.

Der FCA zeigte sich deutlich effektiver und ging mit dem ersten seiner zwei Torschüsse in der ersten Halbzeit in Führung. Hahn hatte erstaunlich viel Platz im Strafraum des BVB und ließ Torhüter Marwin Hitz keine Chance. Der Ex-Augsburger ersetzte den angeschlagenen Stammkeeper Roman Bürki, der zuletzt in der Kritik stand.

Sancho trifft zur Führung für den BVB

Dortmund zeigte sich von dem Rückstand nur kurz geschockt und spielte weiter munter nach vorne. Nach einem Handspiel von Iago bot sich Torjäger Haaland die große Chance zum Ausgleich, doch der Norweger hämmerte den Elfmeter nur an die Latte.

Dennoch blieben die Schwarz-Gelben am Drücker, Augsburg beschränkte sich fast ausschließlich auf Defensivarbeit. Haaland scheiterte per Kopf an Torhüter Rafal Gikiewicz (23.), Delaney machte es einer Freistoß-Flanke von Reus drei Minuten später besser.

Das Bild änderte sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht. Die Gastgeber liefen an und suchten nach Lücken im FCA-Bollwerk. Entlastungsangriffe bildeten die Ausnahme.

Die Führung des BVB war die logische Folge. Nach einem schönen Pass von Raphael Guerreiro blieb Sancho frei vor Gikiewicz eiskalt. Gäste-Trainer Heiko Herrlich reagierte mit einem Dreier-Wechsel auf den Rückstand (65.) und seine Mannschaft wurde nun etwas mutiger. Doch dann lenkte Uduokhai eine Haaland-Hereingabe ins eigene Netz.

Borussia Dortmund - FC Augsburg: Die Stimmen

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel. Es hat nicht nur das Ergebnis gestimmt, auch die Leistung war gut. Wir fühlen uns erleichtert. Wir haben uns gegen einen tief stehenden Block viele Chancen herausgespielt."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir haben versucht, es leidenschaftlich zu verteidigen. Der Ausgleichstreffer war zu vermeiden. Uns ging dann ein bisschen die Kraft weg, wir konnten nicht mehr so viel Druck auf den Ball ausüben. Uns fehlte dann ein bisschen die Durchschlagskraft. Dortmund war einfach die bessere Mannschaft."

BVB - FC Augsburg: Die Aufstelungen

Dortmund: Hitz - Morey (78. Piszczek), Akanji, Hummels, Guerreiro (84. Schulz) - Delaney, Brandt (75. Bellingham) - Sancho, Reus (84. Dahoud), Reyna - Haaland.

Augsburg: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Caligiuri, Strobl, Gruezo (75. Civeja), Iago (77. Pedersen) - Hahn (65. Vargas), Niederlechner (65. Gregoritsch), Richter (65. Jensen).