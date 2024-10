FC Bayern München, News und Gerüchte: "Das muss man durchziehen!" Frank Schmidt gibt Einschätzung zu Paul Wanner ab - Joshua Kimmich reagiert auf Kritik von Thomas Müller

© getty

FC Bayern München, News: Frank Schmidt spricht über Paul Wanner

"Ja und nein", antwortete Heidenheims Trainer Frank Schmidt bei Sky auf die Frage, ob er von Paul Wanners Entwicklung und Klasse überrascht sei.

"Also ja, weil er trotzdem noch nicht so viele Bundesligaminuten vorher hatte, sondern das ja auch die Premiere für ihn ist, Woche für Woche auch zwei, dreimal in der Woche auf diesem Niveau zu spielen und zu performen. Und nein, weil er in der Vorbereitung einfach schon gezeigt hat, welches fußballerische Potenzial, welche Qualität er hat", erklärte der 50-Jährige.

Am meisten imponiere ihm Wanners Persönlichkeit, meinte Schmidt: "Mit 18 Jahren ist er sehr weit. Ich glaube, da gibt es wenige Spieler, die in diesem Alter schon so einen klaren Fokus auf die Herangehensweise, auf die eigene Leistung haben. Jetzt geht es darum, Nachhaltigkeit und Konstanz reinzubringen, weil die Saison ist lang und gerade junge Spieler müssen dann auch lernen. Das muss man durchziehen. Man darf nie nachlassen, man darf auch nie zufrieden sein, sondern muss immer versuchen, noch den nächsten Schritt zu erreichen."

In die Entscheidung, ob der Offensivspieler für die österreichische Nationalmannschaft oder das DFB-Team spielen möchte, mischt sich Schmidt "überhaupt nicht" ein.

"Er ist ein Spieler, der ausgeliehen ist von Bayern München. Ich weiß nicht, ob da noch mit gesprochen wird. Am Ende muss er das selber entscheiden. Er hat beide Möglichkeiten, weil familiär ist er ja in beiden Ländern verwurzelt. Was mich am meisten interessiert, ist, dass er uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Wenn er da gute Leistungen bringt, dann wird es so bleiben, dass er es sich am Ende aussuchen kann", so der gebürtige Heidenheimer.

Wanners Bilanz in der laufenden Saison: Neun Pflichtspiele, fünf Tore, zwei Vorlagen. Der bis Ende Juni an den 1. FC Heidenheim ausgeliehene Youngster steht beim FCB bis 2027 unter Vertrag.