1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07 2:0: FSV gewinnt Kellerduell gegen SCP

Der FSV Mainz 05 hat sich im Abstiegskampf der Bundesliga etwas Luft verschafft. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer besiegte Schlusslicht SC Paderborn mit 2:0 (2:0) und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Punkte.

Robin Quaison (29.) und Karim Onisiwo (37.) sorgten mit ihren Toren für den ersten Mainzer Heimsieg nach fünf Begegnungen ohne Dreier. Für Aufsteiger Paderborn rückt der direkte Abstieg nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg immer näher, der Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang beträgt fünf Zähler.

Mainz 05 - SC Paderborn: Die Stimmen

Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05): "Es war ein höchst intensives Spiel mit viel Leidenschaft. Auch bei dem Wetter und dem Platz war es kein Leckerbissen. Man muss aber kein Experte sein, sondern nur auf die Tabelle schauen, um zu wissen, dass es ein wichtiger Sieg war."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Es war ein ausgeglichenes Spiel. In den entscheidenden Situation haben wir die Zweikämpfe aber nicht gewonnen. Daher ist der Sieg für Mainz am Ende verdient. Wir werden jetzt nicht aufgeben und weiter Vollgas geben."

Mainz zeigt sich äußerst effektiv

Vor 24.231 Zuschauern bot sich den Gästen aber die erste Chance zur Führung. Nach einem verunglückten Rückpass von Levin Öztunali scheiterte Christopher Antwi-Adjej aber an FSV-Schlussmann Robin Zentner (14.).

Die Gastgeber waren zwar um Spielkontrolle bemüht, doch ihren Aktionen mangelte es zunächst an Präzision. Die Paderborner sorgten mit ihren schnellen Gegenstößen hingegen immer wieder für Verwirrung in der Mainzer Defensive. Jeffrey Bruma rettete in höchster Not gegen Dennis Srbeny (21.).

Nach einer halben Stunde zeigten sich die Mainzer dann äußerst effektiv. Quaison traf per Flachschuss aus rund 18 Metern zur glücklichen Führung, es war bereits das zwölfte Saisontor des Schweden.

Nach dem Führungstreffer setzte ein Unwetter mit Starkregen ein - doch die 05er behielten den Durchblick. Onisiwo schloss eine sehenswerte Kombination über Öztunali, Jean-Philippe Mateta und Quaison mit dem zweiten Tor ab.

wird geladen

Mainz ohne zu glänzen klar besser

Mit der Führung im Rücken kamen die Mainzer selbstbewusst aus der Kabine. Mateta vergab aber die Möglichkeit zum dritten Tor (48.). Paderborn hatte offensiv in dieser Phase nur noch wenig zu bieten, daran änderte auch ein Doppelwechsel von Trainer Steffen Baumgart nichts (56.).

Die Mainzer kontrollierten das Geschehen, ohne dabei zu glänzen. Paderborn war zwar bemüht, den Ostwestfalen fehlten aber die spielerischen Mittel. Trotzdem hätte ein Fehlgriff von Zentner fast zum Anschlusstreffer geführt (74.).

Mainz 05 - SC Paderborn: Die Aufstellungen

Mainz: Zentner - Pierre-Gabriel (64. Malong), Bruma, Niakhate, Mwene - Baku, Barreiro - Öztunali (74. Fernandes), Quaison - Onisiwo, Mateta (84. Szalai). - Trainer: Beierlorzer

Paderborn: Zingerle - Jans (71. Michel), Strohdiek, Schonlau, Collins - Gjasula (56. Sabiri) - Fridjonsson, Vasiliadis - Pröger, Antwi-Adjei (56. Jastrzembski) - Srbeny. - Trainer: Baumgart