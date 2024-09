FC Bayern München, News und Gerüchte: Erstes Angebot schon vorgelegt! FCB drückt bei Jamal Musiala offenbar auf die Tube

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Leroy Sané steht unmittelbar vor Comeback

Nach seinen langwierigen Schambeinproblemen unterzog sich Leroy Sané nach der Europameisterschaft einer Operation und fiel seitdem aus. Nun steht der Nationalspieler kurz vor seiner Rückkehr auf das Spielfeld.

Laut kicker trainiert Sané seit zwei Wochen mit der Mannschaft und wird voraussichtlich am Samstag gegen Kiel im Kader stehen. Entweder in dieser Partie oder spätestens am Dienstag im Champions-League-Auftaktspiel gegen Dinamo Zagreb soll er demnach zu seiner ersten Saisonminuten kommen.