BVB nach Sieg gegen Leverkusen: Die beeindruckende Antwort auf das Rumoren

Borussia Dortmund hat auf das Rumoren während der Länderspielpause eine klare Antwort gegeben. Mit 4:0 gewann der BVB gegen Bayer Leverkusen und untermauerte sein Standing als Meisterschaftsaspirant. Dabei glänzte die Borussia mit einer anderen Spielausrichtung als zuletzt.

Die 1:3-Niederlage gegen Union Berlin hatte geschmerzt. Sehr sogar. Plötzlich herrschte nach dem so hoch gelobten Transfersommer eine seltsame Stimmung im Umfeld der Schwarz-Gelben.

"Zwei Wochen ohne Spiel sind schwer, wenn man das letzte Spiel verloren hat", bestätigte Thomas Delaney nach dem Sieg über Leverkusen das Rumoren rund um das Team von Lucien Favre. Der Trainer selbst wurde von manchen Medien schon hinterfragt.

Laut der Bild hätte sogar der Trainerstuhl des Schweizers bei einem weiteren Negativ-Erlebnis angefangen zu wackeln. Nach nur einer Niederlage gegen einen Underdog. Ein Mechanismus, der im deutschen Fußball eigentlich nur beim FC Bayern vorherrscht, nun aber auch die Dortmunder erreicht hat.

BVB: Standing in Deutschland erhöht

Diese Tatsache zeigt aber auch ganz klar: Durch das offiziell ausgerufene Ziel Meisterschaft und die generelle Entwicklung des BVB hat sich das Standing in Deutschland noch einmal ein Stück weit erhöht. Ähnlich wie beim FC Bayern wird nach nur einem Ausrutscher vieles in Frage gestellt, spätestens ein zweiter Ausrutscher zu einer Krise erhoben. Mit dieser Systematik muss der BVB in dieser Saison fertig werden.

Vor allem die Fehleranfälligkeit der BVB-Defensive - nicht nur bei Standardsituationen - stand in der Kritik. In der Partie gegen Leverkusen zeigte der Vizemeister der vergangenen Saison eine beeindruckende Reaktion darauf. Die Marschroute war klar: Die Null muss stehen. Schließlich geriet der BVB in den drei Bundesliga-Spielen zuvor immer mit 0:1 in Rückstand.

"Es war wichtig, dass wir gut verteidigen. Wir waren sehr geduldig", konstatierte Favre nach dem Spiel. "Bekommen wir kein Gegentor, dann gewinnen wir 99 Prozent der Spiele", pflichtete Delaney seinem Trainer bei.

Noten und Einzelkritiken zu Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen © imago images 1/29 Borussia Dortmund zerlegt Bayer Leverkusen mit 4:0. Während Achraf Hakimi und die Offensive beim BVB überzeugen, enttäuschen zwei Verteidiger der Werkself auf ganzer Linie. Kai Havertz taucht erst in der zweiten Hälfte auf. Die Einzelkritiken und Noten. © imago images 2/29 ROMAN BÜRKI: Musste in der 63. Minute beim Schuss von Bailey das erste Mal sein Können zeigen. Bis dahin fast beschäftigungslos. Strahlte sehr viel Souveränität aus. Note: 2,5. © imago images 3/29 ACHRAF HAKIMI: Hatte mit die meisten Ballaktionen. Gewann nahezu alle seine Zweikämpfe und machte die rechte BVB-Seite dicht. War vor dem 1:0 im richtigen Moment zur Stelle und bediente Alcacer mit einer Maßflanke. Leitete auch das 2:0 ein. Note: 2. © imago images 4/29 MANUEL AKANJI: Zeigte die passende Reaktion auf seine desolate Vorstellung bei Union Berlin. Immer aufmerksam und fast fehlerfrei. Note: 2,5. © imago images 5/29 MATS HUMMELS: Kaum etwas zu meckern gab es beim Dortmunder Abwehrchef. Im Kopfball eine Bank, harmonierte optimal mit Nebenmann Akanji. Note: 2,5. © getty 6/29 RAPHAEL GUERREIRO: Kurz nach der Pause mit einem Fehler, den Leverkusen fast mit einem Tor bestraft hätte. Beim 3:0 im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Note: 3. © getty 7/29 AXEL WITSEL (bis 78.): Kaum wieder genesen, bekam er direkt im ersten Zweikampf einen auf die Socken. Der dringend benötigte Ruhepol im BVB-Spiel gegen zunächst überlegene Leverkusener. Note: 3. © getty 8/29 THOMAS DELANEY: Bekam den Vorzug vor Weigl und präsentierte sich von Beginn an giftig und stark im Gegenpressing. Besonders in der Anfangsphase daher sehr wichtig. Note: 2,5. © getty 9/29 JADON SANCHO: In der ersten Halbzeit selten zu sehen. Drehte dann auf und bereitete zwei Tore mit toller Übersicht vor Note: 2. © getty 10/29 MARCO REUS: Vergab in der 23. Minute die erste Großchance des BVB. Wurde danach deutlich stärker. Eiskalt im Abschluss beim vorentscheidenden 2:0 und souverän beim 4:0. Note: 2,5. © imago images 11/29 JULIAN BRANDT (bis 61.): Wirkte gegen seinen Ex-Verein arg übermotiviert. Zwar häufig ins Spielgeschehens eingebunden, dabei aber selten mit der richtigen Entscheidung. Note: 4. © getty 12/29 PACO ALCACER: Der Spanier ist nicht zu bremsen und trifft weiterhin in jedem Spiel. Spielfreudig, sehr beweglich und stets treffsicher. Aktuell nicht aus der ersten Elf wegzudenken. Note: 1,5. © imago images 13/29 THORGAN HAZARD: Wurde in der 61. Minute für Brandt eingewechselt. Agierte unauffällig. Note: 3,5. © getty 14/29 JULIAN WEIGL: Ersetzte in der 79. Minute Witsel im defensiven Mittelfeld. Keine Bewertung. © imago images 15/29 JACOB BRUUN LARSEN: Kam für Alcacer ins Spiel (79.). Bereitete den Endstand durch Reus vor. Keine Bewertung. © imago images 16/29 LUKAS HRADECKY: War bei allen Gegentreffern machtlos. Zeigte sogar noch drei Paraden und verhinderte dadurch eine höhere Niederlage. Note: 4. © imago images 17/29 LARS BENDER: Produzierte die meisten Ballverluste seiner Mannschaft (22 an der Zahl). Schaltete sich darüber hinaus nur selten nach vorne ein. Note: 5. © imago images 18/29 JONATHAN TAH: Kam beim 1:0 des BVB gegen Alcacer zu spät. Klärte kurz darauf in höchster Not im Fünfer, als Delaney ihn anschoss. Gewann nur 50 Prozent seiner Zweikämpfe. Pennte auch beim dritten Gegentor. Note: 5. © imago images 19/29 SVEN BENDER: Sicher in der Spieleröffnung (93 Prozent seiner Pässe kamen an), souverän in der Zweikampfführung (gewann 80 Prozent seiner Duelle). Konnte die herbe Klatsche aber auch nicht verhindern. Note: 4. © imago images 20/29 WENDELL: Ganz schwacher Auftritt des Brasilianers. Spielte vor dem ersten Gegentor einen schlampigen Pass auf die Außen, ließ beim zweiten Sancho davonlaufen. Note: 5. © imago images 21/29 JULIAN BAUMGARTLINGER: Spielte einige schwache Pässe im ersten Durchgang, war zudem in keiner Phase so präsent wie noch zu Beginn der Bundesliga-Saison. Tat nur das Nötigste. Note: 4. © imago images 22/29 CHARLES ARANGUIZ (bis 78.): Verlor viele Bälle im Zentrum (elf an der Zahl), punktete dafür mit einer ordentlichen Zweikampfquote (80 Prozent). War im Spiel nach vorne schon einmal stärker. Note: 3,5. © imago images 23/29 NADIEM AMIRI: Enttäuschte bei seinem ersten Startelfeinsatz für Bayer. War sich vor dem 0:1 uneinig mit Bellarabi, Hakimi bedankte sich. Gewann nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe und musste folgerichtig zur Pause raus. Note: 5. © imago images 24/29 KAI HAVERTZ: Stand in Durchgang eins komplett neben sich, verlor viele Bälle. Steigerte sich mit dem Wiederanpfiff und hatte eine aussichtsreiche Chance, die Bürki vereitelte. Stark vor allem Havertz’ Passquote von 91 Prozent. Note: 3,5. © imago images 25/29 KARIM BELLARABI (bis 73.): War aktiv, traf vor dem BVB-Tor jedoch viele unglückliche Entscheidungen. Vergab etwa in der 48. die Riesenchance zum Ausgleich kläglich. Gewann nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © imago images 26/29 KEVIN VOLLAND: Hing gegen die starke BVB-Defensive in der Luft. Spielte nur elf Pässe, gab nur einen Torschuss ab – viel zu wenig. Note: 4,5. © imago images 27/29 LEON BAILEY (ab 46.): Ersetzte den schwachen Amiri und hatte kurz nach Wiederanpfiff eine Riesenchance, wurde jedoch noch entscheidend beim Abschluss gestört. Blieb in der Folge blass. Note: 4. © imago images 28/29 MOUSSA DIABY (ab 73.): Kam für den glücklosen Bellarabi, schaffte es aber nicht mehr, nennenswert in Erscheinung zu treten. Keine Bewertung. 29/29 LUCAS ALARIO (ab 78.): Durfte noch eine knappe Viertelstunde anstelle von Aranguiz mitwirken. Machte keinen Stich. Keine Bewertung.

BVB verlegt sich auf das Umschaltspiel

Dafür überließ der BVB der Werkself den Ball. Lediglich 33 Prozent Ballbesitz verbuchten Reus und Co. über das gesamte Spiel hinweg.

"Es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir in der ersten Halbzeit meistens eher hinterhergelaufen sind", erklärte Julian Brandt nach seinem ersten Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub. Verständlich, wenn am Ende ein klarer 4:0-Erfolg zu Buche steht.

Wie dieses Ergebnis zu Stande kam, erinnerte an alte Dortmunder (Meister-)Zeiten. Der BVB verlegte sich wieder auf sein Umschaltspiel, mit dem er Top-Teams bereits in der Vergangenheit regelmäßig zur Weißglut getrieben hat.

Mit dem 1:0 im Rücken konterte die schnelle Borussia-Offensive Bayer aus. Das Entscheidende dabei war, dass sich der BVB auch im Abschluss eiskalt zeigte. Diese Kaltschnäuzigkeit hatte gegen Union noch gefehlt.

Leverkusen fällt am Ende auseinander

Dabei darf jedoch nicht unter den Tisch fallen, dass Leverkusen eine Mannschaft mit großem Potenzial ist, jedoch (noch) nicht unter der Kategorie Top-Team verbucht werden kann. "Am Ende waren wir keine Mannschaft mehr, da waren wir viel zu offen", gab Bayer-Trainer Peter Bosz nach der Partie zu.

Teils haarsträubende Fehler produzierte die Bayer-Defensive im zweiten Durchgang und lud somit die Borussia ein. Mit den offensiven Wechseln entblößte Bosz gegen Spielende zudem die Defensive komplett. Nach der Begegnung nahm der Niederländer deswegen auch eine Teilschuld auf sich. "Das war meine Wahl. Da war viel Risiko dabei. Wenn man dann nicht das Tor macht, sind wir mit sehr vielen Spielern offensiv vor dem Ball", sagte Bosz.

Dementsprechend dürfen die Borussen die Höhe des Sieges nicht zu hoch hängen. Zum Auftakt in der Champions League wartet am kommenden Dienstag mit dem FC Barcelona (ab 21 Uhr im LIVETICKER) die allerhöchste Güteklasse im europäischen Fußball.

Dabei dürfte die Spielausrichtung gleich wie gegen Leverkusen sein. Gegen Barca werden die BVB-Kicker wohl ähnlich viel "hinterherlaufen". Mit der Erkenntnis, dass man damit dennoch erfolgreich sein kann plus dem Selbstvertrauen aus dem Liga-Spiel geht der BVB gestärkt in das Spiel gegen die Katalanen.

"Die Jungs haben sich sehr, sehr viel Mut angespielt. Jetzt regenerieren wir noch einen Tag und dann ist der Fokus auf Barca", kündigte Brandt an.

