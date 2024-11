FC Bayern München, News und Gerüchte: "Er hätte in Frankreich spielen können" - wie der Équipe Tricolore Leroy Sané durch die Lappen ging

© getty

FC Bayern München, News: Leroy Sané hätte für PSG und Frankreich spielen können

Leroy Sané ist seit Jahren bereits wichtiger Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Wie sein Vater Souleyman Sané in einem Interview mit der französischen L'Equipe erzählte, hätte Leroy jedoch auch für Frankreichs Auswahl spielen können.

"Er hätte in Frankreich spielen können, wenn das mit PSG geklappt hätte", sagte Souleyman. "Bevor er bei Schalke seinen Profivertrag unterschrieb, hat ein Freund den Verein darauf angesprochen, aber sie sind nicht weiter darauf eingegangen. Als er dann Profi wurde, waren sie zögerlich."

Souleyman, selbst ehemaliger Fußballprofi, hatte während seiner Zeit als aktiver Spieler die Möglichkeit, den Sprung zu PSG zu schaffen. "Als ich in Vitry war, hatte ich ein Probetraining bei Paris Saint-Germain", so der 63-Jährige. "Zwei von uns kommen in die Endphase für einen einzigen Vertrag. Nur dass ich am falschen Tag zur Endauswahl erschienen bin. Es war ein Mittwoch, und ich bin am Donnerstag gekommen. Also haben sie den anderen Spieler genommen."

Stattdessen verschlug es Souleyman, elfmaliger senegalesischer Nationalspieler, nach Deutschland, wo er die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte - unter anderem als Spieler des 1. FC Nürnberg und SC Freiburg.

Leroy kam 1996 schließlich in Essen auf die Welt und wurde dort in der französischen Botschaft beurkundet. Dies hätte es ihm erlaubt, für Frankreich zu spielen. 2005 fing Leroy in der Jugend der SG Wattenscheid 09 mit dem Fußballspielen an. Sein Debüt im DFB-Team feierte der 28-Jährige im November 2015.