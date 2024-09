Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars gegen SC Freiburg: Es gibt nur ein' Thomas Müller, Kimmich blitzsauber als Rechtsverteidiger-Libero

© getty

FC Bayern München - SC Freiburg: Einwechselspieler

Thomas Müller: Durfte ab der 59. Minute sein 710. Pflichtspiel für den FC Bayern absolvieren. Kam für Olise, pflückte in der 78. Minute mustergültig Gnabrys Vorlage mit einem Fuß herunter und legte sich den Ball selbst vor zu seinem herrlichen Schuss zum 2:0. So einen Spieler kann man nicht erfinden. Note: 1,5.

Kinglsey Coman: Sollte gar nicht mehr da sein, doch nachdem ein Verkauf scheiterte, kam er nach rund einer Stunde für den schwachen Mathys Tel. Vergab in der 71. Minute die Chance zum 2:0. Note: 3.

Konrad Laimer: Kam für Musiala, um für mehr Stabilität zu sorgen. Wenig später stand es 2:0. War selber aber kaum am Ball. Keine Bewertung.

João Palhinha: Kam ebenfalls in der 74. Minute, ersetzte Aleksandar Pavolivic. War oft am Ball, brachte alle Pässe an den Mitspieler, dufte einmal tacklen. Empfahl sich so durchaus für einen Platz in der Startelf - auch wenn er nach Doans Schuss den Handelfmeter in der Nachspielzeit verschuldete. Keine Bewertung.

Leon Goretzka: Durfte in den letzten Minuten auch noch ran. Womit Kompany bewies, dass beim FC Bayern auch eigentlich aussortierte Spieler nicht wirklich aussortiert sind. Keine Bewertung.