"Ich wüsste, was ich zu tun hätte": Miro Klose verrät, wie man Harry Kane beim Elfmeter stoppen kann

Ist Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane beim Elfmeter nicht zu stoppen? Die deutsche Stürmer-Legende Miro Klose hat die Technik des Engländers beim Strafstoß analysiert - und eine Idee, wie man Kane aus der Ruhe bringen könnte.

Wieso ist Kane vom Punkt so gut? "Erstens: weil er die Ruhe hat. Zweitens: weil er alle Varianten drauf hat", erklärte Klose, aktuell Trainer des 1. FC Nürnberg, in der Süddeutschen Zeitung. "Er kann warten, bis der Torwart sich bewegt, und dann lässig ins andere Eck schießen. Und wenn der Torwart lange stehen bleibt, hat er genügend Präzision und Tempo im Schuss, um in eine Ecke zu treffen."

Klose weiter: "Harry bietet dem Torwart mit seiner Fußhaltung oft eine Ecke an und zieht den Ball dann im letzten Moment in die andere. Manchmal versuchen Torhüter auch, ihn auszutricksen, indem sie eine Bewegung in eine Ecke antäuschen und dann die andere nehmen, aber damit rechnet er ja."

18-mal ist Kane bislang im Bayern-Trikot zum Strafstoß angetreten, 18-mal zappelte der Ball anschließend im Netz. In seiner Karriere verwandelte der 31-Jährige insgesamt 84 von 95 Versuchen.