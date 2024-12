"Wird sehr schwer werden": Ehemaliger Manager des FC Bayern München glaubt nicht an Transfer von Florian Wirtz

Michael Reschke, der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern München, glaubt, dass der deutsche Rekordmeister es sehr schwer haben wird, im kommenden Sommer Florian Wirtz unter Vertrag zu nehmen.

"Bei Florian ist alles möglich. Gemeinsam mit seiner Familie hatte er bislang einen optimalen Karriereplan und in dem könnte gewiss auch noch ein weiteres Jahr Bayer 04 stehen", meinte Reschke im Interview mit ran, angesprochen auf die Zukunft des 21-jährigen Offensivspielers von Bayer 04 Leverkusen.

Für die Bayern könnte es daher knifflig werden, den noch bis 2027 an B04 gebundenen Wirtz im kommenden Transfersommer an die Säbener Straße zu locken. "Für Bayern wird es sehr schwer werden, ihn zu verpflichten. Ich glaube zukünftig eher an Real Madrid oder City."

Die Münchner haben den Nationalspieler dem Vernehmen nach als Transferziel Nummer eins auserkoren. Zusammen mit Jamal Musiala soll er das Gesicht der Zukunft beim FC Bayern werden.