"Euer Mia san Mia ist nur Fassade": Ultras des FCB attackieren Klubführung während des Topspiels gegen Bayer Leverkiusen scharf

Die Fans in der Südkurve der Allianz Arena haben während des Topspiels am fünften Spieltag der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen die Führung des Rekordmeisters scharf attackiert.

Die Ultras hielten mehrere Transparente in die Höhe, in denen sie unter anderem die aus ihrer Sicht Über-Kommerzialisierung des Klubs anprangerten.

"Kein Rot-Weißes Trikot", "Ein verschandeltes Wappen", "Euer Mia san Mia ist nur Fassade", stand auf den Transparenten, die während der ersten Halbzeit auf der Südkurve zu sehen war. Kurz vor dem Pausenpfiff hoben die Fans noch ein schon häufiger gesehenes überdimensioniertes Trikot in die Höhe, auf dem stand: "§1: Die Klubfarben sind unantastbar".

Die Münchner spielten gegen Leverkusen in ihren grauen Wiesn-Trikots mit verändertem Klublogo.

Nachdem die Forderung nach rot-weißen Trikots ein Dauerbrenner ist in Spielzeiten, in denen das Heimtrikot eben nicht rot-weiß, sondern wie beispielsweise in dieser Spielzeit rot-rot-rot ist, könnte vor allem letztgenannte Aussage die Verantwortlichen treffen - haben die Verantwortlichen des Rekordmeisters in den vergangenen Jahren den Marketingslogan Mia san Mia ja in der Tat so inflationär verwendet, dass er im kollektiven Gedächtnis schon beinahe als unumstrittener und unbedingt lebensnotwendiger Teil der Klub-DNA gilt.