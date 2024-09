Aus einem speziellen Grund! Dayot Upamecano ist von Leistungssprung beim FC Bayern überzeugt

"Ich bin sehr froh, dass er bei Bayern ist. Er ist ein sehr guter Trainer, der guten Fußball spielen lässt. Er gibt mir viele Ratschläge, weil er viele Jahre lang auf meiner Position gespielt hat. Ich denke, ich werde mit ihm viele Fortschritte machen", sagte Upamecano bei einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft, bei der sich der 26-malige Nationalspieler derzeit aufhält.

Zuletzt hieß es, Upamecano besitze die volle Rückendeckung der Münchner Bosse. Der Franzose würde "Zuspruch brauchen", wurde berichtet. Beim FCB sei man von den Qualitäten des 25-Jährigen weiterhin vollkommen überzeugt und sehe ihn gar als komplettesten Innenverteidiger innerhalb des Kaders.

Upamecano stand bislang in allen drei Pflichtspielen, die der FC Bayern unter Kompany absolvierte, in der Anfangsformation. Bei den beiden Siegen in der Bundesliga in Wolfsburg (3:2) und zu Hause gegen Freiburg (2:0) spielte er über die gesamten 90 Minuten. Beim 4:0-Auswärtserfolg in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 riss Upamecano 85 Spielminuten ab, ehe er für Alphonso Davies ausgewechselt wurde.

Upamecano steht seit 2021 im Kader der Münchner, die für ihn 42,5 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen. Er riss seitdem 117 Pflichtspiele ab (drei Tore, acht Vorlagen), blieb aber selten einmal über einen längeren Zeitraum richtig konstant und fehlerfrei in seinen Leistungen.