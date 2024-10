"Die Zeitung ist vor drei Jahren geschmissen worden": Lothar Matthäus stellt pikante These zum Bosse-Beben um Jan-Christian Dreesen beim FC Bayern München auf

FC Bayern München sportlich in guter Phase

Dreesen arbeitet bereits seit Februar 2013 für den FC Bayern, war zunächst zehn Jahre lang Finanzvorstand und lange auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Im Mai 2023 stieg er dann zum Vorstandsvorsitzenden auf, Dreesens Vertrag läuft im Sommer 2025 aus.

Sportlich steht für Bayern nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Stuttgart am kommenden Mittwoch gleich der nächste Kracher an: Dann ist der deutsche Rekordmeister in der Champions League beim FC Barcelona gefordert.