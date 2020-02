BVB-Neuzugang Emre Can über Borussia Dortmunds Potenzial: "Dann kann das was ganz Großes werden"

Borussia Dortmunds Neuzugang Emre Can stand beim souveränen 4:0-Sieg über Eintracht Frankfurt zwar nur etwas mehr als eine Stunde auf dem Platz, doch der deutsche Nationalspieler wusste auch am Freitagabend wieder zu überzeugen. Nach dem Spiel sprach er in der Mixed Zone über das Potenzial des BVB und den kommenden Gegner Paris Saint-Germain (Di., 20.45 live auf DAZN).

Herr Can, Sie haben direkt zu Beginn mit einer Grätsche im eigenen Strafraum eine Duftmarke gesetzt. War das eine bewusste Aktion, um allen zu zeigen, wer Herr im Hause ist?

Emre Can: Nein, das war nicht bewusst. Ich habe nicht gegrätscht, um einfach nur zu grätschen. Ich wollte nur die Situation klären. So ist das Spiel aber natürlich gut losgegangen.

Frankfurt hatte im gesamten Spiel keine richtige Torchance und nur einen einzigen Torschuss in 90 Minuten. Was haben Sie heute defensiv besser gemacht als noch in der vergangenen Woche?

Can: Wir haben nicht sehr viel verändert. Der Trainer hat uns sehr gut vorbereitet. Er hat uns vor dem Spiel ganz genau gesagt, wie wir anlaufen und vorne pressen sollen. Es war wichtig, dass wir heute alle zusammen als Mannschaft verteidigt haben und das haben wir extrem gut umgesetzt. Nach vorne geht immer was. Wenn wir so weitermachen und defensiv so stabil bleiben, dann können wir sehr erfolgreich sein.

BVB - Eintracht Frankfurt: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Borussia Dortmund hat sich mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg über schwache Frankfurter zurück in die Erfolgsspur manövriert. Der BVB zeigte durch die Bank positive Leistungen, bei der Eintracht standen einige Spieler völlig neben sich. Die Noten. © imago images 2/29 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer war quasi nicht gefordert. Die eine oder andere Flanke musste er abfangen, mehr aber nicht. Blieb dabei fehlerfrei. Note: 3. © getty 3/29 LUKASZ PISZCZEK: Spielte für den formschwachen Akanji und knackte nicht nur den Frankfurter Defensivriegel, sondern lieferte auch defensiv eine gute Leistung ab. Wirkte fast schon wie zu alten Zeiten. Note: 2,5. © imago images 4/29 MATS HUMMELS: Neben seinen starken Mitstreitern in der Abwehr fiel er mit einer grundsoliden Vorstellung fast schon ab. Das sagt eigentlich alles über die heute sehr konzentrierte Defensivleistung des BVB. Note: 3. © imago images 5/29 DAN-AXEL ZAGADOU: Immer noch blutjung, zeigte er eine Ruhe am Ball, die beeindruckte. Mit dem Ball am Fuß teilweise eine Augenweide im Spielaufbau. Dazu im Zweikampf eine Macht. Note: 2. © imago images 6/29 RAPHAEL GUERREIRO: Verpasste mit einem Freistoß an den Pfosten (9.) die frühe Führung, aber das beirrte ihn nicht. Überraschte vor allem defensiv positiv und schoss noch ein tolles Tor. Note: 2,5. © getty 7/29 EMRE CAN: Startete in die Partie mit einer umjubelten Grätsche im eigenen Strafraum direkt vor der Südtribüne. Gab so den Ton an. In der Form eine enorme Verstärkung für den BVB. Note: 2,5. © getty 8/29 AXEL WITSEL: Vor der Pause unauffällig, nach dem Seitenwechsel enorm präsent. Mit klugen, öffnenden Pässen und einer tollen Übersicht beim Pass auf Sancho vor dem 2:0. Note: 2,5. © imago images 9/29 THORGAN HAZARD: Schon früh an vielen Szenen beteiligt, auch wenn nicht immer eine Torchance dabei heraussprang. Manchmal fehlte etwas das Glück oder die Präzision. Trotzdem solide. Note: 3. © imago images 10/29 ACHRAF HAKIMI: Heute wieder mit dem Tempo und der Spritzigkeit, die ihn für jeden Gegner zum Albtraum machen. Mit großartiger Vorarbeit zum Treffer von Haaland. Bester Dortmunder. Note: 2. © imago images 11/29 ERLING HAALAND: Rieb sich in vielen Zweikämpfen auf, aber beschäftige so die Frankfurter immer wieder. Seinen Treffer und nächsten Bundesliga-Rekord verdiente er sich redlich. Note: 3. © imago images 12/29 JADON SANCHO: Wie er bei seinem Treffer zum 2:0 Abraham eiskalt ins Leere laufen ließ, zeigte mal wieder seine ganze Klasse. Direkt nach dem 4:0 ausgewechselt, als die Messe gelesen war. Note: 2,5. © getty 13/29 MAHMOUD DAHOUD: Wurde bei seiner Einwechslung in der 63. Minute mit leisen Pfiffen empfangen, was besonders bei dem Spielstand verwunderte. Seine Leistung passte. Note: 3,5. © imago images 14/29 GIOVANNI REYNA: Kam in der 75. Minute für Sancho in die Partie und bekam nochmal die Chance, sich zu präsentieren. Ohne Bewertung. © imago images 15/29 MARIO GÖTZE: Kurz vor Schluss (79. Minute) für Haaland eingewechselt. Trat allerdings in den wenigen Minuten nicht in Erscheinung. Keine Note. © imago images 16/29 Kevin Trapp: Der Nationaltorhüter bei allen vier Toren chancenlos. Trapp zeigte eine gute Strafraumbeherrschung und hielt drei Torschüsse. Note: 3,5. © imago images 17/29 Almamy Toure: Defensiv gegen Sancho und Guerreiro überfordert, offensiv ohne Sicherheit im Passspiel. Jeder dritte seiner Pässe landete beim Gegner. Note: 4,5. © imago images 18/29 David Abraham: Hielt die Frankfurter Abwehr im Verbund mit Hinteregger über weite Strecken zusammen. Beim 0:2 durch Sancho (49.) ging Abraham jedoch viel zu früh zu Boden und grätschte ohne jede Chance auf den Ball an Sancho vorbei. Note: 4,5. © imago images 19/29 Martin Hinteregger: Gemeinsam mit Ilsanker der beste Frankfurter auf dem Platz. Sein Klärungsversuch per Kopf vor dem 0:1 kam zwar zu kurz, ihm ist dennoch kein Vorwurf zu machen. Trotz der vier Gegentore eine ordentliche Vorstellung. Note: 3. © imago images 20/29 Evan Ndicka: Wirkte überfordert mit Sancho und Hakimi – vor allem das Tempo der beiden setzte Ndicka zu. Zudem leistete sich der Linksverteidiger im Aufbau haarsträubende Fehler. Einer seiner Fehlpässe führte zum 0:2. Note: 5. © imago images 21/29 Stefan Ilsanker: Stemmte sich im Mittelfeld mit seiner Zweikampfstärke gegen die spielerische Überlegenheit der Dortmunder. Der Österreicher gewann über 60 Prozent seiner direkten Duelle, verlor aber auch wichtige Bälle. Note: 3. © imago images 22/29 Sebastian Rode (bis 78.): Der ehemalige Dortmunder war gewohnt engagiert, eroberte mit seiner starken Antizipation immerhin 13 Bälle. Er hatte dennoch Probleme, wirklich in die Zweikämpfe zu finden und wurde immer wieder überspielt. Note: 3,5. © imago images 23/29 Timothy Chandler: Der zuletzt überragende Rechtsaußen blieb diesmal völlig blass. Sowohl gegen Guerreiro als auch gegen Zagadou hatte Chandler Tempo-Defizite. Immerhin gab er den einzigen Torschuss der SGE ab. Note: 4,5. © imago images 24/29 Mijat Gacinovic (bis 45.): Hing völlig in der Luft. Der offensive Mittelfeldspieler wirkte in der Anfangsphase total teilnahmslos. Beispielhaft wandte er sich bei einem Anspiel, das für ihn gedacht war, komplett vom Spielgeschehen ab. Note: 5,5. © imago images 25/29 Filip Kostic: Bestätigte seine starke Form aus den Wochen zuvor. Er war der auffälligste Frankfurter Offensivspieler. Über 50 Prozent der Angriffe liefen über seine linke Seite. Er hatte jedoch Probleme mit Hakimi und kam kaum zu Abschlüssen. Note: 4. © imago images 26/29 Andre Silva (bis 83.): In der ersten Halbzeit als einzige echte Spitze völlig verloren. Nach der Halbzeit zunächst hinter, dann neben Dost aktiver, jedoch harmlos. Kam gegen die aufmerksamen Hummels und Co. oft einen Schritt zu spät. Note: 4,5. © imago images 27/29 Bas Dost (ab 46.): Sollte den Frankfurtern mehr Durchschlagskraft verleihen, zeigte in seinen Zweikämpfen auch gute Ansätze, wurde aber ähnlich wie Silva zu selten eingebunden. Sammelte nur zehn Ballaktionen. Note: 4,5. © imago images 28/29 Djibril Sow (78.): Kam in der Schlussphase für den Rode. Hatte kaum Aktionen mit Ball, sammelte aber immerhin eine Balleroberung. Keine Bewertung. © imago images 29/29 Goncalo Pacienca (ab 83.): Ersetzte in der Schlussphase den blassen Silva. Keine Bewertung.

BVB: Emre Can gibt Entwarnung und hofft auf Großes

Sie selbst wurden frühzeitig vom Platz genommen. Gab es dafür einen speziellen Grund oder war das eine reine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf Dienstag?

Can: Ich bin tatsächlich ein bisschen umgeknickt, aber es ist nichts Wildes.

Sie sind neu in Dortmund und es wird aktuell besonders über die Defensive diskutiert. Wie haben Sie das empfunden?

Can: In den zwei Wochen, in denen ich hier bin, habe ich es schon oft gesagt: In dieser Mannschaft steckt extrem viel Potenzial. Das sieht man immer wieder. Wir sind immer für ein Tor gut. Und wenn wir dann noch alle so wie heute als Einheit gemeinsam verteidigen, dann kann das was ganz Großes werden.

Sie hatten im Zuge Ihres Wechsels erwähnt, dass Sie sich dauerhaft als Innenverteidiger sehen. Jetzt haben Sie zwei Mal im defensiven Mittelfeld gespielt. Passt das für Sie auch?

Can: Ich habe meistens im Mittelfeld gespielt. Aber das muss im Endeffekt der Trainer entscheiden. Er hat mit mir gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass ich in der Viererkette, in der Fünferkette und auch im Mittelfeld spiele. Ich fühle mich wohl und will mich für die Mannschaft einsetzen und ihr helfen. Ich glaube, dass die ersten zwei Wochen ein guter Start waren.

Am Dienstag wartet mit Paris Saint-Germain ein anderes Kaliber als die Eintracht es heute war.

Can: Paris ist eine der besten Mannschaften der Welt. Aber wir dürfen uns nicht verstecken und passiv werden. Wir müssen weiter nach vorne spielen und hoch pressen und mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen.

Bundesliga-Tabelle: BVB bleibt am FC Bayern dran