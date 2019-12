BVB gewinnt in Unterzahl bei Hertha BSC: Es bleibt kompliziert

Borussia Dortmund hat bei Hertha BSC kein spätes 2:2 kassiert, sondern nach zuletzt drei sieglosen Spielen den Dreier nach Hause gebracht - sogar in Unterzahl. Dennoch stellen sich altbekannte Fragen mit ungewissen Antworten.

Und dann, tatsächlich: nichts. Dabei wäre es einem so bekannt vorgekommen, hätte Borussia Dortmund am Samstagnachmittag im Berliner Olympiastadion doch noch ein spätes 2:2 kassiert. Das war dem BVB nämlich schon bei den Partien in Frankfurt und Freiburg passiert. Doch diesmal brachten die Westfalen den Vorsprung über die Zeit - sogar in Unterzahl.

2:0 hatte Dortmund gegen Hertha BSC geführt, ehe die Hausherren zum Anschlusstor kamen und durch die Gelb-Rote-Karte gegen Mats Hummels eine ganze Halbzeit mit einem Mann mehr spielten. Die Hauptstädter zeigten sich letztlich aber zu verunsichert und schwach. Auch Interimstrainer Jürgen Klinsmann konnte in den wenigen Tagen, die er nun im Amt ist, keine prompte Trendwende einleiten.

Diese hinzukriegen, war auf der Gegenseite der deutlich formulierte Auftrag an den deutlich unter Beschuss stehenden BVB-Trainer Lucien Favre. Dessen vermeintliche Schicksalswoche begann mit dem verlorenen Spiel beim FC Barcelona, vor dem Auftritt in Berlin sagte Sportdirektor Michael Zorc dann unmissverständlich: "Jetzt sind genug Worte gewechselt, wir wollen jetzt Leistung auf dem Platz, aber natürlich auch das Ergebnis mit nach Hause nehmen."

Borussia Dortmund - Hertha BSC: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/15 Borussia Dortmund hat am 13. Spieltag der Bundesliga mit 2:0 bei Hertha BSC gewonnen und damit das Debüt des Berliner Interimstrainers Jürgen Klinsmann vermiest. Die BVB-Spieler in der Einzelkritik. © getty 2/15 Roman Bürki: War zur Stelle, wenn er benötigt wurde. Beim Gegentor machtlos. Note: 3. © getty 3/15 Manuel Akanji: Guter Ball auf Hakimi vor dem 2:0 und damit mit der Vor-Vorlage. Auch sonst endlich mal wieder über 90 Minuten aufmerksam, gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Beim vermeintlichen 2:2 von Selke aber sehr schlecht im Zweikampf. Note: 2,5. © getty 4/15 Mats Hummels: Jeweils 3 klärende Aktionen und abgefangene Bälle, hatte mit Selke aber viel zu tun. Gewann 50 % seiner Zweikämpfe. Sein schlechtes Stellungsspiel brachte ihm die erste Gelbe ein, Gelb-Rot nach weiterem Foul an Selke war unstrittig. Note: 4. © getty 5/15 Dan-Axel Zagadou: Spielte erstmals seit April 2019 wieder von Beginn an und war linkes Glied der Dreierkette. Gewann mehr als zwei Drittel seiner Zweikämpfe und stand mehrfach richtig gut. Hätte Lukebakio beim 1:2 aber zwingend stören müssen. Note: 2,5. © getty 6/15 Julian Brandt: Agierte aus einer tieferen Position heraus neben Witsel und war aktiv, eingebunden und bereitete prompt das 1:0 mit einem tollen Pass vor. Es war sein erster BL-Assist im BVB-Trikot. Gegen den Ball aber mit den gewohnten Schwächen. Note: 3. © getty 7/15 Axel Witsel: Solides, aber erneut kein wirklich überzeugendes Spiel des Belgiers. Gewann immer wieder frühzeitig die Bälle, konnte vor dem 1:2 aber keinen Kontakt zu Lukebakio herstellen. In Halbzeit zwei disziplinierte Arbeit gegen den Ball. Note: 3,5. © getty 8/15 Achraf Hakimi: In der Offensive lange nur durch die gute Vorlage beim 2:0 aufgefallen - sein 4. Assist in dieser BL-Saison. Mit den meisten Ballaktionen beim BVB. Defensiv zuverlässig, in Unterzahl ordentlich als Umschaltspieler. Note: 3,5. © getty 9/15 Marco Reus: Weiterhin vollkommen außer Form und ohne jeden Einfluss auf das Spiel. Spielte nach der Pause im 4-4-1 ganz vorne, blieb aber glücklos in seinen Aktionen. Note: 5. © getty 10/15 Jadon Sancho: Gewann kaum einen seiner Zweikämpfe, blieb beim Tor zum 1:0 aber kaltschnäuzig vor dem Kasten. Seit seinem Wechsel zum BVB an 6 der 7 Dortmunder Tore gegen Hertha beteiligt (3 Tore, 3 Assists). Nach der Pause defensiv zuverlässig. Note: 3. © getty 11/15 Raphael Guerreiro: Viele Ballaktionen, stabil im Zweikampf, aber beim letzten Pass häufig zu schlampig. Begleitete Lukebakio vor dem 1:2 nur und ging einem Duell dann ganz aus dem Weg. Note: 3,5. © getty 12/15 Thorgan Hazard: Traf technisch stark zum wichtigen 2:0 und schoss damit sein 8. BL-Tor gegen Hertha - gegen kein anderes Team traf er häufiger. Hätte mitunter passgenauer sein können, verteidigte in Halbzeit zwei aber gut gegen den Ball. Note: 3. © getty 13/15 Lukasz Piszczek: Kam in Minute 84 für Hazard, ordnete sich als Rechtsverteidiger ein und verteidigte das 2:1 mit über die Zeit. Keine Bewertung. © getty 14/15 Marcel Schmelzer: In der Nachspielzeit für Sancho eingewechselt, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Bewertung. © getty 15/15 Mario Götze: Aus denselben Beweggründen wie Schmelzer ins Spiel gekommen, Reus musste für ihn weichen. Keine Bewertung.

Große Erleichterung beim BVB

Das gelang Favre und der Borussia nun in einer Art und Weise, die von den Verantwortlichen im Nachgang unisono als "Schritt in die richtige Richtung" gedeutet wurde. Ob nun die Diskussion um Favre beendet sei, wurde Zorc daher im Anschluss gefragt. "Die ist weg", lachte er, ehe erst ernsthaft insistierte: "Das sagen wir die ganze Zeit, dass die Arbeit zwischen Trainer und Mannschaft sehr gut ist. Das hat man heute auch auf dem Platz gesehen, sonst bringst du hier nicht so eine Leistung, sonst bringt sich nicht jeder so ein für die Mannschaft."

An dieser Einschätzung ist in der Tat etwas dran. Zu zehnt legte Dortmund 45 Minuten lang eine mannschaftlich geschlossene Leistung hin, kompakt und diszipliniert arbeiteten alle Spieler gegen den Ball. Nach zuletzt fünf sieglosen Auswärtsspielen in Serie gewann der BVB somit mal wieder in Fremde, erstmals seit dem 3:1 in Köln am 2. Spieltag.

Das sorgte selbstredend für große Erleichterung auf Seiten der Schwarzgelben. Allen voran bei Favre, der einen "fantastischen Sieg" gesehen hatte und ähnlich wie Zorc die Geschlossenheit seiner Truppe hervorhob. "Wir haben alles gegeben. Mit zehn Mann eine Halbzeit zu verteidigen, ist nicht einfach. Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen Charakter zeigen, dass wir eine Mannschaft sind. Sie haben gekämpft und sind viel gelaufen. Wir haben immer eine gute Stimmung. Wir müssen weiter mit Freude auf den Platz gehen, aber alles geben", so der Schweizer.

BVB: Trendwende oder Wundertüte?

Die entscheidende Frage - und die ist nicht neu, weil man sie in dieser Saison beinahe nach jedem erfolgreichen BVB-Spiel stellen muss - ist jedoch: War dieser Auftritt nun der Brustlöser und die beschworene Trendwende oder bleibt die Borussia die Wundertüte, die sie schon das ganze Jahr 2019 über ist?

Schließlich zeigten sich auch in Berlin altbekannte Muster, die Zorc vor dem Anpfiff noch einmal thematisierte: "Wir haben zu große Leistungsschwankungen, teilweise von einem Spiel zum anderen oder teilweise in einem Spiel. Wir brauchen Kontinuität auf hohem Niveau."

Auch gegen die Hertha wechselten sich diversen Phasen ab: Stark rund um die geschossenen Tore kam später wie häufig nach Führungen eine Selbstsicherheit auf, bei der sich die Dortmunder weiter zurückzogen und die offensive Zielstrebigkeit nach und nach flöten ging - bis sie nach dem Anschlusstor zu einer Unsicherheit zu werden drohte. "Ich dachte nach dem Gegentor und dem Platzverweis auch schon: Jetzt kommt wieder Pech dazu", sagte Julian Brandt.

Reus: "Wir wissen, dass jetzt nicht wieder alles gut ist"

Dass es trotz der erfolgreichen Anstrengungen in Halbzeit zwei auch weiter an der Defensivarbeit hakt, belegte das Herthaner 1:2 beispielhaft: Gleich drei Spieler waren nicht in der Lage, Dodi Lukebakios letztlich abgefälschten Schuss zu verhindern, obwohl dieser zuvor quer über den Platz lief.

Es bleibt also kompliziert beim BVB, obwohl das Tabellenbild weiterhin halbwegs erträglich daherkommt und man lediglich einen Punkt hinter dem FC Bayern rangiert. Doch die Krux ist eben, die von Zorc propagierte Kontinuität zu erreichen. Das gelang bereits vor vier Wochen nicht, als nach dem umjubelten 3:2 gegen Inter drei Siege innerhalb von sechs Tagen standen, anschließend jedoch drei sieglose Partien folgten.

Einen echten Erkenntnisgewinn in fußballerischer Hinsicht brachte somit auch die Partie in Berlin nicht. Moral und Engagement in der Defensive stimmten am Samstag, doch ob dies etwas für das kommende Heimspiel gegen unbequeme Düsseldorfer heißen wird, steht bei diesem wankelmütigen Team in den Sternen.

"In der jetzigen Situation ist es egal, wie wir spielen. Hauptsache wir holen die drei Punkte", sagte Marco Reus. Dann ließ der Kapitän noch einen Satz fallen, der ähnlich wichtig ist wie der Sieg in der Hauptstadt und auch die Stoßrichtung für die letzten fünf Pflichtspiele dieses Jahres vorgeben sollte: "Wir wissen, dass jetzt nicht wieder alles gut ist."