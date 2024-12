Beim 1:1 gegen den BVB gibt es die größte Errungenschaft von Vincent Kompany beim FC Bayern zu bestaunen

© getty

Was wäre, wenn Harry Kane wirklich ausfällt?

Nun stellt sich beim deutschen Rekordmeister die Frage: Fällt Harry Kane aus? Wenn ja, wie lange? Sportvorstand Max Eberl gab nach der Partie zumindest leichte Entwarnung, die Auswechslung des Engländers sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen. Ein Scan soll laut Aussage des Stürmers weitere Erkenntnisse liefer. So oder so sind die Situation und der Spielverlauf eine Warnung: Was passiert, wenn Kane wirklich länger nicht zur Verfügung steht?

Der 31-Jährige fiel in seiner Karriere zwar nur einmal länger als zwei Monate aus, aber Verletzungen können immer passieren, egal wie selten ein Spieler normalerweise mit Blessuren zu kämpfen hat. Thomas Müller war Kompanys erste Lösung, doch wie so oft in seiner Karriere war schnell festgestellt: Die Bayern-Legende ist kein echte Nummer Neun. Alternative Nummer Eins sollte laut Berichten im Sommer jedoch auch sowieso Mathys Tel sein, der junge Franzose blieb allerdings bis zu seiner Auswechslung auf dem linken Flügel.

Gerüchte über eine mögliche Leihe des talentierten Tels machen schon länger die Runde, jetzt könnte gegen Leverkusen sein großer Moment im Sturm kommen. Doch der 19-Jährige hatte und hat offensichtlich extrem wenig Spielrhythmus, durfte in dieser Saison erst zum dritten Mal von Anfang an ran. Das schadet seiner Entwicklung und die Frage wird, unabhängig von der jetzigen Verletzung von Kane, sein: Muss der FC Bayern auf der Back-Up-Stürmer-Position noch einmal nachrüsten, um Tel über eine Leihe gleichzeitig in seiner Entwicklung zu helfen? Kompany ist da zumindest anderer Meinung: "Es ist schwer, Harrys Qualität im Eins-gegen-Eins zu ersetzen, aber wir können es mit den anderen Jungs, die wir im Team haben, anders lösen."

Jedoch sind das alles Stellschrauben, an denen gedreht werden kann. Der FCB hat in Dortmund vor allem Moral bewiesen und Jamal Musiala hat wie so oft gezeigt, warum er DAS Gesicht der kommenden Jahre in München sein soll. Eberl gab zumindest etwas Einblick bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung: "Ich würde es gerne allen unter den Christbaum legen, aber das kann ich heute nicht versprechen."