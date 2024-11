"Ich muss es fühlen": Bayern-Talent Paul Wanner nennt Kriterien für Entscheidung zwischen DFB-Team und Österreich

Paul Wanner, aktuell an den 1. FC Heidenheim verliehenes Mega-Talent des FC Bayern München, hat klargemacht, dass er bei der Entscheidung, für welches A-Nationalteam er in Zukunft auflaufen will, keine Eile hat. "Ich glaube, dass man sieht, dass ich alles step-by-step machen will. Und deshalb will ich jetzt auch ganz normal bei der U21 weiterspielen. Im nächsten Sommer steht eine EM an, auf die ich mich sehr freue", sagte der Youngster, der für die U21 des DFB dreimal aufgelaufen ist, im Interview bei Sky Sport.

Er machte klar, dass mit einer schnellen Wahl eines A-Teams bei ihm nicht zu rechnen ist: "Die Entscheidung muss ich selbst treffen. Die kommt vom Herzen und dann ist es in erster Linie egal, welche Spieler da spielen, sondern ich muss es fühlen, für das Land zu spielen. Und da will ich noch ein bisschen warten und mich erst entscheiden, wenn der richtige Zeitpunkt da ist", wurde er deutlich.