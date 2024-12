"Was der Junge im Moment zeigt …": Experte rät FC Bayern München zu Transfer von BVB-Star

Gittens? "Irgendwann wird es ihn nicht mehr in Dortmund halten"

Der 20-Jährige zeigte in der laufenden Saison durchweg gute Leistungen beim BVB, in wettbewerbsübergreifend 19 Pflichtspielen erzielte er acht Tore selbst, vier weitere Treffer bereitete er vor. Alleine in den letzten drei Partien war Gittens an vier Toren beteiligt.

Zuletzt hatte auch Lothar Matthäus einen baldigen Abgang des Engländers aus Dortmund prognostiziert. "Irgendwann wird es ihn nicht mehr in Dortmund halten, aber bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen", sagte der Rekordnationalspieler nach dem Klassiker zwischen den Bayern und dem BVB.

Die Bild berichtete bereits im Oktober davon, dass der BVB im Falle eines Transfers mindestens 100 Millionen Euro für Gittens verlangen würde. Als Interessenten werden hauptsächlich Premier-League-Klubs wie der FC Chelsea, der FC Liverpool, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur gehandelt.

Gittens wechselte im Sommer 2020 aus der Jugend von Manchester City zu den Schwarzgelben. Eine Ablöse musste der BVB damals nicht zahlen. Beim BVB hat der 20-Jährige noch bis 2028 Vertrag.