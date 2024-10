FC Bayern München, News und Gerüchte - "Mach den Trainerschein, dann kannst du es besser machen": Max Eberl redet sich nach Pleite des FCB in Rage

© Getty Images

FC Bayern München, News: FCB-Boss Jan-Christian Dreesen beschwört Zusammenhalt

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat nach der deutlichen Niederlage beim FC Barcelona den Zusammenhalt beim deutschen Rekordmeister beschworen. "Wir haben jetzt einige schwere Aufgaben vor uns. Das Wichtigste ist, in solchen Momenten zusammenzustehen", sagte Dreesen bei seiner Bankettrede.

"Ich bin sicher, diese Mannschaft hat noch viel vor", ergänzte Dreesen. Der FC Bayern habe "in solchen Momenten immer die richtigen Schlüsse gezogen", sagte der 57-Jährige. Die Mannschaft habe "zuletzt immer wieder begeisternden Fußball gespielt. Ich bin sicher, dass dieser begeisternde Fußball auch zu den Ergebnissen führen wird, die wir uns alle wünschen."

Dennoch kam der Bayern-Boss nicht umher, die verdiente Niederlage anzuerkennen. "Das ist", sagte Dreesen, "sicherlich ein Abend, den wir uns anders vorgestellt haben." Die Münchner hätten in der zweiten Halbzeit "nicht mehr das gezeigt, was wir können." Barcelona dagegen habe einen "außerordentlich guten Tag gehabt", sagte Dreesen: "Als fairer Verlierer muss man an so einem Tag sagen: Hansi Flick, Gratulation. Er hat mit seinem Team zurecht gewonnen."

Nun gelte es, die Konzentration auf die kommenden Aufgaben zu richten. Bereits das Bundesligaspiel in Bochum am Sonntag sowie das Pokalspiel bei Mainz 05 in der kommenden Woche würde den Münchnern "alles abverlangen", mahnte Dreesen. Und auch in der Champions League stünden den Bayern, die in der Tabelle auf Rang 23 abgerutscht sind, mit Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain "schwere Aufgaben bevor".