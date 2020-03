BVB vor den Wochen der Wahrheit: Eine breite Brust und ein Problem

Mit dem 2:1 in Mönchengladbach gelingt dem BVB der fünfte Pflichtspielsieg in Folge. Ein Triumph, der dem Team von Lucien Favre vor den Wochen der Wahrheit mit den Spielen gegen PSG, Schalke und Bayern Zuversicht und Selbstvertrauen gibt - aber auch ein Problem verdeutlicht.

Lucien Favre ballte grinsend die Faust, der schwarz-gelbe Tross tanzte losgelöst vor der Kurve. Es war ein ziemlich perfekter Samstag für die Borussia aus Dortmund. Nachdem Konkurrent RB Leipzig in Wolfsburg überraschend nur zu einem torlosen Remis gekommen war, erledigte der vor dem Spieltag Tabellendritte seine Hausaufgaben im Borussen-Duell mit den Gladbachern und stieg zum Bayern-Verfolger Nummer eins auf.

"Sehr wichtig für die Meisterschaft" sei das mit einer Menge Dusel behaftete 2:1 gegen die Fohlen gewesen, frohlockte Trainer Favre nach dem Abpfiff bei Sky. Spiele wie diese müsse man eben gewinnen, um Aussichten auf den ganz großen Wurf zu haben. Spiele, in denen man nicht so oft den Ball hat wie gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Spiele, in denen einem der Gegner mit permanentem Pressing, blitzschnellem Umschaltspiel und körperbetonter Zweikampfführung auf die Nerven geht. Spiele, in denen man leiden muss. "Wir sind in die Zweikämpfe gegangen und haben uns nichts gefallen lassen. Das hätte vor ein paar Wochen noch anders ausgesehen", meinte Mats Hummels.

Dortmund kann kämpfen: Auf Juventus' Spuren

Wie der Abwehrchef war auch Axel Witsel sichtlich stolz, als er die Leistung des BVB beschrieb. "Wir können nicht immer hoch gewinnen. Juventus Turin zum Beispiel gewinnt zehn Spiele pro Saison auf diese Art und Weise", sagte der belgische Mittelfeldregisseur.

Den beherzten Auftritt in Gladbach verstehen sie in Dortmund also als Beweis dafür, zwischen all dem Hurra-Fußball mit Schützenfesten wie dem 5:0 gegen Union Berlin oder dem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt endlich auch kämpfen zu können. Wie ein echter Titelanwärter. Hummels hob "die richtige Balance zwischen Künstlern und Arbeitern und Leuten, die beides können" hervor. Insbesondere die Verpflichtungen von Emre Can und Erling Haaland, zwei titelhungrigen Spielern, seien entscheidend für diese positive Entwicklung gewesen. "Das ist ein Spirit, den wir im Training nach und nach reinbekommen, zu dem Emre und Erling ganz große Teile beitragen mit ihrer Art und ihrer Art, Fußball zu spielen. Emre vor allem auch, verbal voranzugehen."

Borussia Mönchengladbach gegen BVB: Die Noten und Einzelkritiken zum Topspiel © getty 1/29 Während Erling Haaland in Gladbach auf Tauchstation ging, konnte der BVB auf Edeljoker Jadon Sancho vertrauen. Bei Gladbach zeigte Kapitän Lars Stindl zwei Gesichter binnen 90 Minuten. Die Noten und Einzelkritiken zum Topspiel. © imago images 2/29 YANN SOMMER: Machtlos bei beiden Gegentreffern. Bei langen BVB-Bällen auf Haaland immer auf der Hut und konsequent im Herauslaufen. Das wurde Zakaria in der 30. Minute zum Verhängnis. Zeigte gegen Hazard noch eine Weltklasseparade. Note: 2,5. © getty 3/29 STEFAN LAINER: Zunächst sehr offensivfreudig. Hatte das 1:0 auf dem Fuß, wurde jedoch von Bürki entzaubert (7.). Danach tauchte er ab. Leistete sich die meisten Gladbacher Ballverluste, und hob das Abseits vor dem 1:2 auf. Note: 4,5. © getty 4/29 MATTHIAS GINTER: Leistete sich kaum Fehler und wirkte besonders in direkten Duellen etwas stabiler als Nebenmann Elvedi. Machte seine Sache im Spielaufbau ebenfalls solide und spielte die meisten Pässe aller Gladbacher (88 Prozent Passquote). Note: 3. © getty 5/29 NICO ELVEDI: Der passsicherste Gladbacher (92 Prozent) ließ sich vor dem 0:1 allzu leicht von Hazard vernaschen, war gegen Haaland kurz vor der Pause aber mit einem starken Block zur Stelle (38.). Note: 3. © getty 6/29 RAMY BENSEBAINI: Machte ein gutes Spiel. Sehr aktiv in der Offensive, defensiv nahezu ohne Fehl und Tadel. Beim 1:2 jedoch wie alle Gladbacher im Tiefschlaf. War fast immer dabei, wenn es gefährlich wurde. Am Ende gingen ihm die Kräfte aus. Note: 2,5. © getty 7/29 CHRISTOPH KRAMER: War in einem kampfbetonten Spiel der Gegenpart zu Dortmunds Can. Führte bei den Gladbachern die meisten Zweikämpfe, gewann jedoch nur knapp 30 Prozent davon. Note: 4. © getty 8/29 DENIS ZAKARIA: Sollte Haalands Kreise einengen und das gelang ihm sehr gut. Führte viele Zweikämpfe, rettete einmal in höchster Not gegen den Norweger. Ein Missverständnis mit Sommer, der ihn übel erwischte, beendet sein Spiel früh (30.). Note: 3. © getty 9/29 FLORIAN NEUHAUS: War bemüht, dem Gladbacher Spiel Struktur zu geben. Hatte die meisten Ballaktionen und bereitete Lainers erste Chance per starkem Diagonalball vor (7.). Leistete sich aber bei guten Gegenstößen zu oft Ungenauigkeiten. Note: 3,5. © getty 10/29 JONAS HOFMANN: Tauchte in der Anfangsphase etwas ab, bereitete dann aber mit einem herrlichen Ball Bensebainis Großchance vor (17.). Lief die BVB-Defensive immer wieder gut an und lauerte auf seine Chance, die jedoch nicht kam. Note: 3,5. © getty 11/29 ALASSANE PLEA: Sehr präsent im Gladbacher Pressing und immer wieder mit guten Ideen. Ließ Hummels einmal ganz alt aussehen, scheiterte nach starker Direktabnahme an Bürki (40.) und bereitete Stindls Ausgleich vor. Note: 2,5. © getty 12/29 LARS STINDL: Spielte den Fehlpass vor dem 0:1, war in den Zweikämpfen unterlegen und in Halbzeit eins an keinem Torschuss beteiligt. Traf dann aber zum wichtigen 1:1 und steigerte sich immer weiter. Zeigte in einem Spiel zwei Gesichter. Note: 3,5. © imago images 13/29 TONY JANTSCHKE: Kam für den verletzten Zakaria ins Spiel und machte seine Sache in der Dreierkette mehr als ordentlich. Gewann knapp 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Ganz wichtig seine Grätsche vor dem einschussbereiten Haaland. Note: 3. © imago images 14/29 MARCUS THURAM: Ersetzte den glücklosen Hofmann in der 65. Minute und sorgte noch einmal für frischen Wind auf der rechten Seite. Starke Vorarbeit auf Embolo, der die Großchance jedoch ausließ. Note: keine Bewerung. © imago images 15/29 BREEL EMBOLO: Kam in der Schlussviertelstunde für Kramer und sollte nochmal neuen Druck entfalten. Hatte die Riesenchance auf das 2:2, traf den Ball jedoch nicht richtig. Note: keine Bewertung. © getty 16/29 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer machte ein gutes Spiel. Zeigte gegen Lainer und Plea zwei starke Paraden, beim Gegentreffer war er machtlos. Anschließend nur noch selten gefordert. Note: 2,5. © imago images 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Der Pole spielte seine Routine aus, hatte mit Bensebaini aber besonders im ersten Durchgang alle Hände voll zu tun. Im zweiten Durchgang wurde es ruhiger um ihn. Starke Zweikampfquote (75 Prozent). Note: 3. © imago images 18/29 MATS HUMMELS: Unglücklich beim Eckball, der zum Gegentor führt, als er nicht zu seinem Gegenspieler kommt. Zeigte ansonsten aber eine sehr starke Defensivleistung (76 Prozent Zweikampfquote). Note: 3. © imago images 19/29 DAN-AXEL ZAGADOU: Kam gegen Plea einmal zu spät und konnte sich beim stark parierenden Bürki bedanken. Später passte das Stellungsspiel teilweise nicht, dazu immer wieder fahrlässig im Passspiel, wie bei der strittigen Elfer-Szene gegen Hofmann. Note: 4. © imago images 20/29 ACHRAF HAKIMI: Lange war der Marokkaner unauffällig, was auch an Bensebaini lag, der ihn immer wieder in der Defensive forderte. Mit Beginn der zweiten Halbzeit dann deutlich präsenter und immer wieder gefährlich. Am Ende der BVB-Matchwinner. Note: 3. © getty 21/29 AXEL WITSEL: Verpasste zu oft den Moment, um das Spiel schnell zu machen. Das verfolgte ihn über die kompletten 90 Minuten. Wirkt derzeit etwas müde. Note: 4. © imago images 22/29 EMRE CAN: Der beste Dortmunder im Mittelfeld. Mit dem Biss, der in so einem Spiel nötig war. Über die komplette Partie im Kampfmodus und damit ein ganz wichtiger Faktor. Note: 2,5. © imago images 23/29 RAPHAEL GUERREIRO: Keine Leistung, mit der er in Erinnerung bleiben wird. Konnte defensiv wie offensiv nicht an die Form der letzten Wochen anknüpfen. Note: 4. © getty 24/29 JULIAN BRANDT: Begann mit einem Fehlpass und das war für seinen Abend symptomatisch. Die Rolle weiter vorne liegt ihm nach wie vor nicht. Wollte zu oft mit dem Kopf durch die Wand und traf falsche Entscheidungen. Note: 4. © imago images 25/29 THORGAN HAZARD: Vollstreckte gegen seinen Ex-Klub eiskalt und technisch anspruchsvoll zum 1:0. Nur eine Weltklasseparade von Sommer verhinderte seinen Doppelpack. War dazu noch sehr zweikampfstark (67 Prozent Zweikampfquote). Note: 2,5. © imago images 26/29 ERLING HAALAND: Ging auf Tauchstation, weil er als Zielspieler quasi keine Bälle bekam. Bereitete Hazards 1:0 dennoch stark vor, kam dann nur noch einmal in eine Abschlusssituation, die er kläglich vergab. Note: 4. © imago images 27/29 JADON SANCHO: Bekam noch 25 Minuten Spielzeit und die nutzte er. War sofort eingebunden, forderte Bälle, bereitete das Tor von Hakimi vor und traf den Pfosten. Fazit: Favres Edeljoker stach. Note: 2,5. © imago images 28/29 GIOVANNI REYNA: Noch mit einem Kurzeinsatz, als er in der 82. Minute für Hazard eingewechselt wurde. Ohne Einfluss auf die Partie. Note: keine Bewertung. © imago images 29/29 MANUEL AKANJI: Wurde ihn der Nachspielzeit für Erling Haaland gebracht, um etwas Zeit von der Uhr zu nehmen. Note: keine Bewertung.

Hummels über Bayern: "Müssen auf dem Maximum sein"

Vorangehen. Stärke zeigen. Das erhoffen sich die Fans der Dortmunder auch in den kommenden Wochen, in denen ja so einige Topgegner warten. Die nächsten vier: PSG, Schalke, Wolfsburg, Bayern. "In Paris können wir auch gerne 6:7 verlieren, wenn wir dann weiterkommen", sagte Hummels augenzwinkernd. "Klar ist: Wir müssen weiterkommen und wollen unsere beiden Spiele gewinnen, um dann im Heimspiel im April anzugreifen, denn Bayern spielt gerade einen sehr starken Fußball. Deshalb müssen wir bis dahin alle Punkte holen und dann auf dem absoluten Maximum sein."

Der Sieg in Mönchengladbach war ein guter Start. Ein ziemlich perfekter, wie es angesichts der Feierlichkeiten nach dem Schlusspfiff den Anschein hatte. Makellos war aber auch der Auftritt am 25. Spieltag nicht. Nach einer wunderbaren Einzelaktion von Thorgan Hazard (8.), die zur frühen Führung führte, ließ sich der BVB von den mutigen Gastgebern merklich den Schneid abkaufen und beschränkte sich aufs Verteidigen. Erst nach dem Ausgleich durch Lars Stindl (50.) wich der Hauch von Passivität und die Schwarz-Gelben investierten wieder mehr ins eigene Spiel, kombinierten, anstatt wie über weite Strecken den oft auf sich allein gestellten Torjäger Erling Haaland mit langen Bällen zu suchen.

Anti-DFB- und Hopp-Proteste am Wochenende: "Sieg oder Hopp-Plakat" © getty 1/21 Wie von dem "Fanszenen Deutschland"-Zusammenschluss angekündigt, ging der Protest zahlreicher Fankurven und Ultragruppierungen gegen den DFB und Dietmar Hopp am Wochenende in die nächste Runde. Ein Überblick. © imago images 2/21 Los ging es bereits am Freitagabend. Schauplatz Duisburg, 3. Liga. MSV-Ultras präsentieren zahlreiche Banner und Spruchbänder, um gegen den DFB und Hopp zu protestieren. Dabei gingen die Fans kreativ vor und kamen ganz ohne schwere Beleidigungen aus. © imago images 3/21 "Sieg oder Spielabbruch" war gestern. Aktuell reicht für letzteres ja manchmal schon ein Banner. © imago images 4/21 Ebenfalls am Freitag hatten die Anhänger des 1. FC Nürnberg einige Anmerkungen in Richtung DFB. © imago images 5/21 Weshalb die ganze Aufregung um Dietmar Hopp. Die Nürnberger hatten eine Lösung parat... © imago images 6/21 Nicht nur Dietmar Hopp, sondern auch Karl-Heinz Rummenigge wurde von den FCN-Fans adressiert. © imago images 7/21 Kreative Wortspiele können die Duisburger offenbar. © imago images 8/21 Die Werder-Fans texteten Artikel 1 des Grundgesetzes um. © imago images 9/21 Etwas drastischer bezüglich der riskierten Spielabbrüche wurden die Fans von Hertha BSC am Samstag vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Dort hieß es im Fanblock: "Sieg oder Fadenkreuz". © imago images 10/21 Beim Spiel Carl-Zeiss Jena gegen 1860 München entrollten die Jena-Ultras folgendes Plakat. Da das Plakat nicht wieder eingerollt wurde, schickte Schiedsrichter Exner die Mannschaften in die Kabine. Nach 14 Minuten wurde weitergespielt. © imago images 11/21 Kurz vor Spielende ein weiteres Transparent. Zudem skandieren die Ultras "Dietmar Hopp - Hurensohn". Schiedsrichter Exner hätte normalerweise das Spiel abbrechen müssen, da Stufe 3 erreicht wurde. Allerdings ließ er weiterlaufen. © imago images 12/21 Bei der Drittliga-Partie Kaiserslautern gegen Meppen stellten die Heim-Fans das Urteilsvermögen des DFB in Frage. © imago images 13/21 Die Darmstädter Fans protestierten im Spiel gegen Bochum mit zahlreichen Spruchbändern gegen den DFB und Dietmar Hopp. © imago images 14/21 Die Fans des SC Freiburg mit einem kreativen Spruch. © imago images 15/21 Des weiteren richteten sich die Fans der Breisgauer auch an den DFB. © getty 16/21 Die Schalke Fans mit einer etwas anderen Entschuldigung. © imago images 17/21 Wenig später wurde das H-Wort doch wieder benutzt... © imago images 18/21 Auch Vereinsboss Tönnies kam nicht ungeschoren davon. © getty 19/21 Vor dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach protestieren die Fans von Borussia Dortmund gegen die "hässlichen Fratzen des Fußballs". © imago images 20/21 Außerdem bekundeten die Dortmunder eine klare Meinung zu möglichen Spielunterbrechungen. © imago images 21/21 Auch die Gladbacher wendeten sich an den DFB.

BVB-Auftritt gegen Gladbach: Alles andere als makellos

Das war auch der 65-minütigen Abwesenheit von Jadon Sancho geschuldet, der unter der Woche gekränkelt hatte. Ohne den 19-jährigen Engländer fehlte es an Tempo im Umschaltspiel. Aber auch die Defensive hinterließ nach fast einem Monat ohne Liga-Gegentor nicht den sattelfestesten Eindruck. Dan-Axel Zagadou zum Beispiel hatte nach seinem Bodycheck gegen Jonas Hofmann kurz vor der Pause Glück, dass Referee Sascha Stegemann nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. Und beim durchaus vermeidbaren 1:1 nach einer Ecke sah Favre Defizite in Sachen Stellungsspiel.

Tatsächlich haben die Dortmunder in dieser Saison ein großes Problem mit Defensivstandards. Der Gegentreffer im Borussia-Park war bereits das siebte Gegentor nach einer Ecke - nur das abstiegsbedrohte Werder Bremen kassierte mehr (11). Diese Statistik tat der Stimmung im Lager der Borussia am Samstag jedoch keinen Abbruch. "Wir haben gegen einen starken Gegner gewonnen", sagte Witsel, "und das war vor einem großen Spiel wie in Paris sehr wichtig."

