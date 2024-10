"Sieht man sehr selten": Bayerns Sportdirektor Christoph Freund lobt Stürmer von direktem Konkurrenten

© Getty

Benjamin Sesko: Vertrag bis RB Leipzig läuft noch bis 2029

In der aktuellen Saison hat Sesko in zehn Spielen für RB Leipzig bereits sechs Tore erzielt, drei davon in der Champions League. Dazu kommen drei Vorlagen.

Sein Vertrag beim Tabellenzweiten der Bundesliga läuft noch bis 2029.

In der Champions League wartet auf Leipzig am Mittwoch ein echter Härtetest: Der FC Liverpool kommt zu Besuch. In der Liga empfängt man am Samstag den SC Freiburg zum Spitzenspiel.