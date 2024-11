"Gedanken aktuell nur beim FC Bayern": Leroy Sané offenbart Details zu Vertragspoker

"Ich fühle mich richtig wohl, die Gespräche mit Vinni (Kompany, d.Red.), Max Eberl und Christoph Freund sind sehr gut und vertrauensvoll. Daher sind meine Gedanken aktuell tatsächlich nur beim FC Bayern, alles Weitere werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen", sagte der 28-Jährige in der Sport Bild.

Der Reiz liege für ihn "in dem Verein, wo ich meine beste Leistung zeigen, mich entwickeln und Titel gewinnen kann", ergänzte Sané. Und das habe er "beim FC Bayern. Hier habe ich meine größte Herausforderung und Ziele."

Der Vertrag von Sané beim Rekordmeister läuft am 30. Juni 2025 aus. Schon länger wird über die Zukunft des Offensivspielers spekuliert. Er sei mit den Münchner Verantwortlichen "in einem transparenten und entspannten Austausch", meinte Sané. Allerdings wolle er jetzt erst einmal "wieder regelmäßig auf dem Platz stehen, die Zeit auf dem Feld genießen. Wir spielen aktuell richtig gut, die Stimmung ist top. Auf diesen Zug will ich voll aufspringen und meinen Teil dazu beitragen."