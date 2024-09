"Damit haben die Verantwortlichen nicht gerechnet": Spannende These zu Joao Palhinha beim FC Bayern München

Palhinha, im Sommer vom FC Fulham für rund 50 Millionen Euro verpflichtet, hat in der noch jungen Saison erst 29 Pflichtspielminuten für seinen neuen Arbeitgeber absolviert und stand in keinem der drei Spiele bislang von Beginn an auf dem Platz. Sein Vertrag in München läuft bis 2028.