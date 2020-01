FC Bayern München - FC Schalke 04 5:0: FCB fertigt S04 ab und rückt RB Leipzig auf die Pelle

Der FC Bayern ist wieder voll im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Die Münchner gewannen das Topspiel gegen Schalke 04 souverän mit 5:0 (2:0) und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig nach deren Niederlage in Frankfurt auf nur noch einen Punkt. Am 9. Februar empfängt der FCB die Sachsen in der Allianz Arena.



Die Tore zum hochverdienten Sieg des in allen Belangen überlegenen Titelverteidigers vor ausverkauftem Haus erzielten Robert Lewandowski (6.), Thomas Müller (45.), Leon Goretzka (50.), Thiago (58.) und Gnabry (89.). Die Gelsenkirchener warten somit seit elf Jahren auf einen Sieg gegen Bayern und verpassten es durch die vierte Saisonniederlage, nach Punkten wieder mit Erzrivale Borussia Dortmund gleichzuziehen.

Die Partie vor 75.000 Zuschauern begann äußerst turbulent. Zunächst vergab Schalkes Serdar freistehend, dann profitierte Lewandowski (21. Saisontor) beim 1:0 von einem bösen Patzer von S04-Keeper Schubert bei einer Müller-Flanke. Drei Minuten später hatte Matondo den Ausgleich auf dem Fuß, doch der abgefälschte Schuss segelte über Neuer hinweg an die Latte und nicht ins Tor.

Danach beruhigte sich das Spiel und das extrem passsichere Team von Hansi Flick, der Neuzugang Alvaro Odriozola 90 Minuten auf der Bank beließ, wurde von Minute zu Minute dominanter. Die Schalker zogen sich hingegen weit zurück und standen so lange sicher, bis die Gastgeber das Spiel schnell machten.

Zweimal hatten die Königsblauen aber Glück, weil sowohl Müller (17.) als auch Lewandowski (37.) bei ihren Toren haarscharf im Abseits standen. Dass dennoch Müller noch vor der Pause das 2:0 nachlegte, war die Konsequenz aus 78 Prozent Ballbesitz und Schalkes viel zu passiver Spielweise.

Wer nach der Kabinenansprache von David Wagner ein Aufbäumen der Gäste erwartet hatte, sah sich getäuscht. Stattdessen dominierten die Bayern die Begegnung nun vollständig nach Belieben. Unmittelbar nach Wiederanpfiff konnte Schubert zweimal retten, doch dann war er gegen Goretzkas Seitfallzieher ebenso machtlos wie wenig später gegen Thiago.

Danach verwaltete der Tabellenzweite das Spiel, blieb aber weiter klar spielbestimmend. Kurz vor Schluss traf der eingewechselte Gnabry zum Endstand.

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen FC Schalke 04

Tore: 1:0 Lewandowski (6.), 2:0 Müller (45.), 3:0 Goretzka (50.), 4:0 Thiago (58.), 5:0 Gnabry (89.)

Gegen keine andere Mannschaft kassierte der FC Schalke 04 in der Bundesliga so viele Niederlagen (54) und so viele Gegentore (214) wie gegen Bayern München

Schalke 04 ist gegen den FC Bayern München seit 19 Bundesliga-Spielen sieglos (drei Remis, 16 Niederlagen). Gegen keinen anderen Gegner haben die Gelsenkirchener in ihrer Bundesliga-Historie eine derart lange Sieglosserie. Der letzte Sieg in der Liga datiert somit weiter aus dem Jahr 2009

Bayern gewann zuletzt fünf Bundesliga-Spiele in Folge, das ist die längste Siegesserie des FCB dieser Saison. Eine längere Siegesserie hatte der FCB letztmals im Februar/März 2019 (sechs Siege)

Robert Lewandowski traf in jedem seiner letzten neun Bundesligaspiele gegen Schalke. Damit egalisierte der Pole den Bundesligarekord von Klaus Fischer gegen den VfB Stuttgart (9 Spiele von 1969 bis 1974)

Thomas Müller erzielte sein 100. Pflichtspieltor in der Allianz Arena

Der Star des Spiels: Leon Goretzka (FC Bayern München)

Ausgerechnet gegen die alte Liebe zeigte der Ex-Schalker einen seiner besten Auftritte im Bayern-Trikot. Der Nationalspieler war an etlichen Schlüsselszenen beteiligt, bewies im Vorfeld des 2:0 gutes Auge und traf nach der Halbzeit mit einem herrlichen Seitfallzieher zum 3:0.

Der Flop des Spiels: Bastian Oczipka (Schalke 04)

Ein ums andere Mal war der Linksverteidiger zu weit weg, wenn die Bayern das Spiel schnell verlagerten. So auch beim zwischenzeitlichen 0:2, als er Perisic ungestört flanken ließ. In 90 Minuten gewann Oczipka genau einen Zweikampf.

Der Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Der Berliner hatte die Begegnung im Griff und kam in der fairen Partie ohne Karten aus. Benötigte allerdings zweimal die Hilfe des Videoassistenten in Köln, der zwei Bayern-Treffer in der ersten Halbzeit durch Müller und Lewandowski zu Recht wegen Abseits nachträglich revidierte.