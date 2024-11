FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den BVB: Gebrauchter Abend für Harry Kane - fehlendes Bewerbungsschreiben von Leroy Sané

© getty

BVB - FC Bayern, Noten: Leroy Sané

In der Anfangsphase zielstrebig und gewillt. Doch am Ende steht ein fast klassisches Sané-Spiel beim FC Bayern: Das fußballerische Talent blitzt immer wieder auf, aber Ungenauigkeiten lassen die letzte Konsequenz vermissen. Seinen schöner Schuss in Minute 3 parierte Kobel stark, in der 61. Minute ließ er eine Riesenmöglichkeit liegen. Der deutsche Nationalspieler lieferte nur bedingt Argumente für eine Vertragsverlängerung. Note: 4.