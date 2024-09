"Offen und ehrlich, aber intern": Ex-Bayern-Profi nennt den größten Unterschied zwischen Vincent Kompany und Thomas Tuchel

"Er kommt sehr empathisch rüber und spricht die Sprache der Spieler", sagte Effenberg im Sport1-Doppelpass über Kompany.

Den größten Unterschied zu Ex-Trainer Tuchel sieht der 56-Jährige in der Kommunikation. Kompany zähle seine Spieler nicht öffentlich an. "Offen und ehrlich, aber intern", so Effenberg.