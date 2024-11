"Sehen, welche Möglichkeiten da sind": Jamal Musiala gibt Paul Wanner Ratschlag zu Nationalmannschafts-Entscheidung

"Für Paul ist einfach wichtig, sich Zeit zu nehmen, nicht zu viel zu schauen, was die Medien sagen, was er machen soll, und für sich selber mit seiner Familie nachzudenken, um in Ruhe entscheiden zu können", sagte der Bayern-Profi.

"Ich würde ihn gerne hier haben", sagte Musiala, "wir kennen uns schon eine Weile, und ich weiß, dass er ein guter Spieler ist." Er selbst sei mit seiner Entscheidung im Reinen. "Ich bin happy, wie alles gelaufen ist."