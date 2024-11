Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

In der Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 30. November, Borussia Dortmund und der FC Bayern München aufeinander. Das Topspiel am 12. Spieltag wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort der Partie dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

