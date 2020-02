Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 5:0: Nächster BVB-Kantersieg - und nächster Haaland-Doppelpack

Borussia Dortmund hat sein Heimspiel am 20. Spieltag gegen Union Berlin souverän mit 5:0 (2:0) gewonnen und damit Revanche für die überraschende Niederlage im Hinspiel genommen. BVB_Stürmer Erling Haaland spielte erstmals von Beginn an - und trug sich erneut in die Torschützenliste ein.

Haaland hat in seinen ersten drei Spielen für die Schwarz-Gelben nun unglaubliche sieben Treffer markiert - das ist Bundesligarekord. Mit 15 Toren in den ersten drei Rückrundenspielen stellte der BVB zudem die Liga-Bestmarke aus dem Jahr 1966/67 ein.

"Es war sehr hart" sagte Haaland, der 77 Minuten auf dem Platz stand, bei Sky. "Ich muss noch fitter werden, aber das kommt mit noch mehr Einsätzen." Julian Brandt antwortete auf die Frage, ob der Titel in dieser Form realistisch sei: "Realistisch ist alles, klar."

In der Tabelle ist Dortmund (39 Punkte) nun bis auf einen Punkt an RB Leipzig heran, Bayern München hat drei Punkte Vorsprung. Leipzig trifft im Topspiel am Abend auf Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), die Fohlen (38) könnten noch am BVB vorbeiziehen. Union Berlin brachte über die 90 Minuten keinen einzigen Schuss auf den Kasten von Roman Bürki und ist jetzt Zwölfter (23 Punkte), sechs Zähler vor dem Relegationsrang.

BVB - Union Berlin: Die Analyse

Dabei verteidigten die Eisernen, die im 3-4-3 und mit Neuzugang Yunus Malli in der Startelf aufliefen, in der Anfangsphase engagiert, standen hoch und hatten in Person von Bülter die erste Gelegenheit des Spiels. Der BVB kam zu selten ins Tempo und brauchte ein bisschen Glück beim Führungstreffer: Union verlor den Ball am eigenen Strafraum, Sanchos Abschluss war zudem unhaltbar abgefälscht.

Union hielt am eigenen Spielstil fest und versuchte, hinten raus zu spielen - was einige Male brenzlig wurde - und den BVB konsequent in dessen Hälfte unter Druck zu setzen. Bei eigenem Ballbesitz war der Gast allerdings zu mutlos und brachte kaum etwas Gefährliches zustande. Spätestens nach dem 2:0 durch Haaland nach einer Ecke hatte Dortmund das Spiel aber vollends unter Kontrolle, fand spielerische Lösungen im Mittelfeld und lief mehrfach in Überzahl auf die Union-Abwehrkette zu. Zur Pause hätte es gut und gerne auch 4:0 stehen können.

Kurz nach dem Seitenwechsel vergab Sancho frei vor Keeper Gikiewicz die Entscheidung. In der Folge war die Partie gleichwertig, weil beim BVB nun Konsequenz und Genauigkeit fehlten. Union spielte mutiger nach vorn, Bülter verpasste den Anschlusstreffer nur knapp (57.).

In der letzten halben Stunde verzichtete Dortmund mehr auf Ballkontrolle, um blitzschnelle Konter zu fahren - mehrfach erwischte man die zu hoch aufgerückte Union-Hintermannschaft eiskalt und schraubte das Ergebnis in standesgemäße Höhe. Dan-Axel Zagadou feierte zudem nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback. BVB-Neuzugang Emre Can stand noch nicht im Kader.

Borussia Dortmund - Union Berlin: Die Aufstellungen

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi (64. Zagadou), Brandt, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reus (71. Hazard) - Haaland (77. Reyna). - Trainer: Favre

Berlin: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel (74. Ryerson), Gentner (68. Prömel), Andrich, Lenz - Malli (59. Becker), Bülter - Andersson. - Trainer: Fischer

BVB - 1. FC Union Berlin: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © imago images 1/15 Der BVB hat die Eisernen aus Union mit 5:0 abgeschossen und damit auch im dritten Rückrundenspiel fünf Tore erzielt. Die Noten und Einzelkritiken zum Sieg der Dortmunder gegen Union Berlin. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer war fast beschäftigungslos. Ein Pass misslang etwas, aber sicher bei hohen Bällen. Note: 3,5. © imago images 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Sowohl in der Dreierkette als auch später als Rechtsverteidiger aufmerksam. Mit gutem Passspiel, aber auch kaum gefordert. Note: 3. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Im Kopfballspiel eine Klasse für sich. Dirigierte die Abwehr gut, für die Offensive von Union war das eine Nummer zu groß. Note: 2,5. © getty 5/15 MANUEL AKANJI: Nervosität war bei ihm nach dem Can-Transfer nicht zu spüren. Sowohl links als auch rechts in der Dreierkette absolut souverän. Note: 3. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Für seine Verhältnisse ein zurückhaltender Auftritt. Verlor Bülter in der 4. Minute aus den Augen, aber ohne Folgen. Offensiv dieses Mal kein Faktor, nach gut einer Stunde ausgewechselt. Note: 4. © imago images 7/15 JULIAN BRANDT: Brandt ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Auch gegen Union wieder an fast allen Angriffen beteiligt. Viele gute Seitenwechsel, außerdem zwei Torvorlagen. Note: 1,5. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Der Belgier ließ im defensiven Mittelfeld fast gar nichts anbrennen. Eroberte viele Bälle, war präsent in den Zweikämpfen. Dazu noch Torschütze. Note: 2,5. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Der Portugiese bereitete das 1:0 vor, verpasste einen Treffer bei einem tollen Freistoß. Bockstarke erste Hälfte, danach immer noch sehr solide. Note: 2,5. © getty 10/15 MARCO REUS: Der Kapitän befindet sich im Aufwind. Manchmal fehlte zwar noch ein Schritt oder das Timing beim Abspiel passt nicht. Ging aber wieder voran, sicher beim Elfmeter. Note: 2,5. © getty 11/15 ERLING HAALAND: Der Norweger ist weiter nicht zu stoppen. Von Anfang an enorm heiß, ließ keinen Zweikampf aus. Traf doppelt und holte mit unglaublichem Tempo einen Elfmeter raus. Note: 1,5. © getty 12/15 JADON SANCHO: Der Engländer machte da weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte. Immer bereit, immer mit einer Idee, mit einem Tor und einer Vorlage. Note: 1,5. © getty 13/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Kam nach seiner auskurierten Verletzung in der 64. Minute für Hakimi ins Spiel und verteidigte den haushohen Vorsprung mit über die Zeit. Note: 3,5. © getty 14/15 THORGAN HAZARD: Durfte in den letzten 20 Minuten ran, als Marco Reus vom Feld genommen wurde. Keine Bewertung. © imago images 15/15 GIOVANNI REYNA: Der Youngster kam in der Rückrunde zu seinem dritten Einsatz als Einwechselspieler und durfte gut 15 Minuten ran. Eingewechselt wurde er für Haaland. Keine Bewertung.

Die Daten des Spiels Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin

Tore: 1:0 Sancho (13.), 2:0 Haaland (18.), 3:0 Reus (68./FE), 4:0 Witsel (70.), 5:0 Haaland (76.)

Vereinsrekord: Erstmals schoss Dortmund in drei Bundesliga-Spielen in Folge fünf Tore - 15 Tore in den ersten drei Rückrundenspielen stellen zudem Bundesligarekord von Gladbach 1966/67 ein.

Erling Haaland traf mit jedem seiner ersten sieben Schüsse aufs Tor in der Bundesliga. Sieben Tore nach 77 Spielminuten sind zudem neuer Bundesligarekord.

Jadon Sancho ist der erste Spieler der Bundesliga-Historie, der vor seinem 20. Geburtstag die 25-Tore-Marke knackt.

Reus war in seinem sechsten Spiel in Folge an mindestens einem Tor beteiligt - das war ihm zuvor letztmals vor über einem Jahr gelungen (ebenfalls sechs Spiele im November/Dezember 2018).

Union Berlin kassierte erstmals fünf Gegentore in einem Spiel im deutschen Oberhaus.

Der Star des Spiels: Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Wieder einmal ein überragender Auftritt des Teenagers: Erzielte das 1:0 selbst, weil er nach Ballgewinn am schnellsten schaltete und den Abschluss suchte. Spielte den Pass vor dem Foul an Haaland, das zum Strafstoß führte, und legte auch das 4:0 von Witsel auf. Ebenfalls stark: Julian Brandt als Gestalter im Mittelfeld - und natürlich Haaland selbst.

Der Flop des Spiels: Rafal Gikiewicz (Union Berlin)

Der Union-Keeper war ein Unsicherheitsfaktor, als Union gegen das Pressing von hinten raus spielen wollte. Spielte gleich mehrere Pässe direkt in die Füße des Gegners und hatte Glück, dass vor allem Sancho nach der Pause leichtfertig vergab. Sah beim 5:0 von Haaland ebenfalls nicht gut aus.

Der Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Fiel erst überhaupt nicht auf, weil er mit dem Spiel keine Schwierigkeiten hatte. Strittige Szenen und Gelbe Karten blieben eine Stunde lang aus, dann legte Gikiewicz Haaland im Sechzehner. Cortus zeigte auf den Punkt, der VAR gab ihm Recht - der (leichte) Kontakt war da.