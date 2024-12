JHV des FC Bayern München, Tagesordnung und Plan: Wann kommen die Fragen der Mitglieder / Fans bei der FCB Jahreshauptversammlung?

Der FC Bayern München veranstaltet am heutigen Sonntag, den 8. Dezember, seine Jahreshauptversammlung. Das Event startet um 10.30 Uhr in der Rudi-Sedlmayer-Halle (BMW Park) in München, der Einlass beginnt um 9.00 Uhr.

Doch wann dürfen die Fans bei der JHV des FCB Fragen stellen? SPOX gibt Euch einen Überblick über die Tagesordnung und den Plan der Jahreshauptversammlung.