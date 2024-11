"Das war ein Glitch": Ein ehemaliger Mitspieler machte Jamal Musiala beim ersten Training beim FC Bayern fassungslos

Jamal Musiala ist beim FC Bayern mittlerweile einer der wichtigsten Spieler: Der Verein hofft auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung, neben Joshua Kimmich soll Musiala das Gesicht der kommenden Jahre werden.

Dabei sind die ersten Tage des 21-Jährigen in München noch gar nicht so lange her. In einem Beitrag für The Players' Tribune hat Musiala auf seine Anfänge beim deutschen Rekordmeister zurückgeblickt. Dabei erinnert er sich auch an seine erste Trainingseinheit mit den Profis Anfang 2020. "Als wir auf den Rasen kamen, weiß ich noch, dass Thiago mit jemand anderem Pässe über den gesamten Platz gespielt hat. Zwei Ballkontakte, von der einen Seite auf die andere", schildert Musiala. "Keine Fehler. Perfekte Ballannahmen. So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen. Ich dachte mir nur: 'Oh mein Gott.'"

So gehe es ihm auch heute noch, wenn er die Szene zum ersten Mal sehen würde, betont der Offensivspieler: "Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Das war ein Glitch. Thiago ist ein Glitch."

Der spanische Spielmacher Thiago, für den staunenden Musiala der "Fehler im System", spielte von 2013 bis 2020 an der Isar, anschließend wechselte er zum FC Liverpool. Im Sommer 2024 beendete der mittlerweile 34-Jährige seine aktive Karriere.