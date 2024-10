"Am Ende nicht so überzeugt, dass er dieses Geld wert ist": Der FC Bayern München verzichtete einst auf seinen Rächer Raphinha

Raphinha startet beim FC Barcelona voll durch

Doch er blieb und ist in der bisherigen Spielzeit unter dem neuen Trainer Hansi Flick einer der stärksten Spieler Barcelonas. Insgesamt kommt der 27-Jährige schon auf neun Tore und acht Assists in 13 Einsätzen, neben dem Gala-Auftritt gegen Bayern sorgte er unter anderem schon mit Dreierpack und Assist beim 7:0 gegen Valladolid in LaLiga Ende August für Aufsehen.

Schon am Samstag (21 Uhr) steht für Raphinha und Co. das nächste Highlight an, wenn Barça zum Clasico bei Erzrivale Real Madrid zu Gast ist.

Tabellenführer Barcelona will dabei seinen Vorsprung auf den Verfolger aus Madrid auf sechs Punkte ausbauen.