"Sehr politisch": Oliver Kahn hadert mit dem FC Bayern München

Kahn: "Sehen sich schnell großer Fankritik ausgesetzt"

Überhaupt tue sich der Fußball, "speziell in Deutschland, mit Veränderungen sehr schwer", betonte Kahn: "Die Verantwortlichen, wie auch der gescheiterte Investoren-Einstieg bei der DFL wieder gezeigt hat, sehen sich schnell großer Fankritik ausgesetzt - durch Gruppen, die zwar in der Minderheit, aber sehr laut sind. Die Verantwortlichen würden vielleicht gerne im Sinne des Vereins das eine oder andere ändern, zögern aber, weil die Gefahr besteht, dass sie sich auf der nächsten Jahreshauptversammlung massiver Kritik ausgesetzt sehen und befürchten müssen, als Präsident nicht mehr gewählt zu werden."

Der Fußball müsse aber aufpassen, so Kahn. Es habe sich "auch aufgrund der äußerst erfolgreichen Vergangenheit eine gewisse Erwartungshaltung entwickelt. Man denkt: Es geht immer so weiter, ich mache das Fenster auf, und die Einnahmen regnen herein. Das wird in Zukunft nicht mehr so einfach sein. Der Fußball wird sich gegen immer stärkere Konkurrenz durchsetzen müssen."