SC Freiburg - BVB 2:2: Eigentor in der 90.! Borussia Dortmund bringt Vorsprung schon wieder nicht nach Hause

Axel Witsel: Wunderschöner Treffer zum 1:0 und damit in dieser BL-Saison schon an genauso vielen Toren direkt beteiligt (5) wie in der kompletten Vorsaison. Spielte in der 1. Halbzeit keinen einzigen Fehlpass. Nach der Pause weniger dominant. Note: 3.