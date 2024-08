Offiziell: Ehemaliger Bundesliga-Trainer übernimmt Rolle beim FC Bayern München

Weinzierl, der in der Bundesliga den FC Augsburg, Schalke 04 und den VfB Stuttgart trainierte und zuletzt bis Februar 2023 als Coach beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg aktiv war, tritt am Nachwuchsleistungszentrum der Münchner die Nachfolge von Halil Altintop an.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, nach 25 Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern zurückzukehren", sagte Weinzierl, der als Spieler 114 Pflichtspiele für die FC Bayern Amateure bestritten hatte.

Der 49-Jährige bringe "Erfahrungen aus vielen Jahren in der Bundesliga mit und wird uns neue Impulse geben", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Da er bereits als Spieler für den FC Bayern aktiv gewesen ist, weiß er, worauf es in diesem Verein ankommt, nicht zuletzt bei der Entwicklung als junger Spieler."