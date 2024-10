FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB hätte Lamine Yamal wohl zum Schnäppchenpreis haben können - Manchester United macht Real Madrid offenbar Konkurrenz bei Alphonso Davies

© getty

FC Bayern München, News: Hiroki Ito und Sacha Boey feilen an ihrem Comeback

Hiroki Ito und Sacha Boey haben einen weiteren Schritt in Richtung Comeback gemacht. Die beiden Defensivspieler trainierten am Freitag an der Säbener Straße gemeinsam mit dem Ball. Wann sie wieder einsatzbereit sind, ist jedoch noch unklar.

Bei Ito dürfte die Rückkehr in den Spielbetrieb früher anstehen. Der Japaner war im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart nach München gewechselt, hatte sich jedoch in der Vorbereitung einen Mittelfußbruch zugezogen und konnte daher noch kein Pflichtspiel für seinen neuen Verein absolvieren.

Boey kam indes in der Frühphase der Saison zu zwei Einsätzen, ehe er sich Mitte September einen Meniskusriss zuzog. Bei dem Rechtsverteidiger wird wohl frühestens Mitte November mit einem Comeback gerechnet.