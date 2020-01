Erling Haaland mit Traumdebüt für den BVB: Falsch geträumt

Erling Haaland erzielt bei seinem Debüt für Borussia Dortmund in 34 Minuten drei Tore und schießt den BVB beim FC Augsburg zum Sieg. Auch nach der Partie blieb der 19-jährige Stürmer cool - während Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc schwärmte.

In der Statistik steht unter dieser Rubrik die Zahl 5, doch nimmt man es nicht ganz so genau, hat Erling Haaland in Augsburg seinen ersten Ballverlust erst nach Spielschluss erlitten. Und der war sogar zwangsläufig, denn um an der La-Ola-Welle vor dem Dortmunder Gästeblock teilzunehmen, musste er beide Hände benutzen.

In diesem Moment verlor der Norweger die Kugel, die er quasi seit Abpfiff des Spiels unter den Arm geklemmt und mit der er zuvor Historisches geleistet hatte. Der Winter-Neuzugang von Borussia Dortmund erzielte nach seiner Einwechslung in der 56. Minute drei Treffer mit drei Torschüssen und wurde mit 19 Jahren, fünf Monaten und 28 Tagen somit der jüngste Spieler der Geschichte, dem bei seinem Bundesligadebüt ein Dreierpack gelang. Zugleich gab es vor ihm noch niemanden, der dieses Kunststück als Einwechselspieler vollbrachte.

Beinahe hätte Haaland den Ballverlust nach Spielende bitter bezahlen müssen. Mahmoud Dahoud sammelte das Spielgerät nämlich auf und tat ein paar Meter von seinem neuen Teamkollegen entfernt so, als schieße er ihn vor Freunde auf die Zuschauerränge. Haaland registrierte diesen Scherz, blieb aber cool und reagierte erst gar nicht darauf. Ein Dortmunder Betreuer gab ihm den Ball schließlich zurück.

FC Augsburg - BVB: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/15 Der BVB hat sich in einem aberwitzigen Spiel in Augsburg mit 5:3 durchgesetzt. In der Defensive standen die Schwarzgelben selten sattelfest - offensiv erwischte Debütant Erling "Heiland" Haaland einen Sahnetag. Die Noten und Einzelkritken. © imago images 2/15 ROMAN BÜRKI:Bei allen drei Gegentoren machtlos. Hatte sonst kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Note: 3,5. © imago images 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Ließ sich beim 0:1 von Vargas überlaufen und hatte nicht nur gegen den schnellen Augsburger gleich mehrfach das Nachsehen. Ganz schwache Defensivleistung des Polen. Musste nach 56 Minuten runter. Note: 5. © imago images 4/15 MATS HUMMELS: Wie gewohnt bester BVB-Verteidiger mit guter Antizipation. Lag jedoch beim 0:1 damit falsch, als er Niederlechner im Rücken laufen ließ, anstatt den Winkel zu verkürzen. Bereitete dafür das 3:3 mit einem hervorragenden Ball vor. Note: 2,5. © imago images 5/15 MANUEL AKANJI: Wie so oft in der Hinrunde ein Unsicherheitsfaktor. Am Ball nicht sicher, dazu mit teils schwachem Stellungsspiel. Klärte vor dem 0:2 unnötig direkt in Füße von Torschütze Richter. Schwacher Auftritt. Note: 5. © imago images 6/15 ACHRAF HAKIMI: Hatte die meisten Ballverluste in Halbzeit eins (13) und eine verunglückte Rückgabe, die folgenlos blieb. Besonders im defensiven Umschalten und in seinen direkten Duellen schwach. Nach der Pause deutlich verbessert. Note: 4. © imago images 7/15 RAPHAEL GUERREIRO: Leistete sich keinen groben Schnitzer und spielte eine eher unauffällige Partie. Sein Schuss in der 16. ging über den Kasten. Agierte nach der Pause als Linksverteidiger. Note: 3,5. © imago images 8/15 AXEL WITSEL: : Gab die Vorlage zur Reus-Großchance (29.) und leitete mit einem starken Pass das 4:3 ein. Häufige Anspielstation und gewohnt sicher am Ball. Note: 3. © getty 9/15 JULIAN BRANDT: : Leitete mit einer tollen Einzelleistung die Sancho-Großchance stark ein (28.). Das gilt auch für sein Tor zum 1:2, die Drehung erinnerte an sein Traumtor gegen Leipzig. Ansonsten gut im Zweikampf und mit ordentlichen Pässen. Note: 2,5. © getty 10/15 THORGAN HAZARD: Vergab die erste Torchance (4.) und kam auf die wenigsten Ballaktionen beim BVB in Halbzeit eins. Fatal sein Fehlpass, der das 0:1 einleitete. Nach der Pause mit guten Offensivaktionen und der uneigennützigen Vorlage zum 4:3. Note: 4. © getty 11/15 JADON SANCHO: Scheiterte mit einer Großchance (28.), war dann aber an Dortmunds Ausgleich maßgeblich beteiligt: Haaland legte er das 2:3 auf, das 3:3 schoss er selbst. Kam mit seiner Schnelligkeit im zweiten Abschnitt immer häufiger durch. Note: 2. © imago images 12/15 MARCO REUS: Sehr unglücklicher Auftritt in Halbzeit eins. Vergab zwei Großchancen (8., 29.), die Tore hätten sein müssen. Zudem nur sehr wenig am Spiel beteiligt. Nach der Pause wie alle Dortmunder stärker und mit der Vorlage zum 5:3. Note: 3,5. © getty 13/15 ERLING HAALAND: Kam nach 56 Minuten zu seinem Debüt und hatte 23 Minuten später drei Tore auf dem Konto - Wahnsinn! Traf nur drei Minuten nach seiner Hereinnahme in Mittelstürmermanier, erzielte auch das 4:3 und schloss beim 5:3 eiskalt ab. Note: 1. © imago images 14/15 GIOVANNI REYNA: Wurde nach 72 Minuten für Hazard eingewechselt und feierte sein Debüt in der Bundesliga. Hatte beim 5:3 direkt seine Füße im Spiel. Wird weitere Chancen erhalten, so viel ist sicher. Keine Bewertung. © getty 15/15 MAHMOUD DAHOUD: Kam in Minute 80 für Reus ins Spiel und hatte keine nennenswerten Aktionen mehr. Keine Bewertung.

Haaland über BVB-Debüt: "Darum habt ihr mich ja gekauft"

Cool zu bleiben, das scheint für Haaland ohnehin keine schwierige Übung. Wenn auch sein zweiter Treffer an diesem verrückten Nachmittag ein Schuss aus Nahdistanz ins leere Tor war, wie eiskalt er beim 2:3 und 5:3 im Stile eines Vollblutstürmers vollstreckte, faszinierte durchaus.

"Darum habt ihr mich ja gekauft", soll Haaland Sportdirektor Michael Zorc in der BVB-Kabine entgegnet haben, als dieser ihm zu seinem Traumeinstand gratulierte. Auch bei den zahlreichen Interviews, die Haaland nach Spielschluss in den Katakomben der WWK-Arena geben musste, machte der 19-Jährige einen recht abgeklärten Eindruck.

"Es war ein guter Tag, ich bin einfach glücklich. Ich bin aktuell sehr entspannt, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Die Statistiken sind ganz schön", bilanzierte er ins Sky-Mikrofon. Ähnlich simpel, beinahe wortkarg blieb Haaland, nachdem er dann die zahlreich angereisten norwegischen Medien bedient hatte.

Haaland träumte "nur" von zwei Toren

Sein Einstand? "Absolut fantastisch." Hat er am Freitag gegen Köln Luft für 90 Minuten? "Wir werden sehen." Die Arbeit mit Lucien Favre? "Er scheint ein netter Kerl und relaxed zu sein - so wie ich."

Dass Haaland nach seinem grandiosen Halbjahr in Salzburg über viel Selbstvertrauen verfügt, zeigte sich zuvor auf dem Platz, spiegelte aber auch seine Antwort auf die Frage wider, was er sich bei seiner Einwechslung vorgenommen hatte: "Ehrlich gesagt habe ich nicht von drei Toren geträumt, sondern nur von zwei. Ich wollte mit positiver Energie aufs Feld kommen und das Spiel drehen."

Genau das tat Haaland in seinen 34 Minuten Spielzeit. Er belebte eine bis dato lethargische und von Chancenwucher befallene Borussia allein schon durch seine durchdringende Körpersprache. Haaland kam rein und wollte augenscheinlich mit dem Kopf durch die Wand, was sich auch in ein paar übermotivierten Szenen zeigte.

Haalands Vorgänger: Alle Dreierpacker beim Bundesligadebüt © getty 1/15 Dortmunds Erling Haaland ist der schnellste Dreierpacker bei seinem Bundesligadebüt. Vor dem 19-Jährigen verzeichneten erst sechs andere Spieler drei Tore im ersten Spiel. Alle "Debüt-Hattricker" im Überblick. © getty 2/15 Erling Haaland (Borussia Dortmund) beim 5:3 beim FC Augsburg am 18.1.2019 in 23 Minuten. © getty 3/15 In der Winterpause war Haaland für 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt. © imago images 4/15 Hermann Ohlicher (VfB Stuttgart) beim 3:0 gegen den FC Schalke 04 am 11.8.1973 in 62 Minuten. © imago images 5/15 Ohlicher war vor der Saison vom FV Ravensburg nach Stuttgart gewechselt, wo er in zwölf Jahren insgesamt 96 Bundesligatore erzielen sollte. 1984 holte er mit dem VfB den Meistertitel. © imago images 6/15 Olaf Marschall (Dynamo Dresden) beim 3:3 beim VfB Leipzig am 7.8.1993 in 69 Minuten. © getty 7/15 Nach Stationen bei Lok Leipzig und Admira Wacker in Österreich zog es Marschall 1993 zu Dynamo, wo er jedoch nur eine Saison verbringen sollte. Anschließend lange Jahre beim 1. FC Kaiserslautern, mit dem er 1998 Meister wurde. © getty 8/15 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) beim 4:0 beim FC Augsburg am 10.8.2013 in 79 Minuten. © getty 9/15 Für Dortmund erzielte er in viereinhalb Jahren in 213 Pflichtspielen 141 Tore. Im Januar 2018 zog es Aubameyang zum FC Arsenal, wo seine Trefferquote ähnlich herausragend ist. © getty 10/15 Adhemar (VfB Stuttgart) beim 6:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern am 3.2.2001 in 79 Minuten. © getty 11/15 Auf seine drei Treffer beim Debüt sollten in der Bundesliga nur mehr sechs weitere folgen. Zunächst wechselte er per Leihe zu seinem Ex-Klub Sao Caetano in seine brasilianische Heimat, später kehrte er fix zurück. Später noch in Japan und Korea tätig. © imago images 12/15 Engelbert Kraus (1860 München) beim 7:1 Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken am 9.11.1963 in 87 Minuten. © imago images 13/15 Kraus spielte mit 1860 nur zwei Jahre in der Bundesliga (22 Spiele, 9 Tore) und kehrte daraufhin zu seinem Ex-Klub Kickers Offenbach zurück. © getty 14/15 Martin Fenin (Eintracht Frankfurt) beim 3:0 gegen Hertha BSC am 2.2.2008 in 90 Minuten © getty 15/15 Fenin blieb dreieinhalb Jahre in Frankfurt und verzeichnete in 89 Bundesligaspielen 14 Treffer. Anschließend kickte er für Cottbus und Chemnitz sowie bei einigen Vereinen in seiner tschechischen Heimat.

Zorc lobt Haaland: "Seine Körpersprache ist 1a"

Doch der Youngster riss mit seinem schnellen Anschlusstor zum 2:3 nicht nur seine Mitspieler mit, sondern auch das Selbstvertrauen ein, das sich die starken Augsburger bis dato durch die verdiente 3:1-Führung aufgebaut hatten. Haalands Bällefordern, die positive Gier in den Aktionen, die Läufe in die Tiefe, seine gesamte physische Präsenz - diese Eigenschaften brachten die überraschende Kehrtwende für den BVB.

"Er ist sehr klar. Gerade dieses positiv Verrückte, das er ausstrahlt, tut uns ganz gut. Wir brauchen auch Jungs, die ihre Emotionen auf dem Platz zeigen und versuchen, die anderen mitzureißen. Seine Körpersprache ist 1a, das geht nicht besser. Das hilft uns und pusht auch die anderen", jubilierte Zorc - nicht ohne richtigerweise zu erwähnen, dass die Dortmunder Defensivleistung in den 56 Minuten vor Haaland erneut unterirdisch war.

"Es sah eine ganze Zeit lang nicht so wirklich gut heute aus", scheute auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl trotz des Haaland-Hypes nicht den Blick auf die Realität. Das ist an einem insgesamt positiven Tag die schlechte Nachricht für die Schwarzgelben, denn Dortmunds altbekannte Baustelle beseitigt auch Haaland nicht.

Haaland nimmt den Spielball mit nach Hause

Die gute ist jedoch, dass Haaland ein belebendes Element und eine echte Verstärkung für den BVB sein kann. "Wenn er mit seiner Geschwindigkeit in die Tiefe geht, ist er schwer zu halten. Man hat ja heute gesehen, dass er durchaus mitspielen und kombinieren kann. Seine tiefen Läufe sind hervorragend. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg", sagte Zorc.

Als Haaland den Richtung Dortmunder Mannschaftsbus nahm, hatte er wieder den Spielball dabei. "Ich schlafe jede Nacht mit fünf Bällen im Bett. Die, mit denen ich meine fünf Hattricks diese Saison erzielt habe. Sie sind meine Freundinnen, ich liebe sie alle", hatte Haaland im vergangenen November verraten.

Am Samstag ist die sechste Freundin, die erste aus Deutschland, hinzugekommen.