Damit hatte keiner gerechnet: Vincent Kompany erklärt überraschende Startelfentscheidung im Topspiel des FC Bayern München beim BVB

Kompany: "Wir haben einen Spieler, der leider ausfällt."

Auf die Frage, ob die Entscheidung etwas mit dem Leverkusen-Spiel - der FC Bayern empfängt den amtierenden Meister am Dienstag im DFB-Pokal, zu tun habe, antwortete Kompany mit: "Nein, es hat nichts damit zu tun. Wir haben einen Spieler, der leider ausfällt. Das ist Serge Gnabry. Die zehn Spieler aus dem PSG-Spiel spielen auch heute, wir haben einmal gewechselt."

Tel kommt auf den Flügelpositionen und im Sturm an der starken Konkurrenz einfach nicht vorbei und muss sich daher meistens mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen. Lediglich 224 Spielminuten stand der 19-Jährige in sieben Einsätzen auf dem Platz. In zehn Pflichtspielen wurde er überhaupt nicht eingesetzt.

Für den FC Bayern wird es nach dem Spiel gegen Dortmund nicht unbedingt leichter. Am Dienstag (3. Dezember) ist man im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen gefragt.