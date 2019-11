Lucien Favre beim BVB offenbar vor dem Aus - Schicksalsspiel gegen den FC Barcelona?

Marco Reus und Mats Hummels stärkten Lucien Favre den Rücken. Doch die Luft wird für den Trainer von Borussia Dortmund nach dem 3:3 gegen Schlusslicht SC Paderborn dünner. Laut Bild und Sport Bild bekommt Favre beim BVB ein Schicksalsspiel - beim FC Barcelona.





Bei Borussia Dortmund bestand erhöhter Redebedarf. Nach übereinstimmenden Medienberichten fand nach dem Spiel gegen den SC Paderborn eine Krisensitzung im Stadion statt. Laut Bild und Sport Bild dabei anwesend: Sportdirektor Michael Zorc, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, Klub-Justiziar Robin Steden, der Anwalt und Watzke-Vertraute Dr. Thilo Igwecks sowie Watzkes Sohn Andre.

Knapp zwei Stunden soll die Unterredung gedauert haben. Das Ergebnis: Favre steht in Dortmund vor dem Aus, soll aber noch ein Schicksalsspiel bekommen - am kommenden Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona.

Die Ruhr Nachrichten schreiben zudem, dass Favre, seine Co-Trainer, Kapitän Reus und Lukasz Pisczcek den Signal Iduna Park erst drei Stunden nach dem Abpfiff verließen. Am Samstag stand laut Verein "viel im Bereich Analyse" an. Ob dabei nur mit oder auch über den Schweizer Coach geredet wurde, blieb zunächst offen. Am Sonntag hält der BVB seine mit Spannung erwartete Jahreshauptversammlung ab.

Borussia Dortmund - SC Paderborn: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/15 Dortmund hat gegen Paderborn eine desaströse Halbzeit abgeliefert und lag völlig verdient 0:3 zurück. Am Ende kam der BVB doch noch zu einem 3:3 - ein dennoch enttäuschendes Ergebnis für die Schwarzgelben. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Kicker. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Chancenlos bei den beiden ersten Gegentoren, etwas unglücklich beim Tor von Holtmann. An ihm lag es allerdings nicht, dass der BVB sich blamierte. Note: 3,5. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Der Pole hat sicher schon bessere Spiele absolviert, fiel aber im Gegensatz zu vielen Mitspielern eher positiv auf, da sich seine Fehler in Grenzen hielten. Note: 4. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Zu langsam für Mamba und - für ihn ungewohnt - auch zu langsam im Kopf. Bot die bisher schlechteste Leistung als Innenverteidiger, seitdem er dort regelmäßig aushilft. Note: 5,5. © getty 5/15 MATS HUMMELS: Der einzige Akteur, der über die komplette Spielzeit mit der passenden Körpersprache auftrat. Vorbereiter des Treffers von Witsel. Note: 3. © getty 6/15 NICO SCHULZ: Indisponierte Vorstellung. Verschätzte sich völlig vor dem 0:1, verlor das Laufduell und war so maßgeblich am Rückstand beteiligt. Offensiv kein Faktor, musste zur Pause runter. Note: 5,5. © getty 7/15 AXEL WITSEL: Vom umsichtigen Mittelfeldstrategen der Vorsaison ist aktuell kaum noch etwas zu sehen. Kein Biss in den Zweikämpfen, sein Treffer war einer der wenigen lichten Momente. Note: 4,5. © getty 8/15 MAHMOUD DAHOUD: Verlor vor dem 0:2 den entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld. Kein Esprit in seinen Aktionen, blieb in der Halbzeit zurecht in der Kabine. Note: 5,5. © getty 9/15 JADON SANCHO: Ein tolles Dribbling vor der Pause, dazu das Tor kurz nach dem Seitenwechsel. Versuchte viel, oft wurde er gestoppt, aber noch Vorbereiter des Ausgleichs. Note: 4. © getty 10/15 MARCO REUS: Eine ganz bescheidener Auftritt des Kapitäns. Vergab den Anschlusstreffer kurz nach dem Tor von Sancho. Markierte per Kopf den Ausgleich, sonst kam nichts. Note: 4,5. © getty 11/15 RAPHAEL GUERREIRO: Der einzige Offensivakteur, der sich ein wenig wehrte, als er vor der Pause noch vorne spielte. Rückte mit Beginn der zweiten Halbzeit in die Viererkette. Note: 3,5. © getty 12/15 PACO ALCACER: Endlich durfte er wieder von Beginn an und wurde dann komplett im Stich gelassen. Nie bedient von den Mitspielern, dazu vor der Pause verletzt raus. Komplett unglücklich. Note: 5. © getty 13/15 JULIAN BRANDT: Kam für den verletzten Alcacer ins Spiel und fungierte neben Reus als zweiter Spielmacher. Mühte sich redlich, machte aber auch einige Fehler. Trotzdem solide. Note: 3,5. © getty 14/15 THORGAN HAZARD: Übernahm die Rolle des Stürmers und vergab kurz vor dem Ende eine riesige Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Insgesamt unauffällig. Note: 4,5. © getty 15/15 ACHRAF HAKIMI: Sollte über den rechten Flügel Dampf machen. Bereitete Sanchos Tor 109 Sekunden nach seiner Einwechslung vor. Sonst immer bemüht, aber nur wenig effektiv. Note: 4.

Reus und Hummels nehmen Favre in Schutz

"Wir werden das zusammen analysieren, das ist sehr, sehr nötig. Das kann nicht so weitergehen", sagte Favre nach einer "desaströsen ersten Halbzeit von uns." Bei den Gegentreffern von Streli Mamba (5., 37.) und Gerrit Holtmann (43.) ließ sich der BVB naiv auskontern.

Die Fans pfiffen die Spieler trotz der Aufholjagd durch die Tore von Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Marco Reus (90.+2) gnadenlos aus, vereinzelt waren auch Favre-raus-Rufe zu hören.

Die Spieler nahmen ihren Trainer aber in Schutz. "Jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Darüber müssen wir reden, nicht über unseren Trainer", sagte Kapitän Reus und fügte an: "Der Trainer stellt uns jedes Mal super ein. Wir sind dafür verantwortlich."

Auch Mats Hummels übte Selbstkritik. "Wir sind es auf dem Platz, die diese Fehler machen. Ich will ganz deutlich sagen, dass es nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir ohne Druck die Bälle herschenken", sagte der Rio-Weltmeister.

Zorc zugeknöpft: "Morgen ist auch noch ein Tag"

Doch rettet das Favre den Job? Mit 20 Punkten aus zwölf Spielen hinkt der selbst ernannte Titelanwärter seinen Ansprüchen in der Bundesliga hinterher. Die Leistungen geben Rätsel auf. Nach einer berauschenden zweiten Halbzeit in der Champions League gegen Inter Mailand folgte vor zwei Wochen das Debakel beim deutschen Rekordmeister Bayern München (0:4). Immer wieder verschläft der BVB in dieser Saison die erste Halbzeit (Köln, Union Berlin, Wolfsburg, Paderborn).

Die Verantwortlichen um Watzke und Zorc sind nun vor dem Champions-League-Duell beim FC Barcelona gefordert. Sprechen sie Favre das Vertrauen aus oder endet das Arbeitsverhältnis nach nicht einmal anderthalb Jahren? Im letzteren Fall müsste schnell eine Alternative gefunden werden. Eine interne Lösung wie in München mit Hansi Flick scheint nicht möglich.

Zorc hielt sich am späten Freitagabend bedeckt. "Die erste Halbzeit war komplett inakzeptabel. Dafür muss man sich bei den Zuschauern entschuldigen", erklärte Zorc. Mehr wollte er zunächst nicht sagen: "Morgen ist auch noch ein Tag."