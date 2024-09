Warum bleibt er bei Bayern? Heftige Kritik an Leon Goretzka

"Wir haben von Anfang an klar kommuniziert, dass wir einen sehr ausgewogenen Kader haben werden. Dass wir mit Alex Pavlovic einen Spieler haben, der jetzt Nationalspieler geworden ist und jetzt mit Palhinha einen Transfer machen werden, das wusste Leon vorher“, erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Samstag bei Sky. "Dann ist es nun mal so, dass die Konkurrenzsituation beim FC Bayern groß ist."

Bis dato kam Goretzka in der neuen Saison lediglich zu einem ganz kurzen Jokereinsatz beim 2:0 gegen Freiburg. Im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Samstag schaffte es der 57-malige deutsche Nationalspieler nicht einmal in den Kader.

Sollte er weiterhin so wenig zum Zug kommen, sinken auch Goretzkas Chancen, sich mit Blick auf die WM 2026 noch einmal ins DFB-Team zurück zu kämpfen, zusehends. Zuletzt war er im November 2023 nominiert worden, die Heim-EM hatte er ebenso verpasst wie die jüngsten Nations-League-Spiele.

Die nächste Chance auf einen Einsatz bietet sich Goretzka am Dienstag, wenn Bayern zuhause gegen Dinamo Zagreb in die neue Champions-League-Saison startet. In der Bundesliga geht es für den FCB am kommenden Samstag bei Werder Bremen weiter.