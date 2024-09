Goldene Kappe für Harry Kane! Stürmer des FC Bayern München bekommt besondere Auszeichung

Seine Kinder trugen Trikots mit dem Namenszug "Daddy" und der Nummer 100, Kane wählte goldfarbene Schuhe für den großen Tag.

Kane erreichte im Nations-League-Heimspiel gegen Finnland als zehnter englischer Spieler die magische Marke. Rekordspieler der Three Lions ist Torhüter Peter Shilton mit 125 Einsätzen, bester Torschütze Kane mit seinen 66 Toren. "Manchmal ist es schwer, das alles zu begreifen, wenn man noch aktiv ist", sagte der 31-Jährige schon vor der Auszeichnung. Es sei "wirklich etwas Besonderes".

Der Stürmer trug am 27. März 2015 gegen Litauen, ebenfalls im Wembley-Stadion, erstmals das Nationaltrikot. In 100 Länderspielen war er 73-mal Kapitän und stand 87-mal in die Startelf.