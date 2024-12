FC Bayern München, News und Gerüchte - "Da bin ich fest davon überzeugt": Zwei ehemalige Nationalspieler glauben an Abgang von Leroy Sané

© Getty Images

FC Bayern München, Gerücht: United-Trainer Ruben Amorim hat wohl drei FCB-Stars im Visier

Ruben Amorim hat erst kürzlich den Trainerposten bei Manchester United übernommen und plant offenbar einige Kaderveränderungen. Laut eines Sky-Berichts hat der Portugiese für das anstehende Wintertransferfenster gleich drei Bayern-Spieler ins Visier genommen. Dabei handele es sich um das Trio Konrad Laimer, Leon Goretzka und Alphonso Davies.

Der junge Trainer sei vor allem von Davies angetan, der in der Formation mit der Dreierkette dank seines Speeds auf der linken Außenbahnen als Schienenspieler perfekt zur Geltung käme. Allerdings ist man in Manchester auch realistisch, was einen möglichen Davies-Transfer anbelangt. "In Manchester ist man eher skeptisch, aufgrund der jüngsten Gespräche", heißt es bei Sky.

Was Goretzka betrifft, gab es bereits im Sommer Gerüchte über ein Interesse der Red Devils. Die Bayern möchten den Mittelfeldspieler gerne abgeben und vor nicht allzu langer Zeit hieß es, man habe Goretzka aktiv bei United angeboten.

Bei Laimer sei es die Spielanlage des Österreichers, die Amorim so gefalle. Laut Sky gab es diesbezüglich jedoch noch keinen Kontakt zwischen Klub und Spieler.

Erst im Sommer waren mit Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui zwei Bayern-Spieler zum englischen Traditionsklub gewechselt.