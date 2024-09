"Du brauchst einen, der spricht": Ex-FCB-Star sieht Probleme auf den FC Bayern München zukommen

Nach dem holprigen Saisonstart gegen den VfL Wolfsburg, als das Innenverteidiger-Duo um Kim und Upamecano erneut keinen guten Eindruck hinterlassen hatte, waren die Bayern und Sportvorstand Max Eberl in die Kritik geraten.

Vor allem der Verkauf von de Ligt, der in der vergangenen Spielzeit in der wackligen Defensive noch am stabilsten performte, an Manchester United stieß den Fans des deutschen Rekordmeisters sauer auf.