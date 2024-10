FC Bayern München, News und Gerüchte: Alexander Nübel und vier weitere Kandidaten auf die Nachfolge von Manuel Neuer gehandelt

© getty

FC Bayern München, News: Alexander Nübel spricht über Neuer-Nachfolge

Verlängert Manuel Neuer seinen 2025 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München noch einmal, oder verlässt der Keeper den deutschen Rekordmeister am Saisonende? Sollte letzteres Szenario eintreffen, hat der FCB wohl schon eine Liste mit möglichen Nachfolgern zusammengestellt.

Darauf stehen laut SZ beispielsweise die Namen von Jonas Urbig vom 1. FC Köln, Gregor Kobel von Borussia Dortmund, Bart Verbruggen von Brighton & Hove Albion und Mike Maignan von der AC Mailand. Als Topfavorit auf die Neuer-Nachfolge gilt allerdings Alexander Nübel, den Bayern aktuell an den VfB Stuttgart verliehen hat.

"Wir werden ganz in Ruhe darüber reden. Wir werden zu gegebener Zeit über Fakten sprechen. Man wird schauen, wie wir entscheiden, was Manu entscheidet und wie es weitergeht", sagte FCB-Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend bei Sky zu der Torwartsituation. Mit Nübel habe man "den Vertrag verlängert, er hat in Stuttgart eine herausragende letzte Saison gespielt und absolviert jetzt seine nächste Saison. Dass Alex deutscher Nationaltorhüter ist, sagt doch schon alles", so Eberl.

Auch Nübel selbst äußerte sich nach der 0:4-Niederlage mit dem VfB in München am Samstagabend zu seiner Zukunft, blieb dabei zurückhaltend: "Ich bin ausgeliehen zum VfB, fühle mich wohl und will meine Spiele sammeln. Was danach kommt, da bin ich relativ entspannt. Ich fühle mich wohl, alles andere werden wir sehen", sagte der 28-Jährige, dessen Leihe nach Stuttgart bis 2026 ausgelegt ist. Sein Vertrag bei den Bayern läuft bis 2029.

Stuttgarts Vorstandsboss Alexander Wehrle gab derweil zu Protokoll: "Wir haben ihn diese und nächste Saison unter Vertrag. Im Frühjahr werden wir uns mit den Bayern zusammensetzen. Solange Alexander bei uns spielt, ist das gut für den VfB. Er hat bei uns bewiesen, wieso er für die Nationalmannschaft nominiert wurde."