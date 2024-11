"Wir müssen fair bleiben": Vincent Kompany stellt nach Remis des FC Bayern München in Dortmund kuriose Forderung an TV-Sender

FC Bayern München: Vincent Kompany verlässt Interview letztlich gut gelaunt

Später wies Bayerns Pressesprecher Dieter Nickles aus dem Hintergrund darauf hin, dass Kompany jetzt los müsse und das Interview daher nicht weiter gehen solle. Sky-Moderator Sebastian Hellmann löste die Situation jedoch elegant mit Bezug auf Kompanys vorherige Forderung: "Ihr Pressemann zeigt schon, dass sie weiter müssen. Aber Dieter (Dieter Nickles, d.Red.), wir haben ihm versprochen, dass wir ihm das Tor auch noch zeigen", so Hellmann scherzend.

Kompany selbst nahm die Sache auch mit einem Grinsen - und nachdem er Bayerns Tor zum Ausgleich durch Jamal Musiala ebenfalls noch einmal anschauen durfte, zog er gut gelaunt von dannen.

Dank Musialas spätem Tor wendete Bayern die erste Liga-Niederlage dieser Saison gerade noch so ab. Die Tabelle führt der FCB weiterhin souverän an, hat sieben Punkte Vorsprung auf die Verfolger Eintracht Frankfurter und Bayer Leverkusen. Die Frankfurter könnten ihren Rückstand mit einem Sieg in Heidenheim am Sonntag aber noch auf vier Zähler verkürzen.