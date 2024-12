FC Bayern München, News und Gerüchte - "Bayern hat ein kleines Kimmich-Problem": Stocken deshalb die Vertragsverhandlungen mit Jamal Musiala?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Vincent Kompany kommt offenbar sehr gut an bei der Mannschaft

Manuel Neuer hat Einblicke in die Halbzeitansprache von Trainer Kompany beim Klassiker gegen Borussia Dortmund gegeben. "Er war sehr fokussiert gewesen, sehr analytisch natürlich auch, was wir dann besser machen können. Und dass wir auch gut dranbleiben sollen. Das war jetzt nicht irgendwie laut oder so, sondern eher konzentriert, fokussiert und dann spezifisch", verriet der Torhüter des Rekordmeisters der Bild.

Offensichtlich fand der Belgier die genau richtigen Worte. Nachdem man zur Pause noch 0:1 zurückgelegen hatte, konnte man in Form von Jamal Musiala in der zweiten Halbzeit noch den späten Ausgleichstreffer erzielen. Laut Bild-Informationen kommt der junge Trainer mit seiner Art bei der Mannschaft zudem sehr gut an. Kompany würde schon in der Halbzeit-Analyse gute Inhalte bieten und nicht erst nach Abpfiff.

Kompany ist in seiner ersten Saison als Bayern-Trainer in der Bundesliga immer noch ungeschlagen. Seine Mannschaft führt die Tabelle nach zwölf Spieltagen mit einem Vorsprung von vier Zählern auf Eintracht Frankfurt an.